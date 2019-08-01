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Сане согласился перейти в «Баварию» за 100 млн евро

сегодня, 19:25

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане согласовал с «Баварией» контракт на 5 лет.

Также сообщается, мюнхенцы готовы выплатить «горожанам» требуемые 100 млн евро за трансфер немецкого нападающего.

Сделка может быть оформлена в ближайшее время. 

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   247 / 836
сегодня в 20:41
смешное название Сане согласился перейти за 100 лямов,типа они ему достанутся. Лерой эти деньги не твои, ты получаешь только зарплату,а эту круглую сумму Шейхи. Короче если это всё на самом деле,а ведь дешевле 90 арабы не продадут,то топ-трансферы БМВ в ближайшие 5 лет не увидим. Конечно цена очень большая за лавочника,НО зато какой лавочник, многим бегункам на зависть.Его бы на Дибалку с Манджукичем обменяли бы,вот бы заиграли Зебры.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   505 / 836
сегодня в 20:40
Скорее Сити согласился продать за сотку)
Игрок отличный, Баварии пригодится.
Ну а Сити неплохо заработает на нем, все довольны, все счастливы.
А пока ждём официального подтверждения.
рус фан
рус фан
   204 / 836
сегодня в 20:39
Сане усилит Баварию, да 100 млн немалая цена, но игрок молодой и явно талантливый, по нынешним ценам это еще не так и дорого. Наконец то мюнхенцы потратили достойные деньги и сменили Рубироида.
allemz
allemz ответил juvenale
   94 / 836
сегодня в 20:30
Ну парню пора на повышение...одно дело играть в катарском мешке без истории,а другое в гранде с великой историей
Одно дело быть неучем, а другое - доказывать первое, путая катарцев с ОАЭ и не знать историю клуба.
juvenale
juvenale ответил ColdSun1995
   142 / 836
сегодня в 20:28
Бавария свои деньги зарабатывает и за каждую копейку удавятся) это не Челси и не ПСЖ - забытые богом клубы, куда пришли богатые ребята и резко вывели их на мировой уровень
Сити еще вспомни,Челси уже в меньшей степени
juvenale
juvenale
   142 / 836
сегодня в 20:28
Ну парню пора на повышение...одно дело играть в катарском мешке без истории,а другое в гранде с великой историей
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 836
сегодня в 20:24
Тут нечем крыть.
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил allemz
   68 / 836
сегодня в 20:21
В принципе, если всё-таки решил уйти, ничего не поделаешь. Купили 3 года назад за 49 лямов, а сейчас может перейти за 100. Если честно хз, чо они так вцепились в него. Он Стерлингу конкуренцию запросто слил, к тому же он сдал после шикарного для него сезона (2017/18).
Сдал из-за каталонского шарлатана.
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил ColdSun1995
   68 / 836
сегодня в 20:17
в Итальянском футболе нету никаких предпочтений)) единственное что, не нравится когда зебры и 28 друг друга поливают грязью из-за Кальчополли. скажу так, было бы не плохо, чтобы Интер был конкурентом Юве за победу в Серии А
Тут идём в разрез)
Интер презираю. Мерзости они.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   287 / 836
сегодня в 20:15
"Сане согласился..." тупое название темы, МС согласился ему достанутся отступные, потом уже Сане согласовал личный контракт)))
allemz
allemz ответил Эдгар Давидс
   94 / 836
сегодня в 20:10
Это тебе мамка Сане рассказала? Хах)
Она - агент Сане. Мать-агент - большой плюсик для клубов)
allemz
allemz
   94 / 836
сегодня в 20:10
В принципе, если всё-таки решил уйти, ничего не поделаешь. Купили 3 года назад за 49 лямов, а сейчас может перейти за 100.
Если честно хз, чо они так вцепились в него. Он Стерлингу конкуренцию запросто слил, к тому же он сдал после шикарного для него сезона (2017/18).
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил Так Себе Аналитик
   68 / 836
сегодня в 20:08
Зачем Абрамовичу отмывать деньги через "Челси", если он вполне легально продал "Сибнефть" и все его деньги чистые? Ну, не считая того, что на суде с Березовским он признал, что аукционы были липой и он просто прихватил Сибнефть в свое время?
Абрамович вор, поэтому и в Англию сбежал. В Англии одно жульё, там ему и место.
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил allemz
   68 / 836
сегодня в 20:05
Немецкое издание пишет, что Сане согласился, хах Пусть напишут как лысый уголовник после отказов в начале июня, взялся за мамку Сане дабы через нее повлиять на решение сыночка.
Это тебе мамка Сане рассказала? Хах)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ColdSun1995
   2 / 836
сегодня в 20:03
Зачем Абрамовичу отмывать деньги через "Челси", если он вполне легально продал "Сибнефть" и все его деньги чистые? Ну, не считая того, что на суде с Березовским он признал, что аукционы были липой и он просто прихватил Сибнефть в свое время?
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Эдгар Давидс
   230 / 836
сегодня в 20:02
Согласен. Бавария ни коим образом не мешок. Тут очевидно, что клуб больше зарабатывает, нежели тратит. А хейтерам лишь бы покукарекать. Не обращай внимания.
в Итальянском футболе нету никаких предпочтений)) единственное что, не нравится когда зебры и 28 друг друга поливают грязью из-за Кальчополли. скажу так, было бы не плохо, чтобы Интер был конкурентом Юве за победу в Серии А
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   192 / 836
сегодня в 19:59
Ну если Сане будет играть, как в Ман Сити, то он стоит этих 100 млн, это явно усиление для Баварии.
allemz
allemz
   94 / 836
сегодня в 19:59
Немецкое издание пишет, что Сане согласился, хах
Пусть напишут как лысый уголовник после отказов в начале июня, взялся за мамку Сане дабы через нее повлиять на решение сыночка.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   63 / 836
сегодня в 19:59
Неплохо
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил ColdSun1995
   68 / 836
сегодня в 19:56
все нормально, встревайте дальше сколько хотите, только рад буду :)) по разным причинам различного розлива миллионеры вкладывают деньги в клубы. Абрамович вообще через Челси деньги отмывал) футбол от этого в какой то степени выигрывает, когда появляется новая команда с амбициями "гегемона" на мировой сцене.
В кавычки зачётно взял)))
Интеру симпатизируешь?
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Эдгар Давидс
   230 / 836
сегодня в 19:55
Прошу прощения, что встреваю в диалог, но хочется не то что бы поспорить, а сделать акцент на том, что на заре футбола, как такового было проще закрепится, чем и воспользовались клубы, за которые мы с тобой болеем. Теперь же, что бы с такими гегемонами конкурировать без бабла уже никак. И откуда ты знаешь, что те же шейхи не просчитали свою прибыль? Может через 5-7 лет клуб уже начнёт приносить доход не меньше Реала и Барселоны? Так что как по мне, понятие "мешок" должно уйти на помойку футбольной истории, ну и интер пусть с собой прихватит) Ещё раз извиняюсь. Всех благ!
все нормально, встревайте дальше сколько хотите, только рад буду :)) по разным причинам различного розлива миллионеры вкладывают деньги в клубы. Абрамович вообще через Челси деньги отмывал) футбол от этого в какой то степени выигрывает, когда появляется новая команда с амбициями "гегемона" на мировой сцене.
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил ColdSun1995
   68 / 836
сегодня в 19:53
да ради бога, абсолютно такого же мнения :) мешок не мешок мне вообще все равно, в АПЛ так я вообще за Сити в какой то степени подтапливаю, из-за Сильвы и Агуеро. но при всем при этом Баварию "мешком" называть, ну это как то вообще))))
Согласен. Бавария ни коим образом не мешок. Тут очевидно, что клуб больше зарабатывает, нежели тратит. А хейтерам лишь бы покукарекать. Не обращай внимания.
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил ColdSun1995
   68 / 836
сегодня в 19:52
вот именно что те команды, что ты перечислил, долгие годы шли к такому статусу который имеют сейчас) вот в чем отличие мешка от топ клуба, неужели это нереально для понимания?
Прошу прощения, что встреваю в диалог, но хочется не то что бы поспорить, а сделать акцент на том, что на заре футбола, как такового было проще закрепится, чем и воспользовались клубы, за которые мы с тобой болеем. Теперь же, что бы с такими гегемонами конкурировать без бабла уже никак. И откуда ты знаешь, что те же шейхи не просчитали свою прибыль? Может через 5-7 лет клуб уже начнёт приносить доход не меньше Реала и Барселоны? Так что как по мне, понятие "мешок" должно уйти на помойку футбольной истории, ну и интер пусть с собой прихватит)
Ещё раз извиняюсь. Всех благ!
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Эдгар Давидс
   230 / 836
сегодня в 19:51
Лично я не вижу в этот ничего плохого. Это лучше, например, чем когда англичане пришли в Индию или Америку. В Америке вообще вырезали коренное население. А эти футбол развивают. Какая разница мешок или не мешок? Главное что бы каждому в этом проекте нравилось - и болельщикам и руководству и игрокам. К тому же и Сити и ПСЖ это не клубы без истории, просто значимых трофеев они до вливания бабла долго не видели. Хотя я за них не болею.
да ради бога, абсолютно такого же мнения :) мешок не мешок мне вообще все равно, в АПЛ так я вообще за Сити в какой то степени подтапливаю, из-за Сильвы и Агуеро. но при всем при этом Баварию "мешком" называть, ну это как то вообще))))
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил ColdSun1995
   68 / 836
сегодня в 19:47
Бавария свои деньги зарабатывает и за каждую копейку удавятся) это не Челси и не ПСЖ - забытые богом клубы, куда пришли богатые ребята и резко вывели их на мировой уровень
Лично я не вижу в этот ничего плохого. Это лучше, например, чем когда англичане пришли в Индию или Америку. В Америке вообще вырезали коренное население. А эти футбол развивают. Какая разница мешок или не мешок? Главное что бы каждому в этом проекте нравилось - и болельщикам и руководству и игрокам. К тому же и Сити и ПСЖ это не клубы без истории, просто значимых трофеев они до вливания бабла долго не видели. Хотя я за них не болею.
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил dimagas1
   230 / 836
сегодня в 19:44
Ага и спонсоры Мюнхенские типа с неба взялись)))Меня эта позиция просто смешит если там у Реала ,Юве или Баварии был изначально богатенький спонсор то это типа норм,а если он появился у клуба в современности то это типа писец.
вот именно что те команды, что ты перечислил, долгие годы шли к такому статусу который имеют сейчас) вот в чем отличие мешка от топ клуба, неужели это нереально для понимания?
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   68 / 836
сегодня в 19:43
Вот у Баварии намечается супер усиление. Сане это топ, плюс ко всему и в сборной закрепится проще будет.
dimagas1
dimagas1 ответил ColdSun1995
   181 / 836
сегодня в 19:42
Бавария свои деньги зарабатывает и за каждую копейку удавятся) это не Челси и не ПСЖ - забытые богом клубы, куда пришли богатые ребята и резко вывели их на мировой уровень
Ага и спонсоры Мюнхенские типа с неба взялись)))Меня эта позиция просто смешит если там у Реала ,Юве или Баварии был изначально богатенький спонсор то это типа норм,а если он появился у клуба в современности то это типа писец.
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил dimagas1
   230 / 836
сегодня в 19:38
Мешковина)))
Бавария свои деньги зарабатывает и за каждую копейку удавятся) это не Челси и не ПСЖ - забытые богом клубы, куда пришли богатые ребята и резко вывели их на мировой уровень
mphuZ
mphuZ
   569 / 836
сегодня в 19:36
Точнее будет звучать так:

"Манчестер Сити согласился продать Сане в Баварию за 100 млн евро"
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