В Англии игроков будут на 10 минут выгонять с поля за критику арбитров

сегодня, 08:43

Футбольная ассоциация Англии продолжает бороться с футболистами, критикующими судейство, и приняла нестандартное решение.

С сезона-2019/20 в низших лигах и женском футболе игроков начнут на 10 минут отправлять на скамейку штрафников. Работать наказание будет и на юношеском уровне, но отстранение будет менее долгосрочным.

Эта система была опробована еще в кампании-2017/18. Результат показал, что футболисты стали на 38% реже кричать на судей, критиковать их работу или саркастически аплодировать после принятых решений.

Напомним, в прошлом сезоне нападающий «Уотфорда» Трой Дини был оштрафован Футбольной ассоциацией Англии на 20 тысяч фунтов за критику арбитра.