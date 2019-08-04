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«Валенсия» с Черышевым обыграла «Байер» в товарищеском матче

сегодня, 17:25

«Валенсия» одержала победу над «Байером» в контрольном поединке.  За «летучих мышей» во втором тайме сыграл Денис Черышев, который недавно продлил контракт с клубом.

«Байер» – «Валенсия» – 1:2 (1:1)
Голы: Хаверц 27 - Гамейро 10 (пенальти), Гамейро 57.

«Байер»: Градецки, Драгович, Едвай (Рецос 21 (Станилевич 87)), Джонатан Та, Венделл, Баумгартлингер (Синкгравен 60), Фолланд (Аларио 60), Демирбай (Арангис 60), Бейли (Амири 60), Хаверц, Паулиньо (Диаби 60).

«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Гайя, Дьяхаби (Паулиста 62), Васс, Парехо (Пиччини 62), Кондогбия, Солер (Торрес 62), Гамейро (Гомес 62), Родриго (Канг-Ин Ли 62), Гедеш (Черышев 46).

Удаление: Драгович 21.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   320 / 839
сегодня в 18:00
рад за Черышева, вот что значит не испортить игрока РПЛ-ом)
Novograd
Novograd
   807 / 839
сегодня в 17:41
Ска что ти лепишь какой 3 таракан
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   25 / 839
сегодня в 17:35
Валенсию с победой!
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