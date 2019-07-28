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Дзюба: «Надо уже избавляться от искусственных полей»

вчера, 21:15
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ.

Почему попросил замену? Тяжелое поле, очень твердое. Спину схватило. И заднюю немножко. Надеюсь, что ничего страшного. Просто неприятно стало. Тяжело с моими габаритами на искусственном поле играть. Надо уже избавляться от искусственных полей, потому что это безобразие, по мне. В прошлом матче была ангина, сильно горло болело. Сейчас уже все хорошо. Главное, что победили. Очень трудный матч.

Очень рад за Андрюху Лунёва. Его признали лучшим. Ему это было очень важно. Он потрясающий матч провел. У меня одна просьба: Аршавина уберите из тех, кто назначает лучших игроков матча. Он в футболе особо не разбирается. Поэтому лучше кого-нибудь другого. У меня гол и голевая! Очень доволен. Все по плану!

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 817
вчера в 23:57
Артемий, ещё Кержаковым и Семаком займись!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   189 / 817
вчера в 23:00
Альтернативы искусственным полям нет и не привидится.
C С
C С
   607 / 817
вчера в 22:19
Вот когда забьёшь 4 штуки Ливерпулю на Энфилде как Андрюха, вот тогда и будешь указывать. А пока ты в футболе не особо разбираешься.
VV V
VV V
   112 / 817
вчера в 22:10
В коммунистическую сказку, в отдельно взятом клубе Зенит, попал Артём и теперь говорит за всю страну.......надо сначала выучить наизусть таблицу умножения, а только потом делать общегосударственные предложения.....как быстро скурвился, су...ок.
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 817
вчера в 21:57
От болот вроде избавились. Осталось избавиться от искусственных полей и Спартак отправить в Пердив. Гыгыгы
Морозовский
Морозовский
   5 / 817
вчера в 21:45
А как избавляться?! Хотя, есть проверенный способ ЗА ОДИН РУЛЬ СТРОИТЬ ОГРОМНЫЙ СТАДИОН С КРЫШЕЙ !!! Это даже "Анжи" потянет!
Александр М.
Александр М.
   623 / 817
вчера в 21:42
И вправду, где Аршавин, а где сам Дзюбиньо))
Тяжело играть, иди на пенсию.
ziborock
ziborock
   47 / 817
вчера в 21:26
Правильно Артемон, Аршавин нихрена в футболе не смыслит!)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   175 / 817
вчера в 21:24
А мы думали ,что яйца обжёг!!
STVA 1
STVA 1
   51 / 817
вчера в 21:23
Значит денег нет на другое поле .
112910415
112910415
   64 / 817
вчера в 21:23
срочно избавиться от полей, ангин и Аршавина !
syxapb
syxapb
вчера в 21:19
Таки непонятно, рад или не рад?
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