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Агент Бэйла: «Зидан не любит моего клиента»

вчера, 20:51

Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла рассказал о взаимоотношениях между его клиентом и наставником команды Зинедином Зиданом

Все просто: Зидан не любит Гарета. Между ними нет никаких отношений и никогда не было.

Ранее сообщалось, что этим летом валлиец может перебраться в Китай.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   245 / 817
сегодня в 03:40
Бейлу надо винить только себя
NGYRZ
NGYRZ
   40 / 817
вчера в 22:31
Бейла никто не любит, а не только Зидан.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   566 / 817
вчера в 22:20
Этот агент уже всех достал, любит не любит, на ромашке что ли смотрит
Байкал-38
Байкал-38
   8 / 817
вчера в 21:59
Зачем такие интимные подробности про их личную жизнь?
cevin cigan
cevin cigan
   57 / 817
вчера в 21:42
Тренера ещё можно стерпеть,а вот как с болельщиками?Если ты их разочаровал,то тут уже одна дорога,"чемодан-вокзал- Китай!"
eleven LC
eleven LC
   406 / 817
вчера в 21:39
Агент Бейла рассуждает как женщина и это уже не в первый раз
Да какая в принципе разница,любит Зидан Бейла или не любит,если сейчас Реал это посмешище,а не команда,этот сезон будет хуже предыдущего!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 112910415
вчера в 21:34
очень правильно, что нет отношений...эти глубоко личные штуки сильно вредны для любой команды
бенз и марс с тобой согласны
foxcon
foxcon
   767 / 817
вчера в 21:24
Да всё уж 30 стукнуло в Китай самый раз.
itujan
itujan
   44 / 817
вчера в 21:17
Значит, нужно уйти.
112910415
112910415
   64 / 817
вчера в 20:54
очень правильно, что нет отношений...эти глубоко личные штуки сильно вредны для любой команды
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