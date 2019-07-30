«Тоттенхэм» обыграл «Реал»

«Тоттенхэм» одержал победу над «Реалом» в полуфинальном матче предсезонного турнира Audi Cup.
«Реал» - «Тоттенхэм» 0:1 (0:1)
Гол: Кейн 22
«Реал»: К. Навас, Карвахаль (Одриосола 80), Рамос, Варан (Начо 64), Марсело (де ла Фуэнте 79), Васкес (Винисиус 64), Кроос (Вальверде 64), Модрич (Сеоане 79), Азар (Иско 79), Бензема (Мариано 79), Родриго (Кубо 80).
«Тоттенхэм»: Гассанига (Льорис 46), Фойт (Танганга 46), Алдервейрелд (Моура 46), Вертонген (Санчес 46), Роуз (Георгу 46), Уинкс (Уокер-Петерс 46), Н’Домбеле (Сиссоко 46), Ламела (Алли 46), Эриксен (Скипп 46), Сон (Н’Куду 66), Кейн (Пэрротт 66).
Предупреждения: Георгиу 54, Рамос 64
Напомним, что недавно «Реал» крупно уступил мадридскому «Атлетико».
Тут два варианта для кефира в конце года
Тренера сливают или Зидан-физрук
Тут два варианта для кефира в конце года
Тренера сливают или Зидан-физрук
Абсолютно.
Абсолютно.
Кто ещё не унижал?) встаньте в очередь) 😂😂
Кто ещё не унижал?) встаньте в очередь) 😂😂
Так держать!
Так держать!