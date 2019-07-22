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Егоров: «В ворота „Спартака“ должны были ставить пенальти. Фернандо фолил»

сегодня, 19:17
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод из матча 2-го тура «Ростов» – «Спартак», который случился на 60-й минуте встречи. Хавбек москвичей Фернандо и защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков боролись за мяч в штрафной площади «красно-белых».

В этом случае мое мнение совпало с позицией инспектора встречи: арбитр Левников должен был назначить пенальти в ворота «Спартака», Фернандо нарушал правила. Еще раз отмечу, что работу Кирилла оценит экспертно-судейская комиссия. Пока она не вынесет свой вердикт, судья не будет получать назначения.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 827
сегодня в 20:32
Прав был Карпин, Ростов должен был выигрывать - определенно!!!
STVA 1
STVA 1 ответил Байкал-38
   84 / 827
сегодня в 20:31
Наверное так и есть .
mangoх12
mangoх12 ответил Dominators
   21 / 827
сегодня в 20:28
Какой 40 туров , уже лет 40 с 79 года .
а ну да в 90-х то их конкретно тянули .. все жти липовые бромотановые ..
Footbolista
Footbolista
   2 / 827
сегодня в 20:26
Когда же этот "пожар" потушат?)...видимо огнетушители на складе закончились...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 827
сегодня в 20:26
Конвейер.....
1.Назначение судьи на матч Спартака.
2.Обеспеченный Спартаку результат.
3.Дисквалификация арбитра.
4.Отмазы Егорова.
5.Отпуск.Багамы.

далее...
1.Назначение судьи на матч Спартака.
2.Обеспеченный Спартаку результат.
3.Дисквалификация арбитра.
4.Отмазы Егорова.
5.Отпуск.Багамы.

и так бесконечно......))
SHMEL
SHMEL
   90 / 827
сегодня в 20:23
Уже второй тур подряд хрюшам дарят очки продажные судьи.
Dominators
Dominators ответил mangoх12
   44 / 827
сегодня в 20:16
какой второй ? туров 40 как минимум , был небольшой перерыв когда итальяшку сливалим снова в ход пошли свистки
Какой 40 туров , уже лет 40 с 79 года .
Байкал-38
Байкал-38 ответил STVA 1
   19 / 827
сегодня в 20:15
Вместо Измайлова пришел Цорн , а ничего не изменилось . От перемены мест слагаемых , сумма не меняется .
Мне кажется Цорн покруче будет, он лихо начал и это только начало. Больше года он вряд ли протянет, но за недолгое время обует Федуна по полной.
pomor45
pomor45
   127 / 827
сегодня в 20:14
Не слишком ли много пользы приносит Спартаку работа Федуна с судьями? Странно ещё и то, что судьи так усердно и неприглядно лажаются один за другим.Чувствуют себя в полной безопасности. Буду надеяться, что это не работа Федуна, а просто низкая квалификация судей, которую подтянет ВАР, и Спартаку просто повезло.
Гавроша
Гавроша
   31 / 827
сегодня в 20:13
В каждом матче ошибка в пользу спартака, а если бы не они - у них должно было бы быть 0 очков.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   271 / 827
сегодня в 20:11
Ухахаха ой как стыдно за хрюшатник, просто позор. За то вчера че то там хрюкали хахахаха
mangoх12
mangoх12 ответил FROLL 001
   21 / 827
сегодня в 20:08
Второй тур кряду тащат свиней. Гыгыгы
какой второй ? туров 40 как минимум , был небольшой перерыв когда итальяшку сливалим снова в ход пошли свистки
mangoх12
mangoх12
   21 / 827
сегодня в 20:06
ахахах каждую неделю одно и тоже , что в прошлом году вытянули за шкирку, что в этом. Каждый тур скандал. Федун тебя и твою банду со свистком давно вычислили, хватит уже потешить народ.
STVA 1
STVA 1 ответил Байкал-38
   84 / 827
сегодня в 20:04
Вместо Измайлова пришел Цорн , а ничего не изменилось .
От перемены мест слагаемых , сумма не меняется .
4RT
4RT ответил Dominators
   192 / 827
сегодня в 20:03
Тебе тоже не хворать ..
И тебе всех благ...
4RT
4RT ответил Dominators
   192 / 827
сегодня в 20:01
У этого точно есть .Хватка как у крокодила . Может он и не человек вовсе ..
Щелкунчик)
Dominators
Dominators ответил 4RT
   44 / 827
сегодня в 20:00
Сходи на картах и гуще погадай
Тебе тоже не хворать ..
4RT
4RT ответил Байкал-38
   192 / 827
сегодня в 20:00
Что это значит "должен"? Если он был должен, то поставил бы, а так он просто обязан Спартаку, вот и не поставил, так сказать всё оплачено заранее. Два матча, два скандала, так всё таки кто такой Цорн? И почему на мутные схемы Цорна Федун закрывает глаза, хотя там явно из его кармана бабло рекой качают? Может просто схема новая и напрямую Федун теперь не платит, все сделки через Цорна, а там уж он с отцом посемейному разберётся, а отец естественно с судьями?
Сходи на картах и гуще погадай
Dominators
Dominators ответил 4RT
   44 / 827
сегодня в 19:59
У младенца, нет зубов)))
У этого точно есть .Хватка как у крокодила . Может он и не человек вовсе ..
4RT
4RT ответил Dominators
   192 / 827
сегодня в 19:58
Новые ,как у младенца .
У младенца, нет зубов)))
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 827
сегодня в 19:57
Что это значит "должен"? Если он был должен, то поставил бы, а так он просто обязан Спартаку, вот и не поставил, так сказать всё оплачено заранее.
Два матча, два скандала, так всё таки кто такой Цорн? И почему на мутные схемы Цорна Федун закрывает глаза, хотя там явно из его кармана бабло рекой качают?
Может просто схема новая и напрямую Федун теперь не платит, все сделки через Цорна, а там уж он с отцом посемейному разберётся, а отец естественно с судьями?
Dominators
Dominators ответил 4RT
   44 / 827
сегодня в 19:57
Золотые?
Новые ,как у младенца .
4RT
4RT ответил Dominators
   192 / 827
сегодня в 19:56
За то какие зубы ...
Золотые?
Dominators
Dominators ответил 4RT
   44 / 827
сегодня в 19:55
У косого Егорки, глаз больно зоркий,одна беда-глядит не туда!
За то какие зубы ...
4RT
4RT
   192 / 827
сегодня в 19:54
У косого Егорки, глаз больно зоркий,одна беда-глядит не туда!
С детства за Тун
С детства за Тун
   27 / 827
сегодня в 19:54
Позор африканскому клубу.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил ziborock
   52 / 827
сегодня в 19:52
какая разница откуда он? с Питера судьи говорят мне не нужно федунских баксов????
а то что второй матч судьи судят в одну калитку, что в матчах Спартака, что локо, что Зенита, причём на эти матчи почти не назначают Вар или как в случае с Локо тупо не пользуются
dino-hsv
dino-hsv
   221 / 827
сегодня в 19:51
каждый тур мы будем слушать, как спартак спасли судьи. и дальше-то что? где действия?
311
311
   60 / 827
сегодня в 19:51
Закончатся судьи, тогда можно по второму кругу выпускать Москалева!)
Морозовский
Морозовский
   3 / 827
сегодня в 19:50
"Ростов" с московскими командами и бомжами всегда судят в подобном русле. Чё, вдруг, этот Егоров спохватился, раньше чёта не замечал?! На кол - всех, вместе с Егоровым! Отдохнуть, ёпта! Устали!
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