Хусаинов: «Игрок „Локомотива“ непреднамеренно сыграл рукой»

Известный в прошлом футбольный судья Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче ЦСКА — «Локомотив».

Игрок «Локомотива» оставил мяч под контролем, непреднамеренно сыграв рукой. Если бы это был нападающий, то арбитр без раздумий отдал бы мяч обороне. А здесь нарушение по правилам игры непреднамеренное, никаких желтых карточек. Судья долго переговаривался по переговорному устройству, потом пошел смотреть ВАР. На мой взгляд, поступил дипломатично. Все сделал корректно.