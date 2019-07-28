Эксперт: «Карасев верно назначил пенальти в пользу „Зенита“»

вчера, 16:35

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд заявил, что главный арбитр матча третьего тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» Сергей Карасев принял правильное решение, назначив 11-метровый удар в ворота «Оренбурга».