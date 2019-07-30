Егоров: «Грубые ошибки судей вызвали резонанс общественности»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что департамент проводит работу по уменьшению ошибок арбитров в матчах РПЛ.
Грубые ошибки судей вызвали резонанс общественности, до этого мы всегда оставались в тени, теперь вышли на первый план. После каждого тура мы анализируем, разговариваем с арбитрами, ошибки происходят по двум причинам: физическим и психологическим. У нас нет, к сожалению, волшебной палочки, по повиновению которой мы сможем исправить все ошибки, вот введем полностью VAR в наш чемпионат, тогда ошибок будет меньше. Но мы сейчас работаем над этими ошибками, чтобы сократить их количество в будущем.
Благодаря VAR в матче ЦСКА - «Локомотив» были приняты справедливые решения.
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Егоров скромно умолчал о третей причине - ФИНАНСОВОЙ!
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Егоров скромно умолчал о третей причине - ФИНАНСОВОЙ!
Учится надо. ВАР может убрать все спорные моменты, если правильно им пользоваться.
Учится надо. ВАР может убрать все спорные моменты, если правильно им пользоваться.
в матче с Ростовом в ворота спартака не поставили двухсотпроцентный пеналь.
Кому бы говорить о судействе только не болелам спартака.
в матче с Ростовом в ворота спартака не поставили двухсотпроцентный пеналь.
Кому бы говорить о судействе только не болелам спартака.
"У меня лично самые плохие впечатления от ВАР. Эта система поломала футбол, и теперь игроки не знают, что может произойти в любой момент. Что даёт этот ВАР? Вы смотрели Кубок Африки, Кубок Америки? Это же вообще кино было! По 10-12 минут арбитр ходит, то смотрит, то не смотрит… Тогда надо вообще убирать его с поля – пускай сидит какой-то судья на трибуне, смотрит в монитор и свистит оттуда. Уже весь мир заговорил, что ВАР надо убирать. Англия, Франция, Испания – не хотят они эту систему, которая вносит в игру смуту. На самом деле ВАР – отличное нововведение для оборонительных команд, таких, как "Тамбов". Кому выгодно, чтобы игра несколько раз останавливалась на несколько минут? Тем командам, которые хотят разбивать игру на эпизоды и надеяться на случай. Это же надо было внедрить такую чушь для футбола! Я считаю, что ВАР – это просто галиматья, придуманная весёлыми итальянскими ребятами, которые развлекаются в судейских комитетах ФИФА и УЕФА. Пока этих людей там не было, никто не занимался подобной чепухой. На мой взгляд, в футболе вполне хватило бы одной электронной системы определения гола – чтобы арбитру приходил сигнал о пересечении мячом линии ворот. И на этом всё!"
"У меня лично самые плохие впечатления от ВАР. Эта система поломала футбол, и теперь игроки не знают, что может произойти в любой момент. Что даёт этот ВАР? Вы смотрели Кубок Африки, Кубок Америки? Это же вообще кино было! По 10-12 минут арбитр ходит, то смотрит, то не смотрит… Тогда надо вообще убирать его с поля – пускай сидит какой-то судья на трибуне, смотрит в монитор и свистит оттуда. Уже весь мир заговорил, что ВАР надо убирать. Англия, Франция, Испания – не хотят они эту систему, которая вносит в игру смуту. На самом деле ВАР – отличное нововведение для оборонительных команд, таких, как "Тамбов". Кому выгодно, чтобы игра несколько раз останавливалась на несколько минут? Тем командам, которые хотят разбивать игру на эпизоды и надеяться на случай. Это же надо было внедрить такую чушь для футбола! Я считаю, что ВАР – это просто галиматья, придуманная весёлыми итальянскими ребятами, которые развлекаются в судейских комитетах ФИФА и УЕФА. Пока этих людей там не было, никто не занимался подобной чепухой. На мой взгляд, в футболе вполне хватило бы одной электронной системы определения гола – чтобы арбитру приходил сигнал о пересечении мячом линии ворот. И на этом всё!"
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Ну не смеши, Москалев регулярно свистит на благо Федуна. В прошлом сезоне с КС беспределил, оба матча с Зенькой. Не может человек просто так ошибаться постоянно в одну сторону, отрабатывает грязные нефтедоллары Федуна.
Ну не смеши, Москалев регулярно свистит на благо Федуна. В прошлом сезоне с КС беспределил, оба матча с Зенькой. Не может человек просто так ошибаться постоянно в одну сторону, отрабатывает грязные нефтедоллары Федуна.