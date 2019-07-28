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Чжан: «„Интер“ должен двигаться на вершину мира»

вчера, 16:19

Сын владельца «Интера» Стивен Чжан заявил, что холдинговая кампания Suning Group, которая является фактическим владельцем клуба, планирует в долгосрочном периоде управлять «нерадзурри». 

В ближайшие 3-5 лет «Интер» будет продолжать расти и стремиться к более высоким целям. 

Только благодаря пребыванию в Лиге чемпионов ценность наших игроков, бренда и даже восприятия клуба среди болельщиков значительно улучшится. 

Конечно, чем сложнее будет восхождение, тем настойчивее мы будем идти шаг за шагом: в течение следующих трех, пяти и десяти лет мы должны двигаться к цели возвращения на вершину мира. 

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Все комментарии
Камелошка
Камелошка ответил Эдгар Давидс
   165 / 817
вчера в 20:58
О каком возвращении лепечет этот позорник? Их место на параше и там они будут всегда.
Зачем так груба? Нада гаварить не 26, а склад ниродзурскава величия.
Камелошка
Камелошка ответил lawr19730
   165 / 817
вчера в 20:57
На Эверест пусть валит и не слазит оттуда)
Джан ведь преабрёл агромный сфинктер, если он сядет на Эверест, то очень скоро сфинктер паглатит эту гору до самай падошвы.
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   81 / 817
вчера в 18:44
О каком возвращении лепечет этот позорник? Их место на параше и там они будут всегда.
lawr19730
lawr19730
   321 / 817
вчера в 17:32
На Эверест пусть валит и не слазит оттуда)
juvenale
juvenale
   117 / 817
вчера в 17:25
хахаха разве что в задницу
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