Луис Адриано - игрок «Палмейраса»

Пресс-служба «Палмейраса» объявила о трансфере нападающего «Спартака» Луиса Адриано. С футболистом подписан контракт на 4 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Ранее сегодня также стало известно, что другой бразилец «Спартака» Фернандо перешел в китайский клуб.
Сюр какой-то !
Сюр какой-то !
на состав в субботу наберут? или будет неявка по причине не достатка игроков?
Я не пойму чему радуются спартаковские болельщики. Вы получили свой "Сочи", собранный даже не за несколько дней до чемпионата, а во время чемпионата.. При этом до сих пор не понятно кого возьмут и возьмут ли...
на состав в субботу наберут? или будет неявка по причине не достатка игроков?
Я не пойму чему радуются спартаковские болельщики. Вы получили свой "Сочи", собранный даже не за несколько дней до чемпионата, а во время чемпионата.. При этом до сих пор не понятно кого возьмут и возьмут ли...
Боюсь спать ложится, с утра встанешь, а в новостях - Спартак разбежался и расформирован, а Зенит выкупил название Барселона вместе с Гномом и Ко )))
Боюсь спать ложится, с утра встанешь, а в новостях - Спартак разбежался и расформирован, а Зенит выкупил название Барселона вместе с Гномом и Ко )))
А то прямо реально тиной запахло от такой игры.
А то прямо реально тиной запахло от такой игры.
массовое бегство свиней- обозначает полный карантин!
массовое бегство свиней- обозначает полный карантин!