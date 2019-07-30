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Луис Адриано - игрок «Палмейраса»

сегодня, 21:23

Пресс-служба «Палмейраса» объявила о трансфере нападающего «Спартака» Луиса Адриано. С футболистом подписан контракт на 4 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Ранее сегодня также стало известно, что другой бразилец «Спартака» Фернандо перешел в китайский клуб.

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Все комментарии
brodaga 05
brodaga 05
   575 / 820
сегодня в 23:42
Слов нет.Удачи Луиске..
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Hypnoz
   51 / 820
сегодня в 23:40
Сейчас, самый высокооплачиваемый россиянин в Рфпл это - Дзюба !!! На втором месте Кокорин, но он в тюрьме. Оба играют за бомжей ! Сюр какой-то !
Хотя что то он конечно же получает,не все деньги конечно т.к не играет и нет его в заявке на матчи но что то получает!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Hypnoz
   51 / 820
сегодня в 23:39
Сейчас, самый высокооплачиваемый россиянин в Рфпл это - Дзюба !!! На втором месте Кокорин, но он в тюрьме. Оба играют за бомжей ! Сюр какой-то !
А разве Кокорин получает эти деньги?!Он вроде не должен как бы)))
Egorium
Egorium
   93 / 820
сегодня в 23:38
Фердун киевский убивает свиней.
Hypnoz
Hypnoz
   218 / 820
сегодня в 23:37
Сейчас, самый высокооплачиваемый россиянин в Рфпл это - Дзюба !!! На втором месте Кокорин, но он в тюрьме. Оба играют за бомжей !
Сюр какой-то !
Ген Геныч
Ген Геныч
   51 / 820
сегодня в 23:37
Интересно послушать,что на Ютубе скажет об этом Борзыкин))))))))))))Там наверное будет через слово мат!))
Ген Геныч
Ген Геныч ответил andrefino13
   51 / 820
сегодня в 23:34
Слов нет. Всех, кто хоть как то тащил Спартак, уже нет в команде.
Ты наверное 2 года спал!))))Зе в какой то мере да,про Адриано такого не могу сказать.Да и по Фернандо тоже(парень конечно молодец,забивал со штрафных и подавал результативные угловые)но привозил больше!
andrefino13
andrefino13
   225 / 820
сегодня в 23:32
Слов нет. Всех, кто хоть как то тащил Спартак, уже нет в команде.
Footbolista
Footbolista
   6 / 820
сегодня в 23:30
Удачи Луиске...и Спартаку)...
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Андрей77 4
   51 / 820
сегодня в 23:30
тогда какие пять матчей тренеру. Тут у тренера должен быть полный карт-бланш на построение новой команды. Если Кононова не видят таким тренером, то надо снимать сейчас, либо пусть уже строит новую команду...
Ну не знаю,может у него контракт такой сейчас,может есть в контракте пункт,что если не пройдет в еврокубки,то имеют право уволить до окончания контракта(это я к тому что бы неустойку не платить) ,ну примерно как то так!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Андрей77 4
   51 / 820
сегодня в 23:28
тогда какие пять матчей тренеру. Тут у тренера должен быть полный карт-бланш на построение новой команды. Если Кононова не видят таким тренером, то надо снимать сейчас, либо пусть уже строит новую команду...
Ну ему дали время и если Туну сольёт,то его уволят!!!!Вроде так говорят,но утверждать не буду!
Андрей77 4
Андрей77 4 ответил Ген Геныч
   111 / 820
сегодня в 23:27
Ну если это пойдет в плюс команде,то нормально!!!В этом сезоне думаю они и так ничего не ждали!!!!!!То что надо было убирать Фернандо(опорник из него никакой) и Адриано-это да,по Зе есть вопросы!!!!Переходной сезон по видимому у Спартака а там поглядим!!!!
тогда какие пять матчей тренеру. Тут у тренера должен быть полный карт-бланш на построение новой команды. Если Кононова не видят таким тренером, то надо снимать сейчас, либо пусть уже строит новую команду...
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Hypnoz
   51 / 820
сегодня в 23:26
За лимон ушёл и на 4 млн. разгрузил зарплатную ведомость. На 4 ляма, он точно не играл.
Он и на 1 не играл ,если брать вторую половину прошлого чемпионата и эти 3 тура!
Hypnoz
Hypnoz
   218 / 820
сегодня в 23:25
За лимон ушёл и на 4 млн. разгрузил зарплатную ведомость. На 4 ляма, он точно не играл.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Андрей77 4
   51 / 820
сегодня в 23:25
По Мелкадзе вообще непонятно. Крайне бестолковый футболист, а ему контракт предлагают. Прям времена Бышовца и попадание в состав за откаты...
+
Андрей77 4
Андрей77 4 ответил Ген Геныч
   111 / 820
сегодня в 23:24
Неа,с ним вроде новый контракт подписали или ты имеешь ввиду Ананидзе?!
По Мелкадзе вообще непонятно. Крайне бестолковый футболист, а ему контракт предлагают. Прям времена Бышовца и попадание в состав за откаты...
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Андрей77 4
   51 / 820
сегодня в 23:22
всё это сделай перед сборами, тогда вопросов нет. полная распродажа секонда во время чемпионата вызывает недоумение.. на состав в субботу наберут? или будет неявка по причине не достатка игроков? Я не пойму чему радуются спартаковские болельщики. Вы получили свой "Сочи", собранный даже не за несколько дней до чемпионата, а во время чемпионата.. При этом до сих пор не понятно кого возьмут и возьмут ли...
Ну если это пойдет в плюс команде,то нормально!!!В этом сезоне думаю они и так ничего не ждали!!!!!!То что надо было убирать Фернандо(опорник из него никакой) и Адриано-это да,по Зе есть вопросы!!!!Переходной сезон по видимому у Спартака а там поглядим!!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   15 / 820
сегодня в 23:21
В Ростове, Туле, Оренбурге и Казани сегодня праздник. Главный конкурент за пятую строчку самовыпилился и взял курс на фнл!
Андрей77 4
Андрей77 4 ответил spartak kursk
   111 / 820
сегодня в 23:19
Спартак к новому лимиту ГОТОВ!!!!!!! Только вот для чего были тогда сборы с товарищами,которых уже нет?
всё это сделай перед сборами, тогда вопросов нет. полная распродажа секонда во время чемпионата вызывает недоумение..
на состав в субботу наберут? или будет неявка по причине не достатка игроков?
Я не пойму чему радуются спартаковские болельщики. Вы получили свой "Сочи", собранный даже не за несколько дней до чемпионата, а во время чемпионата.. При этом до сих пор не понятно кого возьмут и возьмут ли...
Ромбик
Ромбик
   645 / 820
сегодня в 23:18
Так так. Остался Рома Зобнин максименко и Джикия. Еще есть месяц. Кто следующий господин ветер в мозгах?! Охренели . 70% наигранного основного состава просто разлетелось. Федун с Коновым совсем охренели? Сезон начался а они этой хней занимаются. Это делать нужно было до отпуска а не воремя старта чемпионата. Одних слов мало . Собраться и 79ать их с ног до головы. Ну действительно уже нет нервовов на этот цирк смотреть
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Faustello
   51 / 820
сегодня в 23:18
Новости завертелись с головокружительной скоростью и масштабом. Боюсь спать ложится, с утра встанешь, а в новостях - Спартак разбежался и расформирован, а Зенит выкупил название Барселона вместе с Гномом и Ко )))
Да на днях еще и Мельгарехо должен уйти.Так что можешь на денек лечь поспать,завтра он точно не уйдет!)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил BESTjuventus10
   26 / 820
сегодня в 23:17
Одно ясно, Семак сегодня напьется путинки, ведь главного конкурента полностью разобрали
Ген Геныч
Ген Геныч ответил ЧиП
   51 / 820
сегодня в 23:16
То есть останется грузина в очередной раз трудоустроить. Ну и славненько. А то прямо реально тиной запахло от такой игры.
Ну "тиной" сейчас в посте о грузинах как то двояко звучит)))))
Faustello
Faustello
   2 / 820
сегодня в 23:16
Новости завертелись с головокружительной скоростью и масштабом.
Боюсь спать ложится, с утра встанешь, а в новостях - Спартак разбежался и расформирован, а Зенит выкупил название Барселона вместе с Гномом и Ко )))
Ген Геныч
Ген Геныч ответил ЧиП
   51 / 820
сегодня в 23:13
То есть останется грузина в очередной раз трудоустроить. Ну и славненько. А то прямо реально тиной запахло от такой игры.
Неа,с ним вроде новый контракт подписали или ты имеешь ввиду Ананидзе?!
25процентный клоун
25процентный клоун
   26 / 820
сегодня в 23:12
Спасибо Адриано за то что унизил набабкина на последок
25процентный клоун
25процентный клоун
   26 / 820
сегодня в 23:11
Бавария разрывает там фенер, который Семаку купили весной на наташкин газ. А в ЛЧ Баварию не купить, там только байеры да шальке можно
Андрей77 4
Андрей77 4
   111 / 820
сегодня в 23:11
сильно...
ЧиП
ЧиП ответил Ген Геныч
   781 / 820
сегодня в 23:11
Он тоже на выход в ближайшие дни вроде как.!!!
То есть останется грузина в очередной раз трудоустроить. Ну и славненько.
А то прямо реально тиной запахло от такой игры.
mangoх12
mangoх12
   21 / 820
сегодня в 23:11
поросей не понравилось, тогда пожезче..

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