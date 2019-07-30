Луис Адриано - игрок «Палмейраса»

сегодня, 21:23

Пресс-служба «Палмейраса» объявила о трансфере нападающего «Спартака» . С футболистом подписан контракт на 4 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Ранее сегодня также стало известно, что другой бразилец «Спартака» Фернандо перешел в китайский клуб.