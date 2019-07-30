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«Базель» выбил ПСВ и другие результаты 2-го квалификационного раунда ЛЧ

вчера, 23:39

Определились первые участники 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Базель» (Швейцария) - ПСВ (Голландия) - 2:1
Голы: Кюмарт 9, ван Волфсвинкель 68 - Брума 23.

Первый матч - 2:3

«Динамо» Загреб (Хорватия) - «Сабуртало» (Грузия) - 3:0
Голы: Оршич 76, Петкович 88, Ольмо 90+4.

Первый матч - 2:0

«Валлетта» (Мальта) - «Ференцварош» (Венгрия) - 1:1
Голы: Фонтанелла, 27 (пенальти) - Нгуен 60.

Первый матч - 1:3

«Маккаби» (Израиль) - ЧФР (Румыния» 2:2
Голы: Блэкмэн 15, Коэн 48 - Кулио 18 (пенальти), Рондон 42

Первый матч - 0:1

«Нымме Калью» (Эстония) - «Селтик» (Шотландия) 0:2
Голы: Кулинич 10 (автогол), Швед 90

Первый матч - 0:5

АПОЭЛ (Кипр) - «Сутьеска Никшич» (Черногория) 3:0
Голы: Павлович 13, Павлович 24, Павлович 66

Первый матч - 1:0

«Олимпиакос» (Греция) - «Виктория Пльзень» (Чехия) 4:0
Голы: Гильерме 51, Герреро 70, Ржезник 73 (автогол), Рубен Семеду 82

Первый матч - 0:0

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   61 / 819
сегодня в 00:07
ПСВ еще дома отскочил
cska plus
cska plus
   11 / 819
сегодня в 00:05
Базель удивил.
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   522 / 819
сегодня в 00:02
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
       522 / 819
    вчера в 23:58
    Греки тоже хорошо уделали чехов..4-0 мощно 💪
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
       522 / 819
    вчера в 23:56
    Бравооо швейцарцы, молодцы так держать Базель.. хорошо уделали голландцев..👍🏻
    Zenit_84
    Zenit_84
       106 / 819
    вчера в 23:55
    В ЛЕ поиграют
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       265 / 819
    вчера в 23:45
    Виктория слабо сыграла. Это не цска драть.
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