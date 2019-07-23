«Ростов»: «Егорова не должны интересовать слабые ножки Норманна»

«Ростов» отреагировал на высказывания главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова на пресс-конференции по итогам 2 тура РПЛ .

Егоров вчера так ответил на вопрос о падении полузащитника «Ростова» Норманна в штрафной «Спартака» на 13-й минуте:

PR -директор «Ростова» Денис Штанько ответил Егорову:

Вчера Александр Анатольевич Егоров дал большую пресс-конференцию, на которой не ответил на главные вопросы о качестве судейства матча «Ростов» – «Спартак», среди которых главный спорный эпизод. И в итоге о фоле на Чистякове и о неназначенном пенальти в ворота «Спартака» мы узнали только благодаря журналисту, которой уже после пресс-конференции обратил внимание на этот момент. Если бы ответ Егорова прозвучал во время пресс-конференции, акценты и мнения о судействе этой игры поменялись бы кардинально.

Что касается слабых ножек Норманна, то давайте так – пусть каждый занимается своей работой. Физическое состояние игроков «Ростова» будет оценивать главный тренер команды. Александру Егорову, наверное, стоит обратить внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в нашем чемпионате в новом сезоне. Потому что есть ощущение, что за первые два тура скандалов в части судейства произошло уже больше, чем за весь прошлый футбольный сезон.