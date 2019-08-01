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Б. Игнатьев: «„Арсенал“ поборется за выход в следующий раунд Лиги Европы»

сегодня, 08:44
НефтчиЛоготип футбольный клуб Нефтчи (Баку)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал20:00 Не начался

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Арсенал» способен пройти «Нефтчи» во 2-м отборочном раунде Лиги Европы. Напомним, что поединок состоится сегодня в 20:00 по мск времени.

Если бакинцы победили в гостях, то почему на это не способен «Арсенал»? Шансы выйти на следующий этап остаются у обеих команд. Счет 0:1 после первого матча — это не тот результат, который заставляет склонить голову и просто принять поражение как приговор. Уверен, туляки поборются за место в следующем раунде.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   221 / 842
сегодня в 10:02
Хочется в это верить
mihaluch
mihaluch
   82 / 842
сегодня в 09:50
Надежда ещё есть.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   766 / 842
сегодня в 09:46
Нужно готовиться к кубку России.
beefs
beefs
   92 / 842
сегодня в 09:37
Он уже поборолся, осталось красиво уйти...
борька
борька
   167 / 842
сегодня в 09:36
В следующей десятилетке! Если купят матч, то пройдут дальше!
Союзник противников
Союзник противников
   56 / 842
сегодня в 09:05
Так он и в первом матче "боролся",но неудачно.Если будет так же играть,то-"ауфвидерзеен"...
minai
minai
   158 / 842
сегодня в 09:05
Не нужно трындеть всякую чепуху.
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