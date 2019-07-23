Карасев рассудит «Оренбург» и «Зенит»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
26 июля (пятница)
«Динамо» - «Урал»: судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).
27 июля (суббота)
«Уфа» - «Крылья Советов»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Тамбов» - «Спартак»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Николай Богач (Люберцы); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).
«Краснодар» - «Сочи»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).
28 июля (воскресенье)
«Оренбург» - «Зенит»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Игорь Демешко (Химки); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
«Арсенал» - «Ростов»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Вячеслав Харламов (Москва).
ЦСКА - «Локомотив»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); ВАР - Виталий Мешков (Дмитров), АВАР - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).
29 июля (понедельник)
«Рубин» - «Ахмат»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
Ещё нужно было добавить:,,Величайший,Несокрушимый и Несгибаемый!!!😂
Ещё нужно было добавить:,,Величайший,Несокрушимый и Несгибаемый!!!😂
Мясные только за счёт судей набирают очки
Мясные только за счёт судей набирают очки
Почему не арбитр супер-мега-дерби ЦСКА - Локо....??
Почему не заведомо отстранённый арбитр матча Тамбов - Спартак ??
А если уж креативить в угоду "некоторым" то так и писали бы...
"Эль-газико рассудит Карасёв".
Ассистент судьи - Лунёв...что кстати правда...))
Почему не арбитр супер-мега-дерби ЦСКА - Локо....??
Почему не заведомо отстранённый арбитр матча Тамбов - Спартак ??
А если уж креативить в угоду "некоторым" то так и писали бы...
"Эль-газико рассудит Карасёв".
Ассистент судьи - Лунёв...что кстати правда...))
Почему не арбитр супер-мега-дерби ЦСКА - Локо....??
Почему не заведомо отстранённый арбитр матча Тамбов - Спартак ??
А если уж креативить в угоду "некоторым" то так и писали бы...
"Эль-газико рассудит Карасёв".
Ассистент судьи - Лунёв...что кстати правда...))
Почему не арбитр супер-мега-дерби ЦСКА - Локо....??
Почему не заведомо отстранённый арбитр матча Тамбов - Спартак ??
А если уж креативить в угоду "некоторым" то так и писали бы...
"Эль-газико рассудит Карасёв".
Ассистент судьи - Лунёв...что кстати правда...))