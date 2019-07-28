Агент Бэйла: «Зидан не любит моего клиента»

Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла рассказал о взаимоотношениях между его клиентом и наставником команды Зинедином Зиданом.
Все просто: Зидан не любит Гарета. Между ними нет никаких отношений и никогда не было.
Ранее сообщалось, что этим летом валлиец может перебраться в Китай.
Да какая в принципе разница,любит Зидан Бейла или не любит,если сейчас Реал это посмешище,а не команда,этот сезон будет хуже предыдущего!
Да какая в принципе разница,любит Зидан Бейла или не любит,если сейчас Реал это посмешище,а не команда,этот сезон будет хуже предыдущего!