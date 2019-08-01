Б. Игнатьев: «„Арсенал“ поборется за выход в следующий раунд Лиги Европы»

Экс-тренер сборной России считает, что «Арсенал» способен пройти «Нефтчи» во 2-м отборочном раунде Лиги Европы. Напомним, что поединок состоится сегодня в 20:00 по мск времени.

Если бакинцы победили в гостях, то почему на это не способен «Арсенал»? Шансы выйти на следующий этап остаются у обеих команд. Счет 0:1 после первого матча — это не тот результат, который заставляет склонить голову и просто принять поражение как приговор. Уверен, туляки поборются за место в следующем раунде.