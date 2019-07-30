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«Тоттенхэм» обыграл «Реал»

сегодня, 20:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» одержал победу над «Реалом» в полуфинальном матче предсезонного турнира Audi Cup.

«Реал» - «Тоттенхэм» 0:1 (0:1)
Гол: Кейн 22

«Реал»: К. Навас, Карвахаль (Одриосола 80), Рамос, Варан (Начо 64), Марсело (де ла Фуэнте 79), Васкес (Винисиус 64), Кроос (Вальверде 64), Модрич (Сеоане 79), Азар (Иско 79), Бензема (Мариано 79), Родриго (Кубо 80). 

«Тоттенхэм»: Гассанига (Льорис 46), Фойт (Танганга 46), Алдервейрелд (Моура 46), Вертонген (Санчес 46), Роуз (Георгу 46), Уинкс (Уокер-Петерс 46), Н’Домбеле (Сиссоко 46), Ламела (Алли 46), Эриксен (Скипп 46), Сон (Н’Куду 66), Кейн (Пэрротт 66).

Предупреждения: Георгиу 54, Рамос 64

Напомним, что недавно «Реал» крупно уступил мадридскому «Атлетико».

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Все комментарии
Сливки общества
Сливки общества
   676 / 820
сегодня в 23:32
Ждем в финале х)
3ton
3ton
   411 / 820
сегодня в 23:10
По факту вернули обратно физрука ,который добился успеха с судьями.
Тут два варианта для кефира в конце года
Тренера сливают или Зидан-физрук
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 820
сегодня в 23:08
Реал ваще никакенный...
Foxes
Foxes
   359 / 820
сегодня в 23:04
Тоттенхэм был лучше!
cska plus
cska plus
   11 / 820
сегодня в 23:01
Поражениям Реала никто не удивляется.
Bavaria_N
Bavaria_N
сегодня в 22:51
уахахахахахаха денежный мешок. после великой баварии все продолжили разносить маргариновых.
sir_Alex
sir_Alex
   24 / 820
сегодня в 22:46
На классе.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   185 / 820
сегодня в 22:40
Ттх кажется к сезону готов, посмотрим, как в АПЛ и ЛЧ будут играть.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил starche
   191 / 820
сегодня в 22:38
Для чего ? Что бы твоя басов могла всегда чемпионат брать ?
drug01
drug01
   102 / 820
сегодня в 22:33
Реал совсем плохой стал........
mangoх12
mangoх12
   21 / 820
сегодня в 22:33
даже не удивлен, в очередной раз раскатали середняк
EAGinLE
EAGinLE
   39 / 820
сегодня в 22:28
С победой шпоры .
starche
starche
   135 / 820
сегодня в 22:28
Расформировать надо это днище во главе с физруком.
abramjan
abramjan
   253 / 820
сегодня в 22:17
Ну чего кукарекать? У реала сезон через месяц у курятника через неделю
ermak6848
ermak6848
   172 / 820
сегодня в 22:15
Тото сильнее да и мотивация Вше..
25процентный клоун
25процентный клоун
   26 / 820
сегодня в 22:12
По сути финал ЛЧ 19/20 , Реал прибавляет
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   221 / 820
сегодня в 22:02
Барса чемпион сезона 2019/20))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   221 / 820
сегодня в 22:01
Пора возвращать вечных тащеров реала)) Чакыра и Виктора Кашшая))
No problem
No problem ответил Romeo 777
   144 / 820
сегодня в 22:01
Что вообще с Реалом происходит....товарняк товарняком конечно, но игры то нет у них.
Да у наших ваше никуя не происходит.
Абсолютно.
No problem
No problem ответил Happyboy Barca
   144 / 820
сегодня в 22:00
че там 1\8лч иближе к вылету нежели к первому месту, хорошо вам, увы нам так нельзя
Не ной,правда хоть она и горькая но она правда.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   221 / 820
сегодня в 21:58
Пхахахах))
Кто ещё не унижал?) встаньте в очередь) 😂😂
sash71
sash71
   820 / 820
сегодня в 21:52
Реал к началу сезона подтянется конечно
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   49 / 820
сегодня в 21:37
Неплохо шпоры сыграли, если Скамина не мешает, то могут. И Реал молодцом - потешил барсиков в последний раз. Теперь барсучки только рыдать будут, потому что их титул в грядущем сезоне это БЕСТРОФЕЙНИК2020)
Zenit_84
Zenit_84
   105 / 820
сегодня в 21:36
Неожиданно
Youngberg
Youngberg ответил Romeo 777
   207 / 820
сегодня в 21:35
Что вообще с Реалом происходит....товарняк товарняком конечно, но игры то нет у них.
шифруются, хитрит Зидан. усыпляет бдительность будущих соперников по Ла Лиге, Лиге чемпионов)
dimagas1
dimagas1 ответил da da da
   213 / 820
сегодня в 21:30
два судейских мешка выясняли кто более мерзок.) пенсионеры знатно впарили Азара за 100 лямов,в Примере таких как он десятки,сложно ему будет обыгрывать.
Маклом,Дембеле,Коутиньо кто там еще Антошка Гризманн)))
Romeo 777
Romeo 777
   279 / 820
сегодня в 21:28
Что вообще с Реалом происходит....товарняк товарняком конечно, но игры то нет у них.
Novograd
Novograd
   773 / 820
сегодня в 21:25
ну такое токо луня жалко чтол и
Tott_Hot
Tott_Hot
   399 / 820
сегодня в 21:25
Кубо из убойного футбола взяли?))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   193 / 820
сегодня в 21:23
С победой, Шпоры!
Так держать!
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