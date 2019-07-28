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Хусаинов: «Игрок „Локомотива“ непреднамеренно сыграл рукой»

вчера, 20:07
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Известный в прошлом футбольный судья Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче ЦСКА — «Локомотив».

Игрок «Локомотива» оставил мяч под контролем, непреднамеренно сыграв рукой. Если бы это был нападающий, то арбитр без раздумий отдал бы мяч обороне. А здесь нарушение по правилам игры непреднамеренное, никаких желтых карточек. Судья долго переговаривался по переговорному устройству, потом пошел смотреть ВАР. На мой взгляд, поступил дипломатично. Все сделал корректно.

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Все комментарии
Рефери
Рефери ответил Стыдно за Спартак
   553 / 817
сегодня в 00:54
Известный в прошлом футбольный судья Сергей Хусаинов эпизод с неназначенным пенальти в матче ЦСКА — «Локомотив». Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1129580/husainov-sergey-bezborodov-vladislav Наверное забыли глагол "прокомментировал"
спасибо, поправили
DEIVID
DEIVID ответил Дед за ЦСКА
   247 / 817
сегодня в 00:11
Смотри игры в Европе, ставят на точку без всякого сомнения. Если бы это случилось в штрафной ЦСКА , пенальти был бы 100%.
Вот как раз в Европе за такое не ставят, смотрю всё ведущие лиги, на протяжении уже 20 лет. Ставят за умышленную игру рукой, но не за случайное попадание, тем более от своей ноги.
А догадки твои мне не интересны, был ли бы пенальти в ворота ЦСКА за такое.
Великолепный
Великолепный
   285 / 817
вчера в 23:16
Из двух моментов с претензией на пенальти один оказался железобетонным.
И только VAR смог определить правильность решений арбитров.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   175 / 817
вчера в 23:03
Нууу ! Сейчас начнут лазейки искать !!!!!!
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   147 / 817
вчера в 22:34
Известный в прошлом футбольный судья Сергей Хусаинов эпизод с неназначенным пенальти в матче ЦСКА — «Локомотив».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1129580/husainov-sergey-bezborodov-vladislav

Наверное забыли глагол "прокомментировал"
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил DEIVID
   45 / 817
вчера в 22:32
Правила читай.
Смотри игры в Европе, ставят на точку без всякого сомнения.
Если бы это случилось в штрафной ЦСКА , пенальти был бы 100%.
Морозовский
Морозовский
   5 / 817
вчера в 21:49
ИГРОК "ЛОКОМОТИВА" ПРЕДНАМЕРЕННО ПОДРАБОТАЛ МЯЧ СЕБЕ РУКОЙ!!!
cska1948
cska1948 ответил Дед за ЦСКА
   26 / 817
вчера в 21:14
Игра рукой была в штрафной, чистый пенальти. Судья Локо пожалел.
Так Хусаинов это и имеет ввиду, говоря о корректном поступке арбитра.
cska1948
cska1948
   26 / 817
вчера в 21:12
Судья должен судить НЕ корректно, а согласно ПРАВИЛ! А раз поступил корректно, значит против правил.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил DEIVID
   152 / 817
вчера в 21:08
Правила читай.
Он не умеет. Тихо, это я тебе по секрету!
DEIVID
DEIVID ответил Дед за ЦСКА
   247 / 817
вчера в 20:21
Игра рукой была в штрафной, чистый пенальти. Судья Локо пожалел.
Правила читай.
112910415
112910415
   64 / 817
вчера в 20:19
надо согласиться
PITER_1
PITER_1
   251 / 817
вчера в 20:19
WAR ни WAR, наш продажный судейский корпус обоснует все что угодно, да же не засчитанный гол при наличии системы автоматического определения голов
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   45 / 817
вчера в 20:13
Игра рукой была в штрафной, чистый пенальти.
Судья Локо пожалел.
Comdiv
Comdiv
   24 / 817
вчера в 20:08
Коней тянут, их очередь.
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