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Агент: «Приход Малкома – очередное испытание для Мака»

сегодня, 02:09

Юрай Венглош, агент полузащитника «Зенита» Роберта Мака, отметил, что приход в клуб игрока «Барселоны» Малкома усложнит словаку задачу чаще проходить в состав «сине-бело-голубых».

Это очередное испытание для Роба. Кроме того, в российской Премьер-Лиге в одной команде [одновременно] могут играть только шесть иностранцев. Мы пытаемся решить эту проблему, но мы начали ещё до приезда Малкома. 

Роберту важно играть. С приходом Малкома в «Зенит» это становится сложнее, поскольку и так высокая конкуренция возрастает ещё сильнее. Вот почему нам приходится что-то решать.

Мак не примет предложение от любой команды. Есть определённые ценности, будь то зарплата или игровые успехи. Поэтому найти подходящий клуб будет не так просто. Мы работаем над этим и уже отметили несколько заинтересованных сторон. Должны решить вопрос в течение 10-14 дней.

Напомним, Малком уже прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».

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Заратустра
Заратустра
   110 / 838
сегодня в 02:53
Если мак хороший, то и приход у Малкома будет неплохой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 838
сегодня в 02:28
Агент Заболотного : "Антон, что то у нас пошло не так.Они купили Малкома"...
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