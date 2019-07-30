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ЦСКА объявил о переходе Чернова в «Крылья Советов»

сегодня, 18:54

Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе защитника Никиты Чернова в «Крылья Советов». 23-летний футболист будет выступать за самарский клуб под 3-м номером.

Ранее «Крылья Советов» подписали 35-летнего полузащитника Александра Гацкана.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
   39 / 806
сегодня в 19:15
отличный защитник, хорошо играл в лч, Васин дно, не понимаю такой трансфер
Не спартак
Не спартак
   147 / 806
сегодня в 19:14
Не пошло в ЦСКА.
Союзник противников
Союзник противников
   69 / 806
сегодня в 19:13
Свистать всю "Уфу" наверх! Пока Гончар не сменит состав ЦСКА на уфимский,он не успокоится. Вот любовь так любовь!!!
VIPded
VIPded
   58 / 806
сегодня в 19:04
Не смог парень закрепиться в ЦСКА. Плохо старался...
cska plus
cska plus
   11 / 806
сегодня в 19:04
Пусть играет.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 806
сегодня в 18:58
Не получается у Никиты закрепится в составе. Больно он суетливый, мяча боится, вокруг куча партнеров , а он пыром тыркает мяч в ноги сопернику, плохо выбирает позицию.... Парень явно теряется на поле!!!
Удачи в КС, там на него давление помене буит!!!
ermak6848
ermak6848
   178 / 806
сегодня в 18:58
видимо не подошёл - хотя защита дрявая....
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   157 / 806
сегодня в 18:57
Своих отдают,а зулусов и индейцев покупают,логика?
Гинер знает толк в Африке.
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