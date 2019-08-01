Сане согласился перейти в «Баварию» за 100 млн евро

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане согласовал с «Баварией» контракт на 5 лет.
Также сообщается, мюнхенцы готовы выплатить «горожанам» требуемые 100 млн евро за трансфер немецкого нападающего.
Сделка может быть оформлена в ближайшее время.
Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане согласовал с «Баварией» контракт на 5 лет.
Также сообщается, мюнхенцы готовы выплатить «горожанам» требуемые 100 млн евро за трансфер немецкого нападающего.
Сделка может быть оформлена в ближайшее время.
Игрок отличный, Баварии пригодится.
Ну а Сити неплохо заработает на нем, все довольны, все счастливы.
А пока ждём официального подтверждения.
Игрок отличный, Баварии пригодится.
Ну а Сити неплохо заработает на нем, все довольны, все счастливы.
А пока ждём официального подтверждения.
Интер презираю. Мерзости они.
Интер презираю. Мерзости они.
Если честно хз, чо они так вцепились в него. Он Стерлингу конкуренцию запросто слил, к тому же он сдал после шикарного для него сезона (2017/18).
Если честно хз, чо они так вцепились в него. Он Стерлингу конкуренцию запросто слил, к тому же он сдал после шикарного для него сезона (2017/18).
Пусть напишут как лысый уголовник после отказов в начале июня, взялся за мамку Сане дабы через нее повлиять на решение сыночка.
Пусть напишут как лысый уголовник после отказов в начале июня, взялся за мамку Сане дабы через нее повлиять на решение сыночка.
Интеру симпатизируешь?
Интеру симпатизируешь?
Ещё раз извиняюсь. Всех благ!
Ещё раз извиняюсь. Всех благ!
"Манчестер Сити согласился продать Сане в Баварию за 100 млн евро"
"Манчестер Сити согласился продать Сане в Баварию за 100 млн евро"