«Базель» выбил ПСВ и другие результаты 2-го квалификационного раунда ЛЧ

Определились первые участники 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Базель» (Швейцария) - ПСВ (Голландия) - 2:1
Голы: Кюмарт 9, ван Волфсвинкель 68 - Брума 23.
Первый матч - 2:3
«Динамо» Загреб (Хорватия) - «Сабуртало» (Грузия) - 3:0
Голы: Оршич 76, Петкович 88, Ольмо 90+4.
Первый матч - 2:0
«Валлетта» (Мальта) - «Ференцварош» (Венгрия) - 1:1
Голы: Фонтанелла, 27 (пенальти) - Нгуен 60.
Первый матч - 1:3
«Маккаби» (Израиль) - ЧФР (Румыния» 2:2
Голы: Блэкмэн 15, Коэн 48 - Кулио 18 (пенальти), Рондон 42
Первый матч - 0:1
«Нымме Калью» (Эстония) - «Селтик» (Шотландия) 0:2
Голы: Кулинич 10 (автогол), Швед 90
Первый матч - 0:5
АПОЭЛ (Кипр) - «Сутьеска Никшич» (Черногория) 3:0
Голы: Павлович 13, Павлович 24, Павлович 66
Первый матч - 1:0
«Олимпиакос» (Греция) - «Виктория Пльзень» (Чехия) 4:0
Голы: Гильерме 51, Герреро 70, Ржезник 73 (автогол), Рубен Семеду 82
Первый матч - 0:0