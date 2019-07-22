Егоров: «В ворота „Спартака“ должны были ставить пенальти. Фернандо фолил»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод из матча 2-го тура «Ростов» – «Спартак», который случился на 60-й минуте встречи. Хавбек москвичей Фернандо и защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков боролись за мяч в штрафной площади «красно-белых».
В этом случае мое мнение совпало с позицией инспектора встречи: арбитр Левников должен был назначить пенальти в ворота «Спартака», Фернандо нарушал правила. Еще раз отмечу, что работу Кирилла оценит экспертно-судейская комиссия. Пока она не вынесет свой вердикт, судья не будет получать назначения.
1.Назначение судьи на матч Спартака.
2.Обеспеченный Спартаку результат.
3.Дисквалификация арбитра.
4.Отмазы Егорова.
5.Отпуск.Багамы.
далее...
1.Назначение судьи на матч Спартака.
2.Обеспеченный Спартаку результат.
3.Дисквалификация арбитра.
4.Отмазы Егорова.
5.Отпуск.Багамы.
и так бесконечно......))
1.Назначение судьи на матч Спартака.
2.Обеспеченный Спартаку результат.
3.Дисквалификация арбитра.
4.Отмазы Егорова.
5.Отпуск.Багамы.
далее...
1.Назначение судьи на матч Спартака.
2.Обеспеченный Спартаку результат.
3.Дисквалификация арбитра.
4.Отмазы Егорова.
5.Отпуск.Багамы.
и так бесконечно......))
От перемены мест слагаемых , сумма не меняется .
От перемены мест слагаемых , сумма не меняется .
Два матча, два скандала, так всё таки кто такой Цорн? И почему на мутные схемы Цорна Федун закрывает глаза, хотя там явно из его кармана бабло рекой качают?
Может просто схема новая и напрямую Федун теперь не платит, все сделки через Цорна, а там уж он с отцом посемейному разберётся, а отец естественно с судьями?
Два матча, два скандала, так всё таки кто такой Цорн? И почему на мутные схемы Цорна Федун закрывает глаза, хотя там явно из его кармана бабло рекой качают?
Может просто схема новая и напрямую Федун теперь не платит, все сделки через Цорна, а там уж он с отцом посемейному разберётся, а отец естественно с судьями?
а то что второй матч судьи судят в одну калитку, что в матчах Спартака, что локо, что Зенита, причём на эти матчи почти не назначают Вар или как в случае с Локо тупо не пользуются
а то что второй матч судьи судят в одну калитку, что в матчах Спартака, что локо, что Зенита, причём на эти матчи почти не назначают Вар или как в случае с Локо тупо не пользуются