Дзюба: «Надо уже избавляться от искусственных полей»

Форвард «Зенита» прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ .

Почему попросил замену? Тяжелое поле, очень твердое. Спину схватило. И заднюю немножко. Надеюсь, что ничего страшного. Просто неприятно стало. Тяжело с моими габаритами на искусственном поле играть. Надо уже избавляться от искусственных полей, потому что это безобразие, по мне. В прошлом матче была ангина, сильно горло болело. Сейчас уже все хорошо. Главное, что победили. Очень трудный матч.

Очень рад за Андрюху Лунёва. Его признали лучшим. Ему это было очень важно. Он потрясающий матч провел. У меня одна просьба: Аршавина уберите из тех, кто назначает лучших игроков матча. Он в футболе особо не разбирается. Поэтому лучше кого-нибудь другого. У меня гол и голевая! Очень доволен. Все по плану!