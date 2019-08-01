Геркус: «„Спартак“ не претендует на титул, но место в топ-5 гарантировано»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил работу «Спартака» на трансферном рынке.

Перестановки в «Спартаке» выглядят даже не как капитальный ремонт, а фундаментальная перестройка команды. Мы не знаем, чем это закончится. Только когда настанет 2 сентября, мы можем судить, что было задумано и что из этого удалось воплотить. Пока я вижу довольно удачные трансферы на выход, если говорить о суммах. Для нашего футбола это довольно позитивный опыт. Из наших команд можно продавать футболистов за хорошие деньги. Это большой шаг, большой плюс. У многих наших клубов присутствует боязнь продавать.

Может быть, «Спартак» слишком смело продаёт игроков. Но португальские и голландские клубы тоже так поступают. Очевидно, что москвичи в этом сезоне не будут бороться за чемпионство. Но место в пятерке им гарантировано. К сентябрю будет сыграно всего 8 туров, вся борьба будет ещё впереди. Все команды теряют на старте. Но потом всё встаёт на свои места.

Неудобно тренеру: он готовил одну команду, а играть будет другая. Но такова стратегия клуба, которые превалируют над его желаниями. Сёмину, например, такая ситуация не понравилась бы, 100%. Но Сёмин другой тренер по характеру. Я склонен всегда видеть позитивные стороны в любых изменениях. У Кононова появляется возможность поработать с новой командой. Зимой всё будет в его распоряжении, он сможет нормально подготовиться.