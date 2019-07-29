Милевский: «Коноплянка не хочет переходить в „Краснодар“ из-за политики»

Форвард брестского «Динамо» Артём Милевский заявил, что у полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки есть предложение от «Краснодара».
Насколько я знаю, у Коноплянки сейчас есть предложение от «быков». Но уверен, что он туда не перейдёт. Всё из-за примера Ракицкого, ведь Ярослава перестали вызывать в сборную после перехода в «Зенит». Коноплянка дорожит сборной.
Почему не вызывают в сборную Украины игроков из России? Да вот так у нас заведено, дебилизм такой. Даже Шевченко боится вызвать человека, который играет в России.
ну я поддерживаю курс Путина, я рос в 90е, на улицах были банды, кучи нариков, много алкашей,каменный век я бы сказал, сейчас развитие по сравнению с тем что было колоссальное, я считаю это его заслуга.
ну я поддерживаю курс Путина, я рос в 90е, на улицах были банды, кучи нариков, много алкашей,каменный век я бы сказал, сейчас развитие по сравнению с тем что было колоссальное, я считаю это его заслуга.
Сразу срач, а значит активность)
Сразу срач, а значит активность)