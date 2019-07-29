«Оренбург» пожалуется на Карасева

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что клуб собирается обратиться в РФС с жалобой на работу судьи Сергея Карасева в матче третьего тура чемпионата России против «Зенита».
Нам трудно сразу с грандами играть, проиграть чемпиону не зазорно, но, откровенно говоря, судейство было не на высоте. Мы хотим подать жалобу в РФС на действия арбитра, собираемся посмотреть статистику матчей с участием Карасева. На наш взгляд, в них есть некое предвзятое отношение к «Оренбургу», вчера это было очевидно.
Мне обидно за болельщиков. Когда судья допускает такие явные ошибки, мне кажется, арбитр такого уровня не должен судить матчи премьер-лиги. Либо судите объективно, либо не судите вовсе.
Ликсикон такой же)
Ликсикон такой же)
Однозначно, надо ЖАЛОВАТЬСЯ на Карасёва.
Пенальти НЕ БЫЛО!
Его придумал Карасёв.
Но оренбуржцы виноваты сами, что запороли много голевых моментов и поэтому проиграли.
Что один ноль проиграть, что два ноль проиграть, всё одно ПОРАЖЕНИЕ.
Карасёв подстраховал Зенит от шального гола Оренбурга и поэтому придумал пенальти.
Оренбург играл лучше Зенита, но проиграл, потому что не забил свои моменты.
Карасёва ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Однозначно, надо ЖАЛОВАТЬСЯ на Карасёва.
Пенальти НЕ БЫЛО!
Его придумал Карасёв.
Но оренбуржцы виноваты сами, что запороли много голевых моментов и поэтому проиграли.
Что один ноль проиграть, что два ноль проиграть, всё одно ПОРАЖЕНИЕ.
Карасёв подстраховал Зенит от шального гола Оренбурга и поэтому придумал пенальти.
Оренбург играл лучше Зенита, но проиграл, потому что не забил свои моменты.
Карасёва ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Угомонились бы уже, представление окончено
Угомонились бы уже, представление окончено