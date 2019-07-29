Милевский: «Коноплянка не хочет переходить в „Краснодар“ из-за политики»

Форвард брестского «Динамо» заявил, что у полузащитника «Шальке» есть предложение от «Краснодара».

Насколько я знаю, у Коноплянки сейчас есть предложение от «быков». Но уверен, что он туда не перейдёт. Всё из-за примера Ракицкого, ведь Ярослава перестали вызывать в сборную после перехода в «Зенит». Коноплянка дорожит сборной.

Почему не вызывают в сборную Украины игроков из России? Да вот так у нас заведено, дебилизм такой. Даже Шевченко боится вызвать человека, который играет в России.