Агент: «Карлиньос был бы очень полезен в России»

Форвард «Лугано» Карлиньос не планировал переходить в «Локомотив». Об этом заявил агент игрока Пауло Афонсо.

Переговоров с «Локомотивом» нет. Нашим приоритетом было московское «Динамо». Игрок думал именно об этом клубе. Мы терпеливо ждали, но «Динамо» не продвигается дальше. Мы работаем профессионально. Я веду дела футболистов в Португалии, Испании и Италии. Я знаю, что Карлиньос был бы очень полезен в России. Он мог бы выступать в основе и приносить пользу любой команде РПЛ .

Изначально «Динамо» было тотальным приоритетом, но сейчас мы прорабатываем и другие варианты. Если «Динамо» снова будет позиционировать себя в переговорах, безусловно, мы вернёмся к этой опции.