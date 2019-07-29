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Милевский: «Коноплянка не хочет переходить в „Краснодар“ из-за политики»

вчера, 20:07

Форвард брестского «Динамо» Артём Милевский заявил, что у полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки есть предложение от «Краснодара». 

Насколько я знаю, у Коноплянки сейчас есть предложение от «быков». Но уверен, что он туда не перейдёт. Всё из-за примера Ракицкого, ведь Ярослава перестали вызывать в сборную после перехода в «Зенит». Коноплянка дорожит сборной. 

Почему не вызывают в сборную Украины игроков из России? Да вот так у нас заведено, дебилизм такой. Даже Шевченко боится вызвать человека, который играет в России.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
   177 / 809
сегодня в 00:26
Пропагандистская машина, уже лет пять несёт ересь про Украину ! Наверное, этому кто-то верит... ! Одни и те же "эксперты" ходят с канала на канал. Дичь ))) !
Шуnя771
Шуnя771
   29 / 809
сегодня в 00:25
Пора мировую распить)
RamonCSKA
RamonCSKA ответил mangoх12
   38 / 809
сегодня в 00:16
ну вообще спорт вне политики
ну я поддерживаю курс Путина, я рос в 90е, на улицах были банды, кучи нариков, много алкашей,каменный век я бы сказал, сейчас развитие по сравнению с тем что было колоссальное, я считаю это его заслуга.
Serg3.12
Serg3.12
   16 / 809
вчера в 23:59
Удачный вброс казалось бы никчемной новости сделала редакция
Сразу срач, а значит активность)
Tostao
Tostao
   80 / 809
вчера в 23:57
Зачем соккер выносит на обсуждение такие новости? Для срача? Или у них есть план по банам?
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Питер Ман
   306 / 809
вчера в 23:42
Ракицкий не хохол))), Иванов его настоящая фамилия)))
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Питер Ман
   306 / 809
вчера в 23:40
Можно подумать , что бог питермена истинно русский)))
Расул Манаев
Расул Манаев ответил FROLL 001
   306 / 809
вчера в 23:36
В России и близко нету фута как Шева, хотя ох как обидно...
За адекватность
За адекватность ответил Kirill Erokhin
   32 / 809
вчера в 23:33
Жаль Россия с Украиной вряд ли помиряться в ближайшее лет 20. Потому что у обоих сторон есть условия, на которые другая сторона не пойдет: Россия хочет соблюдались Минские соглашения, но не Украина, не их покровители, на это не пойдут, а Украина хочет, что бы Крым снова стал украинским, а на это уже Россия не пойдет. Жаль потому что было бы интересно посмотреть Российско-Украинские противостояния в еврокубках. Да и в России и в Украине живут много родственников, которые не могут общаться потому что страны стали врагами.
Кто этому мешает? Условно "Спартак" и "ДК", два лютых соперника времен СССР параллельными путями доходят до финала ЛЕ и вот оно счастье. Правда потом проснуться придется, но такая возможность теоретически имеется. Добавлю, Европейский футбол не страдает от отсутствия противостояний рос-укр клубов в ЕК.
mangoх12
mangoх12 ответил Андрей77 4
   21 / 809
вчера в 23:21
а ты из Киселевщины черпаешь инфу про родных ?
mangoх12
mangoх12 ответил RamonCSKA
   21 / 809
вчера в 23:17
да у них конечно ненависть к России раздута невероятно
не путай Россию с режимом
Морозовский
Морозовский
   4 / 809
вчера в 23:16
Канаплёнка в "Зенит" хочет - там все свои!
mangoх12
mangoх12 ответил d_fincher
   21 / 809
вчера в 23:16
Пропаганда в Украине покруче Германии в 38-м.
ахахаха иди Скабеевой и Киселеву это расскажи , Геббельс по ним конспекты пишет В стране пожары , протесты , народ гибнет пачками , бунт против мусорных свалок а они все хохлов да про хохлов
Андрей77 4
Андрей77 4 ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   161 / 809
вчера в 23:10
Судя по настроению российских граждан по отношению к простому украинскому люду, я бы так не сказал. Желчь зашкаливает. От чего у них такое мнение сформировалось? Нацисты, бандеровцы и такое прочие?
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       506 / 809
    вчера в 22:55
    А читаю коменты не важно где ютуб, сокер, и т. п., так везде кричат фашисты и бандеровцы.
    Приезжай -- увидиш своими глазами. Кстати ---- я тоже ненавижу Спартак. За постоянные позорище в ЕК.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       179 / 809
    вчера в 22:54
    Жаль Россия с Украиной вряд ли помиряться в ближайшее лет 20. Потому что у обоих сторон есть условия, на которые другая сторона не пойдет: Россия хочет соблюдались Минские соглашения, но не Украина, не их покровители, на это не пойдут, а Украина хочет, что бы Крым снова стал украинским, а на это уже Россия не пойдет. Жаль потому что было бы интересно посмотреть Российско-Украинские противостояния в еврокубках. Да и в России и в Украине живут много родственников, которые не могут общаться потому что страны стали врагами.
    За адекватность
    За адекватность
       32 / 809
    вчера в 22:52
    Как поразительно. Левый вброс и тут уже рыцарский турнир. На какую позицию Коноплянка ( 30 лет в этом году) нужен "Краснодару"? Все позиции в полузащите уже закрыты. Милевский агент Коноплянки? Или пиар наше все?.Отвечу по-русски, он и 3 не нужен "Краснодару", Турция его все. Хотя один из самых талантливых игроков был в свое время на постсоветском пространстве.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Анатолий Шевченко
       112 / 809
    вчера в 22:46
    Говориш глупости. У нас в Краснодаре столько украинских мащин ездит и не одного конфликта. Знаком с одним украинцем - ближе к западенцам . Кричал что Донбас нужно атомной бомбой стереть с лица земли. Потом правда поумнел .
    А читаю коменты не важно где ютуб, сокер, и т. п., так везде кричат фашисты и бандеровцы.
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       506 / 809
    вчера в 22:35
    Судя по настроению российских граждан по отношению к простому украинскому люду, я бы так не сказал. Желчь зашкаливает. От чего у них такое мнение сформировалось? Нацисты, бандеровцы и такое прочие?
    Говориш глупости. У нас в Краснодаре столько украинских мащин ездит и не одного конфликта. Знаком с одним украинцем - ближе к западенцам . Кричал что Донбас нужно атомной бомбой стереть с лица земли. Потом правда поумнел .
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил ласкер
       112 / 809
    вчера в 22:08
    не беда,можно пригласить зозулю.
    Красава!!!! Так тонко подметить!!!!
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Анатолий Шевченко
       112 / 809
    вчера в 22:07
    Да их не кто и не смотрит.
    Судя по настроению российских граждан по отношению к простому украинскому люду, я бы так не сказал. Желчь зашкаливает. От чего у них такое мнение сформировалось? Нацисты, бандеровцы и такое прочие?
    ласкер
    ласкер
       728 / 809
    вчера в 22:06
    не беда,можно пригласить зозулю.
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответил dimagas1
       506 / 809
    вчера в 21:55
    Да шо ты говоришь?И наверно причин на это нет?
    А не украинцы участвовали в Грузинском конфликте? - К слову - кто начал. Не надо было убивать Русских пацанов в 2008г. Как аукнитца так и откликнется.
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       506 / 809
    вчера в 21:50
    А Киселера со Скобееевой то покруче Гебельса будут.
    Да их не кто и не смотрит.
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответил janka bulka
       506 / 809
    вчера в 21:48
    Неуместно обсуждать даже присутствие украинских футболистов в российских клубах. Ракитский подонок, для него украинцы убитые россиянами на Донбассе фейк и оккупация Крыма его не колышет, пусть заработает.
    Ракитский из Донецка. Кому как не ему знать кто убивает Дончан.
    andrefino13
    andrefino13 ответил Питер Ман
       266 / 809
    вчера в 21:44
    Джикия гражданин России, или я ошибаюсь?)))
    andrefino13
    andrefino13 ответил Алексей Еськов
       266 / 809
    вчера в 21:40
    Аплодирую стоя твоему ответу.)))
    FROLL 001
    FROLL 001
       3 / 809
    вчера в 21:31
    Шевченко совсем майданулся. Упал в глазах лизун власти. Гыгыгы
    Ravshan878
    Ravshan878 ответил Крутой камерунец
       22 / 809
    вчера в 21:31
    Да конечно. Хозяин знает что делать. Ему виднее.
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответил Питер Ман
       506 / 809
    вчера в 21:29
    Потому что такое могли сделать только пупсики и краснодар. Первые, потому что всегда были либеральным сборищем предателей, а краснодар - новодел еврея. Представить хохлов в Зените (клуб Президента и Правительства, а также народа) или Цска (клуб Армии) невозможно. Ракицкий не хохол, т.к. адекватный против майдана
    Какого еврея? Договаривай.
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