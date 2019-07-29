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«Оренбург» пожалуется на Карасева

вчера, 21:40
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что клуб собирается обратиться в РФС с жалобой на работу судьи Сергея Карасева в матче третьего тура чемпионата России против «Зенита». 

Нам трудно сразу с грандами играть, проиграть чемпиону не зазорно, но, откровенно говоря, судейство было не на высоте. Мы хотим подать жалобу в РФС на действия арбитра, собираемся посмотреть статистику матчей с участием Карасева. На наш взгляд, в них есть некое предвзятое отношение к «Оренбургу», вчера это было очевидно.

Мне обидно за болельщиков. Когда судья допускает такие явные ошибки, мне кажется, арбитр такого уровня не должен судить матчи премьер-лиги. Либо судите объективно, либо не судите вовсе.

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Все комментарии
Хороший Малый
Хороший Малый ответил spartach091
   178 / 809
вчера в 23:35
Выдуманный пенальти, карасев заранее был заряжен
Точно точно,еще Зенит и Тамбов простимулировал перед игрой со Спартаком.
Fleischjager
Fleischjager
   269 / 809
вчера в 23:18
про чистый гол Ерохи не забудьте напомнить
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Камелошка
   5 / 809
вчера в 23:08
Жулики сливают Зениту, а патом кино крутят, типа их абидели. Дешёвый трюк. Я, пастигший китайскую мудрасть, читаю их как Месси читают на кубке Америки.
Может сначала грамотность постигнешь???
Чист
Чист
   554 / 809
вчера в 22:15
Какие к чёрту ошибки - такие судьи нужны руководству чтобы чемпионат не тёк самотёком а управлялся а в результате страдает футбол на Евро выходят ряженные - не весна осень виновата а руководство нашего футбола с корнем вырвать и поменять - но без Путина не получится
Камелошка
Камелошка ответил starche
   90 / 809
вчера в 22:15
Жуть.
Элачка эта ты?
Ликсикон такой же)
starche
starche ответил spartach091
   133 / 809
вчера в 22:10
Выдуманный пенальти, карасев заранее был заряжен
Кто это там с 10-го места ворчит!?
Sysanin101
Sysanin101
   106 / 809
вчера в 22:09
пожалуется на Карасёва????

Однозначно, надо ЖАЛОВАТЬСЯ на Карасёва.
Пенальти НЕ БЫЛО!
Его придумал Карасёв.
Но оренбуржцы виноваты сами, что запороли много голевых моментов и поэтому проиграли.
Что один ноль проиграть, что два ноль проиграть, всё одно ПОРАЖЕНИЕ.

Карасёв подстраховал Зенит от шального гола Оренбурга и поэтому придумал пенальти.
Оренбург играл лучше Зенита, но проиграл, потому что не забил свои моменты.
Карасёва ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
starche
starche ответил Камелошка
   133 / 809
вчера в 22:08
Жулики сливают Зениту, а патом кино крутят, типа их абидели. Дешёвый трюк. Я, пастигший китайскую мудрасть, читаю их как Месси читают на кубке Америки.
Жуть.
beefs
beefs
   85 / 809
вчера в 22:07
Что, опять скандал с судьёй, ребята это уже не смешно, на вас же смотрят а Европе...
Морозовский
Морозовский ответил ziborock
   4 / 809
вчера в 22:05
Невский карась!)
Лазурный СУПЕР-АКТАЛЬМУС!!!
ziborock
ziborock
   30 / 809
вчера в 21:59
Невский карась!)
Serg3.12
Serg3.12
   16 / 809
вчера в 21:58
Казнить его! На кол!))
Угомонились бы уже, представление окончено
Камелошка
Камелошка
   90 / 809
вчера в 21:58
Жулики сливают Зениту, а патом кино крутят, типа их абидели. Дешёвый трюк. Я, пастигший китайскую мудрасть, читаю их как Месси читают на кубке Америки.
spartach091
spartach091
   124 / 809
вчера в 21:55
Выдуманный пенальти, карасев заранее был заряжен
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   268 / 809
вчера в 21:54
Каждый раз в играх Питера с филиалом новый сценарий: проигрывая забить 3 гола за последние 15 минут. Забить на 10 - ой секунде. Вот теперь инсценировать негодование судейством. Отвратительный политпроект. Только в России можно иметь 2 команды существующих для сдачи 4 игр без борьбы и гарантированных 12 очков. Разве может какая команда честно бороться за 1 место с этими жуликами.....
RussianMango
RussianMango
   49 / 809
вчера в 21:50
Я все понял...щас Карасева отстранят от судейства и он спокойно полетит на Канары или Мальдивы отдыхать за счет Газпрома...хитро придуманно...хитро.
RussianMango
RussianMango
   49 / 809
вчера в 21:47
Где то есть подвох...не уж то откат филиалу урезали.
Питер Ман
Питер Ман
   24 / 809
вчера в 21:45
Вообще это отличная идея, использовать этот прецедент для того, чтобы отстранить ещё одного федунского судью
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 809
вчера в 21:42
Пыль в глаза, жалобу на зенит, на прямую катайте
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