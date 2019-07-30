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В Англии игроков будут на 10 минут выгонять с поля за критику арбитров

сегодня, 08:43

Футбольная ассоциация Англии продолжает бороться с футболистами, критикующими судейство, и приняла нестандартное решение.

С сезона-2019/20 в низших лигах и женском футболе игроков начнут на 10 минут отправлять на скамейку штрафников. Работать наказание будет и на юношеском уровне, но отстранение будет менее долгосрочным.

Эта система была опробована еще в кампании-2017/18. Результат показал, что футболисты стали на 38% реже кричать на судей, критиковать их работу или саркастически аплодировать после принятых решений.

Напомним, в прошлом сезоне нападающий «Уотфорда» Трой Дини был оштрафован Футбольной ассоциацией Англии на 20 тысяч фунтов за критику арбитра.

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Судейство
Источник: bbc.comРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
RIR68
RIR68
   180 / 800
сегодня в 13:13
а лучше розгами их подлецов, розгами)))

это я про судей)))
ЮЗИК
ЮЗИК
   223 / 800
сегодня в 11:39
Походу пора всем такое вводить
112910415
112910415
   67 / 800
сегодня в 10:35
полезное новшество, надо повсюду внедрять !
ZaZizu
ZaZizu
   289 / 800
сегодня в 10:29
ну давайте тогда используя вар,выгонять на 10 минут и тупых,слепых арбитров!
Букмекер920
Букмекер920
   671 / 800
сегодня в 10:22
Букмекеры постарались, можно будет легко и просто менять ход матча!
VIPded
VIPded
   62 / 800
сегодня в 10:14
У нас такое ввести, так на поле пусто будет...)))
mihaluch
mihaluch
   60 / 800
сегодня в 09:51
А если арбитру в пятак нарезать, что будет?
LOpp
LOpp
   19 / 800
сегодня в 09:46
Игрок: - Судья Элтон Джон!
Название: 10 минут слушать песни Элтона Джона.
Морозовский
Морозовский
   4 / 800
сегодня в 09:43
Наши продажные судьи рады безмерно!
Footbolista
Footbolista
   6 / 800
сегодня в 09:41
Это в футболе не приживется...
EAGinLE
EAGinLE
   35 / 800
сегодня в 09:03
Прикольно .
cevin cigan
cevin cigan
   49 / 800
сегодня в 09:02
И это в Англии,где с большой неохоткой встречают всё новое(особенно в футболе)
КЭТиК
КЭТиК
   145 / 800
сегодня в 08:58
Только это незаконно, ибо правила футбола едины для всех.
Zenit_84
Zenit_84
   101 / 800
сегодня в 08:53
Новинка
Faustello
Faustello
   2 / 800
сегодня в 08:51
Прощай АПЛ, здравствуй НХЛ )))
Omaxa
Omaxa
   142 / 800
сегодня в 08:45
Если у нас такое введут, то свиньям играть некому будет.
drug01
drug01
   100 / 800
сегодня в 08:44
Это хорошо!
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