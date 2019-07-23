ГлавнаяНовости

Карасев рассудит «Оренбург» и «Зенит»

23 июля 2019, 19:01

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

26 июля (пятница)

«Динамо» - «Урал»: судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

27 июля (суббота)

«Уфа» - «Крылья Советов»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Тамбов» - «Спартак»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Николай Богач (Люберцы); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

«Краснодар» - «Сочи»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

28 июля (воскресенье)

«Оренбург» - «Зенит»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Игорь Демешко (Химки); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

«Арсенал» - «Ростов»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Вячеслав Харламов (Москва).

ЦСКА - «Локомотив»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); ВАР - Виталий Мешков (Дмитров), АВАР - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

29 июля (понедельник)

«Рубин» - «Ахмат»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ростов»: «Егорова не должны интересовать слабые ножки Норманна»
23 июля Комментарии85
Егоров: «В ворота „Спартака“ должны были ставить пенальти. Фернандо фолил»
22 июля Комментарии81
Егоров: «Москалеву нужно отдохнуть»
22 июля Комментарии23
ОфициальноЛевников рассудит «Ростов» и «Спартак»
16 июля Комментарии47
Москалёв отстранен после судейства в матче «Спартак» - «Сочи»
16 июля Комментарии161
Егоров: «Если Лапочкин живёт в Питере, это не значит, что он „зенитовский“»
16 июля Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   279 / 808
вчера в 13:54
Зенита тянут в чемпионы.
Сп62
Сп62 ответил Finn88
   208 / 808
24 июля в 21:33
Остановись, ещё не асё потеряно! Ребята, всё-таки футбол это хоть и захватывающая, но игра. Давайте жить дружно.
Finn88
Finn88
   356 / 808
24 июля в 17:41
Сколько спиногрызов на каждый матч назначают, а везде ругань. Это звездец, товарищи. Слов нет. Пойду напьюсь и... Я х. й знает.
Ромка Пупкин
Ромка Пупкин
   562 / 808
24 июля в 17:05
На матч зенита и оренбурга можно судью не назначать вообще. Исход уже известен, грубостей со стороны игроков не предвидится, оренбург аккуратно в 1 мяч сольет. Зачем это показуха с судьей. Все прекрасно понимают, кто в газике главный.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 808
24 июля в 15:28
гинер пустил в бой тяжелую артиллерию. Этот прикормленный судейка постарается испортить игру...
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Jeck Denielse
   88 / 808
24 июля в 13:10
Ну ты загнул конечно:,,Флагман,Гегемон,Чемпион,Лидер!!!😂
Ещё нужно было добавить:,,Величайший,Несокрушимый и Несгибаемый!!!😂
тумба-юмба
тумба-юмба ответил mamba9090909
   211 / 808
24 июля в 12:29
А вы ждали своего Карасёва? Так его назначили судить Зенит. Он постарается оттуда вам помочь.
Нет, мы ждали адекватного судью.Что бы отсудил матч честно,и что бы ни одна 57 потом не писала что СПАРТАК купил судью.
mamba9090909
mamba9090909 ответил тумба-юмба
24 июля в 10:49
Ожидаемо нам назначили вилкова.Самого неадекватного судью для СПАРТАКА.Как всегда газовый проект испугался конкуренции.
А вы ждали своего Карасёва? Так его назначили судить Зенит. Он постарается оттуда вам помочь.
kastites
kastites
   143 / 808
24 июля в 10:16
ЗЕНИТ Чемпион !!!
Мясные только за счёт судей набирают очки
тумба-юмба
тумба-юмба
   211 / 808
24 июля в 09:48
Ожидаемо нам назначили вилкова.Самого неадекватного судью для СПАРТАКА.Как всегда газовый проект испугался конкуренции.
Союзник противников
Союзник противников
   193 / 808
24 июля в 09:46
На матче,вынесенном в заголовок,можно было РФС и сэкономить.Там всё честно и справедливо рассудит Миллер,из головного офиса ГАЗПРОМА. Как грится, " пиво без водки-деньги на ветер"...
ildar_3871
ildar_3871
   115 / 808
24 июля в 09:08
Оренбург сольет матч , миллер так решил !
ildar_3871
ildar_3871
   115 / 808
24 июля в 09:07
хочу чтобы оба газпроекта проиграли !
ildar_3871
ildar_3871
   115 / 808
24 июля в 09:06
Карасев карманный судья зенита !
Томас Сойер
Томас Сойер
   794 / 808
24 июля в 06:46
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 808
    24 июля в 00:07
    Понятно что Зенит флагман,гегемон,чемпион и лидер......лестно конечно что из 8-ми назначенных судей в название ветки вынесен именно арбитр этой встречи...но ....
    Почему не арбитр супер-мега-дерби ЦСКА - Локо....??
    Почему не заведомо отстранённый арбитр матча Тамбов - Спартак ??


    А если уж креативить в угоду "некоторым" то так и писали бы...
    "Эль-газико рассудит Карасёв".
    Ассистент судьи - Лунёв...что кстати правда...))
    drug01
    drug01
       89 / 808
    24 июля в 00:05
    Судьи в центре внимания 3 тура!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 808
    24 июля в 00:03
    Понятно что Зенит флагман,гегемон,чемпион и лидер......лестно конечно что из 8-ми назначенных судей в название ветки вынесен именно арбитр этой встречи...но ....
    Почему не арбитр супер-мега-дерби ЦСКА - Локо....??
    Почему не заведомо отстранённый арбитр матча Тамбов - Спартак ??


    А если уж креативить в угоду "некоторым" то так и писали бы...
    "Эль-газико рассудит Карасёв".
    Ассистент судьи - Лунёв...что кстати правда...))
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил Палыч82
       88 / 808
    23 июля в 23:50
    Видимо краснодарец,почему Семак только на аве непонятно,хотя здесь к примеру есть спартач,с эмблемой коней на аве,это для меня вообще потёмки!?:)
    Морозовский
    Морозовский ответил морозз
       4 / 808
    23 июля в 23:50
    Зачем в этом матче нужен судья, в активе Зенита уже забиты 6 очков от Оренбурга. Рекордный по своей газовой сути ЧР по количеству фарм клубов привязанных к одной газовой команде! Угадайте с первого раза про кого я говорю?
    ШАЛЬКЕ 04 ???
    minai
    minai
       135 / 808
    23 июля в 23:40
    Оренбургу и так кирдык, зачем им судья ?
    Т34
    Т34 ответил ДАША Д
       242 / 808
    23 июля в 22:50
    Карасев засудит Оренбург.
    Там засуживать нечего, 3 очка уже ушли до игры в лазурную копилку по телефонному звонку.
    Палыч82
    Палыч82 ответил Саня Локомотив
       188 / 808
    23 июля в 22:45
    Уважаемый,у меня с уважительностью и чувством такта всё в порядке,я может ещё не такой мудрец,как вы,в свои кстате нестарческие,мягко говоря,36 лет,но далеко уже не юноша и понимаю,о чём говорю,а моё недовольство вызывается тем,что я искренне,всем своим сердцем переживаю за свой клуб и в зной,и в стужу,и в ливень,и в град,я рядом со своей командой,ибо похоже недорос ещё до ГУРУ диванного аналитика,критика и эксперта в сфере морально-этического поведения человека,относящегося ко всему происходящему,в частности вокруг его клуба,со свойственным пренебрежением,и полной нейтральностью к подобным ситуациям,которые происходят из года в год,на протяжении уже не одного десятка лет...Конечно же,куда мне простому фанату до великих умов и оракулов соккера...
    Нет тут на ресурсе никаких мудрецов, потому и битва за правду и справедливость здесь гиблое дело,) Любимец, кстати, похоже из наших или "быков", судя по его троллинга остальных,)
    Jake Sully
    Jake Sully
       98 / 808
    23 июля в 22:29
    Ручной Карась Фидуна назначен??? мда...
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил Палыч82
       88 / 808
    23 июля в 22:28
    Уважаемый,у меня с уважительностью и чувством такта всё в порядке,я может ещё не такой мудрец,как вы,в свои кстате нестарческие,мягко говоря,36 лет,но далеко уже не юноша и понимаю,о чём говорю,а моё недовольство вызывается тем,что я искренне,всем своим сердцем переживаю за свой клуб и в зной,и в стужу,и в ливень,и в град,я рядом со своей командой,ибо похоже недорос ещё до ГУРУ диванного аналитика,критика и эксперта в сфере морально-этического поведения человека,относящегося ко всему происходящему,в частности вокруг его клуба,со свойственным пренебрежением,и полной нейтральностью к подобным ситуациям,которые происходят из года в год,на протяжении уже не одного десятка лет...Конечно же,куда мне простому фанату до великих умов и оракулов соккера...
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил Любимец
       88 / 808
    23 июля в 22:15
    В вашем стане их и несчесть...
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил pomor45
       88 / 808
    23 июля в 22:13
    Это констатация факта...
    nikot
    nikot
       318 / 808
    23 июля в 22:08
    Оренбург под спонсора ляжет.Ничего скоро конец газовой власти,свалит меньшинство в небытие!!!
    Палыч82
    Палыч82 ответил Любимец
       188 / 808
    23 июля в 22:08
    Хех, вот и в стане путейцев неадекваты появились!!
    Да ладно вам, скорее пылкий вьюнош,) Джигурдильник с Байкалом тоже с эпатажем начинали, а Саня видно из нового поколения, которому чувство такта и уважительность неведомо,)
    Любимец
    Любимец ответил Саня Локомотив
       324 / 808
    23 июля в 22:04
    Действительно:,,Главное-это то,кто рассудит центральный матч тура Оренбург-Зенит,нежели кто будет судить,ни чем не примечательный матч ЦСКА-ЛОКОМОТИВ...
    Хех, вот и в стане путейцев неадекваты появились!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100