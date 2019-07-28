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Румменигге: «Мы не будем участвовать в этом трансферном безумии»

вчера, 16:50

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о трансферной политике топовых клубов из Европы.

Рынок изменился полностью. И меня пугают больше даже не трансферы по 100 или 120 млн — это уже давно не новость. Нет, меня больше беспокоят зарплаты, которые платят игрокам. Особенно в Испании, Англии и Италии. Нам нужно быть очень осторожными с зарплатами.

Например, тот же Гризманн будет миллионером в «Барселоне» с учетом всех бонусов и выплат. А ведь клуб будет платить еще в два раза больше из-за налогов. «Бавария» не будет участвовать в этом сумасшествии. Мы будем продолжать идти в привычном направлении.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предприняла попытку приобрести вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   236 / 817
сегодня в 00:59
Решение разумное
ЮЗИК
ЮЗИК
   245 / 817
вчера в 19:34
Хорошее подобрал название, БЕЗУМие по другому не скажешь
Karkaz
Karkaz
   418 / 817
вчера в 19:15
Да не вопрос, только есть один способ избежать это безумие - воспитывать своих игроков, искать таланты по всему миру, в чём в Баварии далеки. Посмотрим как будет действовать руководство.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   79 / 817
вчера в 18:23
Упрямство боссов губит Баварию. В атаке остались только Мюллер и Левандовски, вместо Роббена и Рибери никто не пришел. Теперь и победа в БЛ под вопросом, учитывая, как усилился Дортмунд этим летом.
dimagas1
dimagas1 ответил BIANCONERI27
   206 / 817
вчера в 17:54
Тогда к вам не будут идти звезды,в Италии было тоже самое до покупки КР7,никто не рассматривал Италию как конечный пукнт, сейчас поняли это и уже идут звезды,в Германию никто не стремится,лишь местные,поэтому Италия обогнала в рейтинге Германию,но все еще позади Англии и Испании т.к там могут предложить больше все еще.
Ну не смеши в Италии один клуб стабильно что-то из себя представляет.В Германии Бавария и БД все таки на голову выше остальных.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 17:46
Тогда к вам не будут идти звезды,в Италии было тоже самое до покупки КР7,никто не рассматривал Италию как конечный пукнт, сейчас поняли это и уже идут звезды,в Германию никто не стремится,лишь местные,поэтому Италия обогнала в рейтинге Германию,но все еще позади Англии и Испании т.к там могут предложить больше все еще.
protest58us
protest58us ответил Сливки общества
   124 / 817
вчера в 17:41
Хорошие годы они все равно потратили именно на Баварию...да и Гетце в первый заход в Боруссии был ну крайне неплох...ну а дальше время рассудит
Сливки общества
Сливки общества ответил protest58us
   443 / 817
вчера в 17:38
Хуммельс Гетце и Левандовски это золотой состав Дортмунда,благо ещё Роиса и Клоппа не забрали...у Боруссии плохо только то что она не может удержать своих если Бавария на кого то глаз положит,я не спорю что это в частности проблема самой Боруссии
Гетце золотой только на словах. Тем более 2 из 3 вернулись обратно. На данный момент в составе Баварии только один бывший шмель, и даже разговоров нет, чтобы кого-то у них забирать сейчас.
protest58us
protest58us ответил Сливки общества
   124 / 817
вчера в 17:36
Хуммельс Гетце и Левандовски это золотой состав Дортмунда,благо ещё Роиса и Клоппа не забрали...у Боруссии плохо только то что она не может удержать своих если Бавария на кого то глаз положит,я не спорю что это в частности проблема самой Боруссии
Сливки общества
Сливки общества ответил protest58us
   443 / 817
вчера в 17:33
В привычном направлении?это значит что продолжите Боруссию объедать?
И когда ее последний раз объели? Если что, Дортмунд первый в списке по скупке игроков чемпионата. Можешь почекать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 817
вчера в 17:13
Самый показательный пример позора, в который скатилась БЛ, был когда "Бавария" начала травить "РБ Лейпциг", когда он был на первом месте, кричала, что это "денежный проект" и обещала машину сосисок тем, кто его обыграет.

Появился один претендент на подъем БЛ, так они и его загнобили (да-да, я знаю, все фаны "Баварии" говорят "так и есть, никто "Ляйпциг" в Германии не любит, потому что это мешок, а нас все любят, уа-уа и т.п."). Теперь можно снова хоть резервом весь чемпионат играть, довольны?)
protest58us
protest58us
   124 / 817
вчера в 17:04
В привычном направлении?это значит что продолжите Боруссию объедать?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 817
вчера в 16:59
А ведь все просто, Хайнц. Там большие доходы, поэтому и большие зарплаты. Ты с Хенессом своими махинациями опустил Бундеслигу ниже плинтуса - так и зарплаты теперь не с чего платить, такой контент никому дорого не продашь.
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