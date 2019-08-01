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Титов: «Шюррле может стать вожаком „Спартака“»

сегодня, 08:37

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов прокомментировал переход в команду форварда Андре Шюррле.

Да, последний сезон Шюррле провел в «Фулхэме». Но он же не уезжал в Китай, а выступал в ведущих чемпионатах – в АПЛ, в Бундеслиге. Считаю его большим мастером. Дортмундская «Боруссия» говорит сама за себя. Сейчас он потерял там место в составе из-за очень серьезной конкуренции. Тем не менее, мы прекрасно помним, как он забивал потрясающие голы. Такой опытный исполнитель, думаю, пригодится «Спартаку». Он может стать вожаком, лидером красно-белых в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007
   127 / 842
сегодня в 09:47
Шюррле не может стать лидером. У него нет лидерских качеств,
иначе бы он был на уровне таких,как Маттеус, Баллак, Эффенберг и др .
Футболист бровки, хороший футболист, чемпион мира, с дриблингом ,
не более того, последние 2 года совсем не блистал, может сейчас,
как Фарфан обретет вторую свежесть в Спартаке, но в чем уверен
на 101 %, что кем угодно, но только не лидером, за время выступлений
за бундесманшафт в роли лидера никогда замечен не был..да, джокер хороший.
vashinin
vashinin
   230 / 842
сегодня в 09:36
Дай то Бог, чтобы так и было.
drug01
drug01
   144 / 842
сегодня в 09:15
Сколько их было таких вожаков
ДАША Д
ДАША Д
   156 / 842
сегодня в 09:14
Хоть какая-то надежда
SHMEL
SHMEL
   67 / 842
сегодня в 09:11
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       204 / 842
    сегодня в 09:04
    Может спасет. может нет. Но не может не настораживать тот факт, что он оказался никому не нужен кроме Спартака
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
       62 / 842
    сегодня в 09:02
    Вожак Спартака Борис ！Второй Федун.
    Союзник противников
    Союзник противников
       56 / 842
    сегодня в 08:57
    Шурка спасёт "Спартак" от ФНЛ.
    Faustello
    Faustello ответил Литейный 4
       2 / 842
    сегодня в 08:50
    Вожаком был банщик, а этот так, пуговка от парток. Гыгыгы
    Во Спартачи дают, уже оперативно Шюррле презентацию сделали:
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 842
    сегодня в 08:49
    Ну Титов....))
    «Но он же не уезжал в Китай, а выступал в ведущих чемпионатах – в АПЛ, в Бундеслиге.»
    - обалденный аргумент.....))

    Только Аксель Витсель - уезжал в Китай - и теперь знаковый игрок основы Боруссии Дортмунд......

    А Шюррле - не уезжал в Китай - и теперь в Дортмунде трёхдневный салют и карнавал по причине хоть арендного избавления от Шюррле...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       8 / 842
    сегодня в 08:47
    Мы помним и как Клозе забивал, и Подольски, надо было и их пригласить.
    Один чемпион мира - это хорошо!!! А три - лучше!!!
    Литейный 4
    Литейный 4
       9 / 842
    сегодня в 08:46
    Вожаком был банщик, а этот так, пуговка от парток. Гыгыгы
    Faustello
    Faustello
       2 / 842
    сегодня в 08:46
    Шюррлер:
    - Открываются новые банные сезоны, спешите к нам!
    Nafnafik
    Nafnafik
       530 / 842
    сегодня в 08:41
    Как жига, сонька или понсе?
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