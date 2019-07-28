ГлавнаяНовости

Медведев: «Пенальти в ворота „Оренбурга“ был назначен правильно»

вчера, 19:43
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил судейство в матче против «Оренбурга».

Что касается пенальти в ворота «Оренбурга», по старым временам я помню - если рука согнута в локте, то нижняя ее часть должна быть прижата. Если что-то изменилось, пускай специалисты прокомментируют, плечевая часть была прижата, а нижняя - не была прижата. С этой точки зрения, выглядит так, что пенальти назначен правильно. По поводу якобы неназначенного пенальти в ворота «Зенита», я не пересматривал эпизод, надо посмотреть.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аршавин: «Дзюба ревнует к Лунёву?»
Сегодня, 00:47 Комментарии6
Фернандес: «Рад, что мы победили „Локомотив“»
Сегодня, 00:13 Комментарии5
Бышовец: «VAR вносит необходимую долю справедливости»
Вчера, 23:44 Комментарии11
Иван Игнатьев: «Посвящаю голы Сибири, которая задыхается от лесных пожаров»
Вчера, 22:58 ФотоКомментарии17
Мурило: «Пенальти в ворота „Локомотива“ не было»
Вчера, 22:28 Комментарии8
Бийол: «„Локомотив“ хотел забить, но мы их сдержали»
Вчера, 22:26 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager
   339 / 817
вчера в 22:56
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       330 / 817
    вчера в 22:24
    такой пендаль только карась может поставить
    естественное положение руки и вот на тебе
    правила трактуются по разному каждым судейкой
    один пендаль за локоть ставит другой нет
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 817
    вчера в 22:06
    Грязная, отвратительная "победа" зеньки!
    161регион
    161регион
       183 / 817
    вчера в 20:24
    Мы забашляли денег,поэтому пенальти правильный.....БУ ГА ГА ГА....цырк!!!
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений
       338 / 817
    вчера в 20:22
    напокупали игроков с которыми должны без всяких пендалей решать вопросы чтобы разговоров не было но как обычно народные бабки потратили а толку нет если приходится судеек заряжать а потом еще и оправдываться вот только народ то не глупый кто смотрел и одекватный тот все видит кроме миши и лизы боярских)
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений
       338 / 817
    вчера в 20:19
      STVA 1
      STVA 1
         51 / 817
      вчера в 20:15
      Странно было бы услышать от него другое .
      Борис Доенко
      Борис Доенко
         452 / 817
      вчера в 20:15
      И что: это всё судья видит и анализирует в течении 0.5 секунды? :-)
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         12 / 817
      вчера в 20:09
      Ну всё...вопрос закрыт....
      Еврей1
      Еврей1
         74 / 817
      вчера в 20:07
      пенальти надо было ставить в ворота зенита!
      drug01
      drug01
         108 / 817
      вчера в 20:04
      Конечно судьи свои...
      Сп62
      Сп62
         122 / 817
      вчера в 20:04
      Ну раз Медведев оценивает судейство, то кто может сомневаться в его оценке. Вот, если бы Федотов оценивал, тогда да.
      Бабка в кедах
      Бабка в кедах
         30 / 817
      вчера в 19:44
      Никто в этом не сомневается, кроме меньшинства из Тарасовки.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100