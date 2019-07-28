Агент Бэйла: «Зидан не любит моего клиента»

вчера, 20:51

Агент полузащитника «Реала» рассказал о взаимоотношениях между его клиентом и наставником команды .

Все просто: Зидан не любит Гарета. Между ними нет никаких отношений и никогда не было.

Ранее сообщалось, что этим летом валлиец может перебраться в Китай.