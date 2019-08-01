Титов: «Шюррле может стать вожаком „Спартака“»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов прокомментировал переход в команду форварда Андре Шюррле.
Да, последний сезон Шюррле провел в «Фулхэме». Но он же не уезжал в Китай, а выступал в ведущих чемпионатах – в АПЛ, в Бундеслиге. Считаю его большим мастером. Дортмундская «Боруссия» говорит сама за себя. Сейчас он потерял там место в составе из-за очень серьезной конкуренции. Тем не менее, мы прекрасно помним, как он забивал потрясающие голы. Такой опытный исполнитель, думаю, пригодится «Спартаку». Он может стать вожаком, лидером красно-белых в нынешнем сезоне.
иначе бы он был на уровне таких,как Маттеус, Баллак, Эффенберг и др .
Футболист бровки, хороший футболист, чемпион мира, с дриблингом ,
не более того, последние 2 года совсем не блистал, может сейчас,
как Фарфан обретет вторую свежесть в Спартаке, но в чем уверен
на 101 %, что кем угодно, но только не лидером, за время выступлений
за бундесманшафт в роли лидера никогда замечен не был..да, джокер хороший.
иначе бы он был на уровне таких,как Маттеус, Баллак, Эффенберг и др .
Футболист бровки, хороший футболист, чемпион мира, с дриблингом ,
не более того, последние 2 года совсем не блистал, может сейчас,
как Фарфан обретет вторую свежесть в Спартаке, но в чем уверен
на 101 %, что кем угодно, но только не лидером, за время выступлений
за бундесманшафт в роли лидера никогда замечен не был..да, джокер хороший.
https://www.youtube.com/watch?v=351PgScDrCI
«Но он же не уезжал в Китай, а выступал в ведущих чемпионатах – в АПЛ, в Бундеслиге.»
- обалденный аргумент.....))
Только Аксель Витсель - уезжал в Китай - и теперь знаковый игрок основы Боруссии Дортмунд......
А Шюррле - не уезжал в Китай - и теперь в Дортмунде трёхдневный салют и карнавал по причине хоть арендного избавления от Шюррле...
«Но он же не уезжал в Китай, а выступал в ведущих чемпионатах – в АПЛ, в Бундеслиге.»
- обалденный аргумент.....))
Только Аксель Витсель - уезжал в Китай - и теперь знаковый игрок основы Боруссии Дортмунд......
А Шюррле - не уезжал в Китай - и теперь в Дортмунде трёхдневный салют и карнавал по причине хоть арендного избавления от Шюррле...
Один чемпион мира - это хорошо!!! А три - лучше!!!
Один чемпион мира - это хорошо!!! А три - лучше!!!
- Открываются новые банные сезоны, спешите к нам!
- Открываются новые банные сезоны, спешите к нам!