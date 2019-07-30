Егоров: «Грубые ошибки судей вызвали резонанс общественности»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что департамент проводит работу по уменьшению ошибок арбитров в матчах РПЛ .

Грубые ошибки судей вызвали резонанс общественности, до этого мы всегда оставались в тени, теперь вышли на первый план. После каждого тура мы анализируем, разговариваем с арбитрами, ошибки происходят по двум причинам: физическим и психологическим. У нас нет, к сожалению, волшебной палочки, по повиновению которой мы сможем исправить все ошибки, вот введем полностью VAR в наш чемпионат, тогда ошибок будет меньше. Но мы сейчас работаем над этими ошибками, чтобы сократить их количество в будущем.