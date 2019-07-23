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«Ростов»: «Егорова не должны интересовать слабые ножки Норманна»

23 июля 2019, 19:43
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Ростов» отреагировал на высказывания главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова на пресс-конференции по итогам 2 тура РПЛ

Егоров вчера так ответил на вопрос о падении полузащитника «Ростова» Норманна в штрафной «Спартака» на 13-й минуте:

Арбитр абсолютно правильно поступил, не назначив пенальти. У Норманна ножки слабые были, очень часто падал. 

PR-директор «Ростова» Денис Штанько ответил Егорову:

Вчера Александр Анатольевич Егоров дал большую пресс-конференцию, на которой не ответил на главные вопросы о качестве судейства матча «Ростов» – «Спартак», среди которых главный спорный эпизод. И в итоге о фоле на Чистякове и о неназначенном пенальти в ворота «Спартака» мы узнали только благодаря журналисту, которой уже после пресс-конференции обратил внимание на этот момент. Если бы ответ Егорова прозвучал во время пресс-конференции, акценты и мнения о судействе этой игры поменялись бы кардинально. 

Что касается слабых ножек Норманна, то давайте так – пусть каждый занимается своей работой. Физическое состояние игроков «Ростова» будет оценивать главный тренер команды. Александру Егорову, наверное, стоит обратить внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в нашем чемпионате в новом сезоне. Потому что есть ощущение, что за первые два тура скандалов в части судейства произошло уже больше, чем за весь прошлый футбольный сезон.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   279 / 808
вчера в 14:22
Интересно
Расул Манаев
Расул Манаев ответил nikoladolgov
   246 / 808
24 июля в 12:19
Вроде не болеет за бомжей)))
berda2003
berda2003
   312 / 808
24 июля в 11:40
в футболе (судействе), экономике, политике у нас "разбираются" все...
спорить бесполезно: никто никого не слышит, и понимать не хочет...
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 808
24 июля в 11:33
И это говорит Официальное лицо...

Позор и только, а мы хотим беспристрастных расследований...)
OLESOCC
OLESOCC ответил Adolf33
   248 / 808
24 июля в 11:16
О фекалиях рассуждать может только мерин Гессеншайзе!
Штанько 5+.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 808
24 июля в 10:55
Можно было бы пошутить, если бы не было так грустно. Такое предвзятое судейство убивает футбол...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   316 / 808
24 июля в 09:18
Даже в шутку Глава судейского корпуса не имеет права такое говорить, будь то пресс-конференция либо диалог с собеседником. На кухне - пожалуйста, как частное лицо. За поддержкой к Карпину, видите ли, обратился...
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил cska plus
   532 / 808
24 июля в 08:50
Надо всем футбольным обществом опозорить федуна и спартак.
А над твоими комментарии просто снисходительно улыбаться, бывает же и хуже
Don trambon
Don trambon
   56 / 808
24 июля в 08:48
Отлично ответил свиному подкормышу.
Adolf33
Adolf33 ответил Gessenschaft
   805 / 808
24 июля в 06:28
ПОЗОРНЫЙ СВИНОКЛУБ СУДЬИШКИ ПРОДАЖНЫЕ ТЯНУТ УЖЕ ВТОРОЙ МАТЧ ПОДРЯД! СНАЧАЛА ТУХЛАЯ ПОБЕДА НАД СОЧИ, ТЕПЕРЬ ВОТ РОСТОВ! иначе эти фекалии побеждать не могут!
О фекалиях рассуждать может только мерин Гессеншайзе!
Colchoneros
Colchoneros
   109 / 808
24 июля в 05:58
Ростовчане совсем уже ах....ли!
nikoladolgov
nikoladolgov
   150 / 808
24 июля в 04:24
А Егоров он случайно не гей ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
24 июля в 01:04
Александр Егоров: "И еще раз по поводу ножек... Если кого-то обидел, то приношу свои извинения. Но вновь готов повторить: это было сказано совсем в другом контексте и в шутку. Я никого не хотел оскорбить. Вчера разговаривал с Валерием Георгиевичем Карпиным. Он никаких претензий мне по этой фразе не предъявил. Понимает, что это шутка."
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
24 июля в 00:49
Похоже , женские ножки Егорова не интересуют?!?
beefs
beefs
   74 / 808
23 июля в 23:44
ну и чудеса, если такое говорит чиновник такого уровня, то...
Морозовский
Морозовский ответил Так Себе Аналитик
   4 / 808
23 июля в 23:43
Ну там не было пенальти, стоит признать, Норманн специально пытался зацепить за ногу защитника "Спартака" и об нее упасть. Так же, как и не было пенальти в ворота "Ростова", который поставил проплаченный Федуном судья.
Ты прав: не умеет у нас никто в чемпионате, кроме Жиркова, заправдышно цепляться за ноги соперников!
Ice van Reed
Ice van Reed
   94 / 808
23 июля в 23:19
Не знаю как ноги у Норманна (почему-то ассоциация с Осборном в человеке пауке 1994) а зубы у Егорова слабые уж точно, уже керамика сияет, интересно сколько раз уже в табло прописывали
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
23 июля в 23:13
А у Дзюбы, например, задница сильная. Так что если Дзюбан идёт в штрафную и от него все отскакивают - не судить.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил roniker_
   9 / 808
23 июля в 23:12
Это мнение одного человека, пусть будет
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   391 / 808
23 июля в 23:11
Опозорили спартак!
roniker_
roniker_ ответил 25процентный клоун
   369 / 808
23 июля в 23:06
Именно так, некогда знаменитый победами клуб, приобрёл опыт пачкать практически все к чему прикасается.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил roniker_
   9 / 808
23 июля в 22:59
Это от призмы(опыта) зависит
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 22:57
Надо всем футбольным обществом опозорить федуна и спартак.
roniker_
roniker_ ответил 25процентный клоун
   369 / 808
23 июля в 22:56
За счёт этого клуба, последнее время, можно только испачкаться. К сожалению это так.
Absinthe5
Absinthe5
   87 / 808
23 июля в 22:45
Почитал комменты спартачей... Гнилье полное
Absinthe5
Absinthe5
   87 / 808
23 июля в 22:44
Если уж глава департамента судейства такое гонит, какой спрос с левниковых и вилковых? Жесть. В этой стране никогда не будет справедливости.
Gessenschaft
Gessenschaft
   230 / 808
23 июля в 22:37
ПОЗОРНЫЙ СВИНОКЛУБ СУДЬИШКИ ПРОДАЖНЫЕ ТЯНУТ УЖЕ ВТОРОЙ МАТЧ ПОДРЯД! СНАЧАЛА ТУХЛАЯ ПОБЕДА НАД СОЧИ, ТЕПЕРЬ ВОТ РОСТОВ! иначе эти фекалии побеждать не могут!
ЮЗИК
ЮЗИК
   177 / 808
23 июля в 22:30
Коррупция процветает и в футболе в том числе
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
23 июля в 22:17
Ростов решил попиариться за счет Спартака, а по сути Нормана за две симуляции левников обязан был удалять
nikoladolgov
nikoladolgov
   150 / 808
23 июля в 22:11
Никто не спасет судей в стране взятничества. Это их хлеб.
Или страну менять ...
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