ГлавнаяНовости

«Реал» пропустил три от «Фенербахче», но выиграл бронзу на Кубке Ауди

сегодня, 21:05
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 3Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

Хет-трик Бензема приносит победу «Реалу» над «Фенербахче» (5:3) в матче за бронзу Audi Cup.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

Реал - Фенербахче 5:3 (2:2)
Голы: Бензема 12, Бензема 27, Бензема 53, Начо 62, Мариано Диас 80 - Гарри Родригеш 6, Дирар 35, Туфан 59

«Фенербахче»: Алтай Байиндыр, Рейес, Саглам (Исла, 57), Озан, Алпер Потук (Мехмет Экиджи, 74), Дирар (Абдулджебраил Акбулут, 74), Кадиоглу (Моузес, 57), Жаилсон (Сайядманеш, 82), Мендеш Родригеш (Тунч, 74), Крузе, Муричи (Фрай, 74).

«Реал»: Навас (Лунин, 46), Начо, Марселу (Гутьеррес, 61), Варан (де ла Фуэнте, 46), Одриосола (Карвахаль, 61), Вальверде (Кубо, 73), Иско (Сеоане, 73), Кроос (Модрич, 73), Азар (Васкес, 46), Бензема (Родригу, 61), Винисиус Жуниор (Диас, 61).

Предупреждения: A. De La Fuente 70, Модрич 78, Сайядманеш 89

Все новости
Поделиться
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответил SSPZ
   435 / 834
сегодня в 23:43
Такой же как и лига наций. Что там два матча, что тут три.
Ruslan3132
Ruslan3132
   179 / 834
сегодня в 23:27
Защита печальная очень...
lawr19730
lawr19730
   268 / 834
сегодня в 22:55
3 пропустил?От Бахчи? 7 от Атлетико? Это не Реал, это Спартак испанский.
Foxes
Foxes
   398 / 834
сегодня в 22:36
Три много!
Gahi
Gahi
   263 / 834
сегодня в 22:19
Столько пропускать, это реально не Реал?
Neymar 10
Neymar 10 ответил No problem
   403 / 834
сегодня в 22:18
но Месси не приходилось ныть ради прибавки к жалованию а ваша легенда то и дело требовала контракт " как у Месси " . Месси никто не освистывал на родном стадионе а ваши даже после хет трика свистели в его сторону словно он навасу эту трешку положил ! ты пишешь что он никто без бускетса альба , иньесты но я помню прекрасно матчи где все эти супер футболисты не могли 90% матча ничего толком показать и в итоге выходил Месси и просто делал результат ! согласись , НИКТО на такое не способен !
SSPZ
SSPZ
сегодня в 22:05
в составе Реала десять замен, что за гaлимый турнир такой
Тага Дага
Тага Дага
   178 / 834
сегодня в 21:42
Если бензема делает хет трик,сами понимаете что за проходной двор..вчерашний матч не даст соврать.
No problem
No problem ответил Neymar 10
   144 / 834
сегодня в 21:41
месси будут вспоминать в барсе со слезами и с радостью одновременно ещё не одну сотню лет а вы умудрились свою леХенду слить и ещё освистывали постоянно это позор ! так со своим лучшим футболистом поступать категорически нельзя и теперь вам за такое действо вместе с азарами и бэйлами прямая дорога в сегунду и о лиге Европы не мечтайте . хватит и бронзы кубка Audi 🤙
    Zenit_84
    Zenit_84
       110 / 834
    сегодня в 21:36
    ШОУ
    Neymar 10
    Neymar 10 ответил No problem
       403 / 834
    сегодня в 21:34
    месси будут вспоминать в барсе со слезами и с радостью одновременно ещё не одну сотню лет а вы умудрились свою леХенду слить и ещё освистывали постоянно это позор ! так со своим лучшим футболистом поступать категорически нельзя и теперь вам за такое действо вместе с азарами и бэйлами прямая дорога в сегунду и о лиге Европы не мечтайте . хватит и бронзы кубка Audi 🤙
    No problem
    No problem
       144 / 834
    сегодня в 21:30
      No problem
      No problem ответил cevin cigan
         144 / 834
      сегодня в 21:27
      Аллилуйя!!!!
      Хяхяхя бро)х
      No problem
      No problem ответил Neymar 10
         144 / 834
      сегодня в 21:26
      лучший результат реала на ближайшие 150 лет .
      Убираем последние 5лет, и хаваете чипсоны под плакат Гнома.
      mangoх12
      mangoх12
         22 / 834
      сегодня в 21:25
      Это их максимум на этот сезонн
      Neymar 10
      Neymar 10
         403 / 834
      сегодня в 21:23
      лучший результат реала на ближайшие 150 лет .
      ilyafrom
      ilyafrom
         558 / 834
      сегодня в 21:18
      Самому Фенербахче забить 5 ? Да не может быть такого
      eleven LC
      eleven LC
         294 / 834
      сегодня в 21:18
      Реал сейчас слаб,особенно в защите и если Зидан ничего не поменяет,то в этом сезоне ничего хорошего не произойдёт!
      Sergey Z
      Sergey Z
         325 / 834
      сегодня в 21:18
      Весёлая игра получилась!!!
      cannongun
      cannongun
         229 / 834
      сегодня в 21:15
      лала лалала лала ла лалала
      тем временем Бейл пар на 4 лунке
      cevin cigan
      cevin cigan
         50 / 834
      сегодня в 21:11
      Аллилуйя!!!!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         15 / 834
      сегодня в 21:11
      Составы, не?
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100