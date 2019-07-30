В Англии игроков будут на 10 минут выгонять с поля за критику арбитров

Футбольная ассоциация Англии продолжает бороться с футболистами, критикующими судейство, и приняла нестандартное решение.
С сезона-2019/20 в низших лигах и женском футболе игроков начнут на 10 минут отправлять на скамейку штрафников. Работать наказание будет и на юношеском уровне, но отстранение будет менее долгосрочным.
Эта система была опробована еще в кампании-2017/18. Результат показал, что футболисты стали на 38% реже кричать на судей, критиковать их работу или саркастически аплодировать после принятых решений.
Напомним, в прошлом сезоне нападающий «Уотфорда» Трой Дини был оштрафован Футбольной ассоциацией Англии на 20 тысяч фунтов за критику арбитра.
это я про судей)))
это я про судей)))
Название: 10 минут слушать песни Элтона Джона.
Название: 10 минут слушать песни Элтона Джона.