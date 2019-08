Мусса Ваге переведен в первую команду «Барселоны»

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что 20-летний защитник второй команды «сине-гранатовых» переведен в основной состав.

В прошлом сезоне сенегалец три раза выходил на поле в составе первой команды «Барселоны». Также Ваге принимал участие в последнем Кубке Африканских Наций.

[LATEST NEWS💥]@Moussa_WagueOff, with the first team 👏

👕 He'll wear No.16

All the information, here

👉 https://t.co/pgRogXYxB3 pic.twitter.com/vlop8pKLMq