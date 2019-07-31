«Реал» пропустил три от «Фенербахче», но выиграл бронзу на Кубке Ауди

Хет-трик Бензема приносит победу «Реалу» над «Фенербахче» (5:3) в матче за бронзу Audi Cup.
Мюнхен, стадион Альянц Арена
Реал - Фенербахче 5:3 (2:2)
Голы: Бензема 12, Бензема 27, Бензема 53, Начо 62, Мариано Диас 80 - Гарри Родригеш 6, Дирар 35, Туфан 59
«Фенербахче»: Алтай Байиндыр, Рейес, Саглам (Исла, 57), Озан, Алпер Потук (Мехмет Экиджи, 74), Дирар (Абдулджебраил Акбулут, 74), Кадиоглу (Моузес, 57), Жаилсон (Сайядманеш, 82), Мендеш Родригеш (Тунч, 74), Крузе, Муричи (Фрай, 74).
«Реал»: Навас (Лунин, 46), Начо, Марселу (Гутьеррес, 61), Варан (де ла Фуэнте, 46), Одриосола (Карвахаль, 61), Вальверде (Кубо, 73), Иско (Сеоане, 73), Кроос (Модрич, 73), Азар (Васкес, 46), Бензема (Родригу, 61), Винисиус Жуниор (Диас, 61).
Предупреждения: A. De La Fuente 70, Модрич 78, Сайядманеш 89
Тупик????))
А теперь в сборную...че там тож тупик???,нет бярсы??,)))лооооллл.
Фундаментом был Иньнста слепые,и Буся....с Маскерано...
Без них Барса ноль...
Не говоря о Альбе и Алвесе
Тупик????))
А теперь в сборную...че там тож тупик???,нет бярсы??,)))лооооллл.
Фундаментом был Иньнста слепые,и Буся....с Маскерано...
Без них Барса ноль...
Не говоря о Альбе и Алвесе
у них ведь фиолетовый проявился разноцветный!!))).
у них ведь фиолетовый проявился разноцветный!!))).
тем временем Бейл пар на 4 лунке
тем временем Бейл пар на 4 лунке