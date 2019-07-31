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Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»

сегодня, 22:55
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«Челси», благодаря дублю Пулишича обыграл «Ред Булл Зальцбург».

Зальцбург, стадион Ред Булл Арена

Ред Булл Зальцбург - Челси 3:5 (0:3)
Голы: Онгене 50, Минамино 85 (пенальти), Минамино 90+2 - Пулишич 20, Баркли 23 (пенальти), Пулишич 28, Педро 57, Батшуайи 88

Предупреждения: Зума 41, Минамино 79

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Все комментарии
Медив
Медив ответил da da da
   614 / 834
сегодня в 23:26
Педро тащит Челси,вообще не заметили уход Азара.
Глянь его гол, не пожалеешь
Медив
Медив ответил cannongun
   614 / 834
сегодня в 23:25
да тут веселуха была) ну что пенсы, как делишки, какие мазы на сезон грядущий?
Какие тут мазы на сезон... Даже с основным составом еще не определились. С позициями для половины игроков. Шестеро вообще лечатся всю предсезонку... Тут до декабря только будут прикидывать, как вообще играть
da da da
da da da
   373 / 834
сегодня в 23:02
Педро тащит Челси,вообще не заметили уход Азара.
dimagas1
dimagas1
   226 / 834
сегодня в 23:01
Мимино зато как играл))
Таганский
Таганский
   201 / 834
сегодня в 23:01
Веселенькая получилась игра..
Расстроил Тэмми, как-то растворился он..
Понравился Пулишич, гол Пэдро - красавец, конечно..
Пока ждем старта..
Foxes
Foxes
   398 / 834
сегодня в 22:58
Восемь мячей!
Не плохо.
cannongun
cannongun
   229 / 834
сегодня в 22:56
да тут веселуха была) ну что пенсы, как делишки, какие мазы на сезон грядущий?
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