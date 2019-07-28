Натхо заявил, что может вернуться в Россию

Бывший игрок ЦСКА подтвердил возможность возвращения в Россию.

Разговоры по поводу возможного возвращения в Россию? Да, в этом есть правда, есть контакты по теме. Я никогда не утверждал, что покинул российский чемпионат, потому что чувствовал себя некомфортно. Ни в коем случае – я просто хотел проветриться. Сейчас я могу и в принципе готов вернуться. Если поступит хорошее предложение – буду рад вернуться.