Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»

«Челси», благодаря дублю Пулишича обыграл «Ред Булл Зальцбург».
Зальцбург, стадион Ред Булл Арена
Ред Булл Зальцбург - Челси 3:5 (0:3)
Голы: Онгене 50, Минамино 85 (пенальти), Минамино 90+2 - Пулишич 20, Баркли 23 (пенальти), Пулишич 28, Педро 57, Батшуайи 88
Предупреждения: Зума 41, Минамино 79
Расстроил Тэмми, как-то растворился он..
Понравился Пулишич, гол Пэдро - красавец, конечно..
Пока ждем старта..
Расстроил Тэмми, как-то растворился он..
Понравился Пулишич, гол Пэдро - красавец, конечно..
Пока ждем старта..
Не плохо.
Не плохо.