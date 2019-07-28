Медведев: «Лунёв показал блестящую игру»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды над «Оренбургом» в рамках 3-го тура РПЛ .

«Оренбург» - очень хорошая команда, неслучайно в прошлом сезоне они поднялись так высоко, им удалось сохранить костяк команды, тренер Владимир Федотов систематически работает. «Зениту» удалось забить почти рекордный быстрый гол, но если бы Азмун реализовал еще и второй шанс, то игра на этом бы закончилась. Но разрыв был минимальным, и «Оренбург» создал за игру четыре стопроцентных момента, но Андрей Лунёв показал блестящую игру, сделал три спасения. Поэтому игра получилась очень интересная, думаю, публике было очень интересно.

Это еще одно подтверждение, что за счет класса в нашей лиге выиграть невозможно, надо бороться, играть, и «Зенит» продемонстрировал те качества, которые привели к победе, у команды тоже было достаточно острых моментов.