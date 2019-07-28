Чжан: «„Интер“ должен двигаться на вершину мира»

Сын владельца «Интера» Стивен Чжан заявил, что холдинговая кампания Suning Group, которая является фактическим владельцем клуба, планирует в долгосрочном периоде управлять «нерадзурри».

В ближайшие 3-5 лет «Интер» будет продолжать расти и стремиться к более высоким целям.

Только благодаря пребыванию в Лиге чемпионов ценность наших игроков, бренда и даже восприятия клуба среди болельщиков значительно улучшится.

Конечно, чем сложнее будет восхождение, тем настойчивее мы будем идти шаг за шагом: в течение следующих трех, пяти и десяти лет мы должны двигаться к цели возвращения на вершину мира.