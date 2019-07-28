Румменигге: «Мы не будем участвовать в этом трансферном безумии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о трансферной политике топовых клубов из Европы.

Рынок изменился полностью. И меня пугают больше даже не трансферы по 100 или 120 млн — это уже давно не новость. Нет, меня больше беспокоят зарплаты, которые платят игрокам. Особенно в Испании, Англии и Италии. Нам нужно быть очень осторожными с зарплатами.

Например, тот же Гризманн будет миллионером в «Барселоне» с учетом всех бонусов и выплат. А ведь клуб будет платить еще в два раза больше из-за налогов. «Бавария» не будет участвовать в этом сумасшествии. Мы будем продолжать идти в привычном направлении.