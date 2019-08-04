«Валенсия» с Черышевым обыграла «Байер» в товарищеском матче

«Валенсия» одержала победу над «Байером» в контрольном поединке. За «летучих мышей» во втором тайме сыграл Денис Черышев, который недавно продлил контракт с клубом.
«Байер» – «Валенсия» – 1:2 (1:1)
Голы: Хаверц 27 - Гамейро 10 (пенальти), Гамейро 57.
«Байер»: Градецки, Драгович, Едвай (Рецос 21 (Станилевич 87)), Джонатан Та, Венделл, Баумгартлингер (Синкгравен 60), Фолланд (Аларио 60), Демирбай (Арангис 60), Бейли (Амири 60), Хаверц, Паулиньо (Диаби 60).
«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Гайя, Дьяхаби (Паулиста 62), Васс, Парехо (Пиччини 62), Кондогбия, Солер (Торрес 62), Гамейро (Гомес 62), Родриго (Канг-Ин Ли 62), Гедеш (Черышев 46).
Удаление: Драгович 21.