Егоров: «В ворота „Спартака“ должны были ставить пенальти. Фернандо фолил»

сегодня, 19:17

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод из матча 2-го тура «Ростов» – «Спартак», который случился на 60-й минуте встречи. Хавбек москвичей Фернандо и защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков боролись за мяч в штрафной площади «красно-белых».