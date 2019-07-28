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Эксперт: «Карасев верно назначил пенальти в пользу „Зенита“»

вчера, 16:35
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд заявил, что главный арбитр матча третьего тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» Сергей Карасев принял правильное решение, назначив 11-метровый удар в ворота «Оренбурга».

У игрока «Оренбурга» была выставлена рука под удар. Это было неестественное положение руки, так что пенальти назначен верно.

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Все комментарии
MAUS
MAUS
   96 / 817
вчера в 20:30
Хусаинов другого мнения!
Так что вы товарищи Эксперты - определитесь!
Aчиститель
Aчиститель ответил Литейный 4
   120 / 817
вчера в 18:25
Никто, кроме Тарасовки и не отрицает. Гыгыгы
А им после Тамбова больше сказать нечего.
Лакшери
Лакшери ответил AmIIIeR89
   214 / 817
вчера в 17:36
У него только локоть был прижат , а мяч попал в оставшуюся часть которая была в воздухе на пути мяча , который летел в створ
Androshin
Androshin
   575 / 817
вчера в 17:27
Тарасовские свиньи считают, что только москалев может выразить верное мнение по этому поводу.
mihaluch
mihaluch
   65 / 817
вчера в 17:26
Не зависимый эксперт сказал рука,значит рука и не чего спорить.
Волгодон № 2
Волгодон № 2
   409 / 817
вчера в 17:24
Одни и те же моменты должны трактоваться одинаково!
Если пенальти Зпениту дали верно, то Вилкова нужно отстранять вслед за Москалевым.
VIPded
VIPded
   58 / 817
вчера в 17:09
всяко-разно можно оценивать такой пеналь...
Литейный 4
Литейный 4 ответил AmIIIeR89
   10 / 817
вчера в 16:48
Вообще-то по новым правилам за это не дают пенальти. Удар в упор, рука прижата, мяч не летел в сторону ворот
Там до "упора" три метра как минимум. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   10 / 817
вчера в 16:47
Никто, кроме Тарасовки и не отрицает. Гыгыгы
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   97 / 817
вчера в 16:37
Вообще-то по новым правилам за это не дают пенальти. Удар в упор, рука прижата, мяч не летел в сторону ворот
Гордецкий
Гордецкий
   501 / 817
вчера в 16:37
В тарасовке выразили несогласие.
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