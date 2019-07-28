Хусаинов: «Игрок „Локомотива“ непреднамеренно сыграл рукой»

Известный в прошлом футбольный судья Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче ЦСКА — «Локомотив».
Игрок «Локомотива» оставил мяч под контролем, непреднамеренно сыграв рукой. Если бы это был нападающий, то арбитр без раздумий отдал бы мяч обороне. А здесь нарушение по правилам игры непреднамеренное, никаких желтых карточек. Судья долго переговаривался по переговорному устройству, потом пошел смотреть ВАР. На мой взгляд, поступил дипломатично. Все сделал корректно.
А догадки твои мне не интересны, был ли бы пенальти в ворота ЦСКА за такое.
А догадки твои мне не интересны, был ли бы пенальти в ворота ЦСКА за такое.
И только VAR смог определить правильность решений арбитров.
И только VAR смог определить правильность решений арбитров.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1129580/husainov-sergey-bezborodov-vladislav
Наверное забыли глагол "прокомментировал"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1129580/husainov-sergey-bezborodov-vladislav
Наверное забыли глагол "прокомментировал"
Если бы это случилось в штрафной ЦСКА , пенальти был бы 100%.
Если бы это случилось в штрафной ЦСКА , пенальти был бы 100%.
Судья Локо пожалел.
Судья Локо пожалел.