ЦСКА объявил о переходе Чернова в «Крылья Советов»

Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе защитника Никиты Чернова в «Крылья Советов». 23-летний футболист будет выступать за самарский клуб под 3-м номером.
Ранее «Крылья Советов» подписали 35-летнего полузащитника Александра Гацкана.
Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе защитника Никиты Чернова в «Крылья Советов». 23-летний футболист будет выступать за самарский клуб под 3-м номером.
Ранее «Крылья Советов» подписали 35-летнего полузащитника Александра Гацкана.
Удачи в КС, там на него давление помене буит!!!
Удачи в КС, там на него давление помене буит!!!
Гинер знает толк в Африке.
Гинер знает толк в Африке.