«Оренбург» пожалуется на Карасева

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что клуб собирается обратиться в РФС с жалобой на работу судьи Сергея Карасева в матче третьего тура чемпионата России против «Зенита».

Нам трудно сразу с грандами играть, проиграть чемпиону не зазорно, но, откровенно говоря, судейство было не на высоте. Мы хотим подать жалобу в РФС на действия арбитра, собираемся посмотреть статистику матчей с участием Карасева. На наш взгляд, в них есть некое предвзятое отношение к «Оренбургу», вчера это было очевидно.

Мне обидно за болельщиков. Когда судья допускает такие явные ошибки, мне кажется, арбитр такого уровня не должен судить матчи премьер-лиги. Либо судите объективно, либо не судите вовсе.