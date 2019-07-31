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«Арсенал» обыграл «Анже» в серии пенальти

вчера, 23:02
АнжеЛоготип футбольный клуб Анже1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Лондонский «Арсенал», сыграв вничью в основное время, переиграл «Анже» в серии пенальти. 

Анже, стадион Раймон Копа

Анже - Арсенал 1:2 (1:0)
Голы: Эль-Мелали 13 - Нельсон 50

Предупреждения: Медли 37, Уиллок 74, Мэйтленд-Найлз 89

Принципиальный соперник «канониров» - «Тоттенхэм» переиграл «Баварию» в серии пенальти в товарищеском матче. 

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 832
вчера в 23:54
Меня напрягает, что Пепе все еще не подписан.

В интервью после этого матча Обама сказал, что "хорошо было бы, если бы "Арсенал" подписал этого прекрасного игрока".

Это только у Соккера трансфер оформлен с утра и статья написана, а в реальности он может и не состояться((
Шуnя771
Шуnя771
   23 / 832
вчера в 23:07
Здорово играет Анже)
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