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Медведев: «Лунёв показал блестящую игру»

вчера, 19:03
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды над «Оренбургом» в рамках 3-го тура РПЛ.

«Оренбург» - очень хорошая команда, неслучайно в прошлом сезоне они поднялись так высоко, им удалось сохранить костяк команды, тренер Владимир Федотов систематически работает. «Зениту» удалось забить почти рекордный быстрый гол, но если бы Азмун реализовал еще и второй шанс, то игра на этом бы закончилась. Но разрыв был минимальным, и «Оренбург» создал за игру четыре стопроцентных момента, но Андрей Лунёв показал блестящую игру, сделал три спасения. Поэтому игра получилась очень интересная, думаю, публике было очень интересно.

Это еще одно подтверждение, что за счет класса в нашей лиге выиграть невозможно, надо бороться, играть, и «Зенит» продемонстрировал те качества, которые привели к победе, у команды тоже было достаточно острых моментов.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 817
вчера в 21:12
Видимо, покупка толкового сменщика заставила булками шевелить...
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 817
вчера в 20:53
В этот раз сухарь заслуженный. Гыгыгы
itujan
itujan
   44 / 817
вчера в 20:16
Хорошо сыграл.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 817
вчера в 20:12
Блестяще - это Де Хеа.....в матче Тоттенхем - МЮ........

А Лунёв сыграл так как должен.......
ermak6848
ermak6848
   179 / 817
вчера в 19:42
вот и заявка в сборную России...
112910415
112910415
   64 / 817
вчера в 19:32
отлично, он продолжит трудовую деятельность !
ДСА
ДСА
   151 / 817
вчера в 19:07
Лунёв просто не подвёл
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