Лондонский «Арсенал», сыграв вничью в основное время, переиграл «Анже» в серии пенальти.
Анже, стадион Раймон Копа
Анже - Арсенал 1:2 (1:0)
Голы: Эль-Мелали 13 - Нельсон 50
Предупреждения: Медли 37, Уиллок 74, Мэйтленд-Найлз 89
Принципиальный соперник «канониров» - «Тоттенхэм» переиграл «Баварию» в серии пенальти в товарищеском матче.
В интервью после этого матча Обама сказал, что "хорошо было бы, если бы "Арсенал" подписал этого прекрасного игрока".
Это только у Соккера трансфер оформлен с утра и статья написана, а в реальности он может и не состояться((
В интервью после этого матча Обама сказал, что "хорошо было бы, если бы "Арсенал" подписал этого прекрасного игрока".
Это только у Соккера трансфер оформлен с утра и статья написана, а в реальности он может и не состояться((