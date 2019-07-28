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Натхо заявил, что может вернуться в Россию

вчера, 21:38

Бывший игрок ЦСКА Бибрас Натхо подтвердил возможность возвращения в Россию.

Разговоры по поводу возможного возвращения в Россию? Да, в этом есть правда, есть контакты по теме. Я никогда не утверждал, что покинул российский чемпионат, потому что чувствовал себя некомфортно. Ни в коем случае – я просто хотел проветриться. Сейчас я могу и в принципе готов вернуться. Если поступит хорошее предложение – буду рад вернуться.

Напомним, что в прошлом сезоне Натхо выступал за «Олимпиакос». Этим летом 31-летний полузащитник стал свободным агентом.

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Все комментарии
Omaxa
Omaxa
   109 / 817
сегодня в 04:11
Разве что в спартак.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   6 / 817
вчера в 22:41
Вот если бы Понтус так решил, то другой разговор был бы
Эт-точно!!! Дядьки пацанам на поле очень не достает!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   84 / 817
вчера в 22:36
Вот если бы Понтус так решил, то другой разговор был бы
SHMEL
SHMEL
   56 / 817
вчера в 22:26
В Рубин?В ЦСКА вряд ли.Возможно Динамо.
RBA
RBA
   313 / 817
вчера в 22:04
В Сочи вполне могут взять.
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   63 / 817
вчера в 22:00
Не староват ли?
VV V
VV V
   112 / 817
вчера в 21:55
Все греческие и кипрские клубы-это гроза Спартака....значит делаем вывод: Цорн или как его там "гения мясной селекции" : пообещает старому Натхо контракт на 5-7 лет с зарплатой в 2-2,5 млн евро.....денег-то , как у дурака махорки......
beefs
beefs
   99 / 817
вчера в 21:55
не поздно?
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 817
вчера в 21:45
Разве что в ФНЛ ?!? Отыграл свое Бибрас на высоком уровне, годы взяли свое!
Zenit_84
Zenit_84
   86 / 817
вчера в 21:40
Соскучился
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