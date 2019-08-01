Титов: «Шюррле может стать вожаком „Спартака“»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал переход в команду форварда .

Да, последний сезон Шюррле провел в «Фулхэме». Но он же не уезжал в Китай, а выступал в ведущих чемпионатах – в АПЛ , в Бундеслиге. Считаю его большим мастером. Дортмундская «Боруссия» говорит сама за себя. Сейчас он потерял там место в составе из-за очень серьезной конкуренции. Тем не менее, мы прекрасно помним, как он забивал потрясающие голы. Такой опытный исполнитель, думаю, пригодится «Спартаку». Он может стать вожаком, лидером красно-белых в нынешнем сезоне.