Эксперт: «Карасев верно назначил пенальти в пользу „Зенита“»

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд заявил, что главный арбитр матча третьего тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» Сергей Карасев принял правильное решение, назначив 11-метровый удар в ворота «Оренбурга».
У игрока «Оренбурга» была выставлена рука под удар. Это было неестественное положение руки, так что пенальти назначен верно.
Так что вы товарищи Эксперты - определитесь!
Так что вы товарищи Эксперты - определитесь!
Если пенальти Зпениту дали верно, то Вилкова нужно отстранять вслед за Москалевым.
Если пенальти Зпениту дали верно, то Вилкова нужно отстранять вслед за Москалевым.