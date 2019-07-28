Медведев: «Пенальти в ворота „Оренбурга“ был назначен правильно»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил судейство в матче против «Оренбурга».

Что касается пенальти в ворота «Оренбурга», по старым временам я помню - если рука согнута в локте, то нижняя ее часть должна быть прижата. Если что-то изменилось, пускай специалисты прокомментируют, плечевая часть была прижата, а нижняя - не была прижата. С этой точки зрения, выглядит так, что пенальти назначен правильно. По поводу якобы неназначенного пенальти в ворота «Зенита», я не пересматривал эпизод, надо посмотреть.