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Егоров: «Грубые ошибки судей вызвали резонанс общественности»

сегодня, 15:01

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что департамент проводит работу по уменьшению ошибок арбитров в матчах РПЛ.

Грубые ошибки судей вызвали резонанс общественности, до этого мы всегда оставались в тени, теперь вышли на первый план. После каждого тура мы анализируем, разговариваем с арбитрами, ошибки происходят по двум причинам: физическим и психологическим. У нас нет, к сожалению, волшебной палочки, по повиновению которой мы сможем исправить все ошибки, вот введем полностью VAR в наш чемпионат, тогда ошибок будет меньше. Но мы сейчас работаем над этими ошибками, чтобы сократить их количество в будущем.

Благодаря VAR в матче ЦСКА - «Локомотив» были приняты справедливые решения.

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Союзник противников
Союзник противников ответил RIR68
   69 / 806
сегодня в 19:16
VAR наносит большой вред кошельку судеек.
Смешно. Ты имеешь ввиду,что теперь сумму надо на семерых(а не на пятерых) делить??? Так можно просто таксу пересмотреть.
cska1948
cska1948
   29 / 806
сегодня в 19:01
"...ошибки происходят по двум причинам: физическим и психологическим..."
--------------------
Егоров скромно умолчал о третей причине - ФИНАНСОВОЙ!
cska1948
cska1948 ответил spartak kursk
   29 / 806
сегодня в 18:59
Общественность будоражат только ошибки в пользу Спартака............Всё остальное вне обсуждений... ..
Почему? Меня возмутило судейство Карасёва в пользу Зенита! Не мог судья такой квалификации допустить две результативные ошибку в пользу одной команды! Ни когда в это не поверю!
Faustello
Faustello
   2 / 806
сегодня в 18:33
Опять проблеял что то и и типа всё нормуль...
RIR68
RIR68 ответил Союзник противников
   177 / 806
сегодня в 18:24
Арбитр ФИФА Павел Стипиди уверен, что система VAR наносит футболу большой вред. "У меня лично самые плохие впечатления от ВАР. Эта система поломала футбол, и теперь игроки не знают, что может произойти в любой момент. Что даёт этот ВАР? Вы смотрели Кубок Африки, Кубок Америки? Это же вообще кино было! По 10-12 минут арбитр ходит, то смотрит, то не смотрит… Тогда надо вообще убирать его с поля – пускай сидит какой-то судья на трибуне, смотрит в монитор и свистит оттуда. Уже весь мир заговорил, что ВАР надо убирать. Англия, Франция, Испания – не хотят они эту систему, которая вносит в игру смуту. На самом деле ВАР – отличное нововведение для оборонительных команд, таких, как "Тамбов". Кому выгодно, чтобы игра несколько раз останавливалась на несколько минут? Тем командам, которые хотят разбивать игру на эпизоды и надеяться на случай. Это же надо было внедрить такую чушь для футбола! Я считаю, что ВАР – это просто галиматья, придуманная весёлыми итальянскими ребятами, которые развлекаются в судейских комитетах ФИФА и УЕФА. Пока этих людей там не было, никто не занимался подобной чепухой. На мой взгляд, в футболе вполне хватило бы одной электронной системы определения гола – чтобы арбитру приходил сигнал о пересечении мячом линии ворот. И на этом всё!"
VAR наносит большой вред кошельку судеек.
Союзник противников
Союзник противников ответил Морро
   69 / 806
сегодня в 18:15
Рассуждения типа зачем в колхозе бентли? Ни картошки привезти, ни поле вспахать, вобщем ни куда не годная техника. Учится надо. ВАР может убрать все спорные моменты, если правильно им пользоваться.
ВАРево ничего не может рассудить,как и видеонаблюдение само не может раскрыть правонарушение. Ну а ты считаешь,что Карасёв на поле-плохо,а за стеклом-высочайшего уровня и порядочности человек. На деле всё очень просто и зависит от квалификации и неангажированности судьи.Зато у вас теперь есть темы для разговоров,новые,приятные душе-кампутирные....Да,адреса Стипиди у меня нет,дать его не могу,чтобы вы напрямую подискутировали.Честно говоря,даже не знаю,кто этот "ху".Ставиди знаю....
itujan
itujan
   45 / 806
сегодня в 18:10
Спартаку нужно хотя бы извиниться за эти ошибки.
Морро
Морро ответил Союзник противников
   220 / 806
сегодня в 17:39
Арбитр ФИФА Павел Стипиди уверен, что система VAR наносит футболу большой вред. "У меня лично самые плохие впечатления от ВАР. Эта система поломала футбол, и теперь игроки не знают, что может произойти в любой момент. Что даёт этот ВАР? Вы смотрели Кубок Африки, Кубок Америки? Это же вообще кино было! По 10-12 минут арбитр ходит, то смотрит, то не смотрит… Тогда надо вообще убирать его с поля – пускай сидит какой-то судья на трибуне, смотрит в монитор и свистит оттуда. Уже весь мир заговорил, что ВАР надо убирать. Англия, Франция, Испания – не хотят они эту систему, которая вносит в игру смуту. На самом деле ВАР – отличное нововведение для оборонительных команд, таких, как "Тамбов". Кому выгодно, чтобы игра несколько раз останавливалась на несколько минут? Тем командам, которые хотят разбивать игру на эпизоды и надеяться на случай. Это же надо было внедрить такую чушь для футбола! Я считаю, что ВАР – это просто галиматья, придуманная весёлыми итальянскими ребятами, которые развлекаются в судейских комитетах ФИФА и УЕФА. Пока этих людей там не было, никто не занимался подобной чепухой. На мой взгляд, в футболе вполне хватило бы одной электронной системы определения гола – чтобы арбитру приходил сигнал о пересечении мячом линии ворот. И на этом всё!"
Рассуждения типа зачем в колхозе бентли? Ни картошки привезти, ни поле вспахать, вобщем ни куда не годная техника.
Учится надо. ВАР может убрать все спорные моменты, если правильно им пользоваться.
FERIS
FERIS ответил papic337
   197 / 806
сегодня в 16:40
я бы на твоём месте вообще молчал.
в матче с Ростовом в ворота спартака не поставили двухсотпроцентный пеналь.
Кому бы говорить о судействе только не болелам спартака.
порт
порт
   382 / 806
сегодня в 16:25
Долго были в тени, а сейчас решили погреться на солнышке.
Союзник противников
Союзник противников ответил spartak kursk
   69 / 806
сегодня в 15:41
Общественность будоражат только ошибки в пользу Спартака............Всё остальное вне обсуждений... ..
Ну это предвзято! Про продажность судей в матче "Зенита" с их фарм-клубом "Оренбург" тоже много написано.ТРИ(!!!)результативные ошибки в пользу ХЕХЕМОНА,две из которых признал Винир Егоров.
papic337
papic337 ответил 11-и метровый
   153 / 806
сегодня в 15:41
Почему-то эти ошибки все в пользу спартака, оберегая его от пердива.
В матче Зенит - Оренбург все ошибки были в пользу Зенита. Поставили липовый пенальти в ворота Оренбурга и не поставили два очевидных пенальти в ворота Зенита.
cska plus
cska plus
   11 / 806
сегодня в 15:38
Обратите внимание, что один из лидеров федуновской ОПГ, не говорит об ошибках в каких матчах сам понимая, что все знают как речь идёт о спартаке, мало того вопрос подняли после опущения этого клуба Тамбовым, нет ребята, за воровство нужно отвечать.
Союзник противников
Союзник противников
   69 / 806
сегодня в 15:38
Арбитр ФИФА Павел Стипиди уверен, что система VAR наносит футболу большой вред.

"У меня лично самые плохие впечатления от ВАР. Эта система поломала футбол, и теперь игроки не знают, что может произойти в любой момент. Что даёт этот ВАР? Вы смотрели Кубок Африки, Кубок Америки? Это же вообще кино было! По 10-12 минут арбитр ходит, то смотрит, то не смотрит… Тогда надо вообще убирать его с поля – пускай сидит какой-то судья на трибуне, смотрит в монитор и свистит оттуда. Уже весь мир заговорил, что ВАР надо убирать. Англия, Франция, Испания – не хотят они эту систему, которая вносит в игру смуту. На самом деле ВАР – отличное нововведение для оборонительных команд, таких, как "Тамбов". Кому выгодно, чтобы игра несколько раз останавливалась на несколько минут? Тем командам, которые хотят разбивать игру на эпизоды и надеяться на случай. Это же надо было внедрить такую чушь для футбола! Я считаю, что ВАР – это просто галиматья, придуманная весёлыми итальянскими ребятами, которые развлекаются в судейских комитетах ФИФА и УЕФА. Пока этих людей там не было, никто не занимался подобной чепухой. На мой взгляд, в футболе вполне хватило бы одной электронной системы определения гола – чтобы арбитру приходил сигнал о пересечении мячом линии ворот. И на этом всё!"
Aris
Aris
сегодня в 15:30
Главная причина всех ошибок - это взятки!
11-и метровый
11-и метровый
   146 / 806
сегодня в 15:14
Почему-то эти ошибки все в пользу спартака, оберегая его от пердива.
spartak kursk
spartak kursk
   93 / 806
сегодня в 15:11
Общественность будоражат только ошибки в пользу Спартака............Всё остальное вне обсуждений...

..
С детства за Тун
С детства за Тун
   5 / 806
сегодня в 15:04
Ошибки происходят по двум причинам: физическим и психологическим.

Ну не смеши, Москалев регулярно свистит на благо Федуна. В прошлом сезоне с КС беспределил, оба матча с Зенькой. Не может человек просто так ошибаться постоянно в одну сторону, отрабатывает грязные нефтедоллары Федуна.
Bладимиp
Bладимиp
   44 / 806
сегодня в 15:03
Егоров сам себя вспомни, как ты помогал спартаку, не безвозмездно, конечно.
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