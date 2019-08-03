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«Боруссия Д» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии

вчера, 23:24
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Дортмундская «Боруссия» оказалась сильнее «Баварии» в матче за Суперкубок Германии.

Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

«Боруссия Д» - «Бавария» 2:0 (0:0)
Голы: Алькасер 48, Санчо 69

«Боруссия Д»: Хитц, Пишчек (Вольф 80), Топрак, Аканджи, Шульц, Витцель, Геррейру (Хакими 75), Санчо (Бруун Ларсен 81), Вайгль, Ройс, Пако Алькасер.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Алаба (Санчеш 70), Боатенг, Алькантара (Павар 80), Толиссо, Горецка, Коман, Мюллер (Дэвис 66), Левандовски.

Предупреждения: Левандовски 59, Киммих 77

Напомним, что сегодня ПСЖ обыграл «Ренн» в поединке за Суперкубок Франции.

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Германия. Суперкубок 2019  Протоколы  Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер "Баварии"Редакция: Евгений Петров
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Все комментарии
AMaaa_777
AMaaa_777
   538 / 848
сегодня в 00:25
Думаю скоро начнется эпоха другой команды в Германии, удачи Боруссии, они заслуживают!
AMaaa_777
AMaaa_777
   538 / 848
сегодня в 00:21
С победой БД!
foxcon
foxcon
   545 / 848
сегодня в 00:09
Что и требовалось ожидать.судя по всему эпоха Мюнхена окончена
Сливки общества
Сливки общества
   426 / 848
вчера в 23:55
Может это и к лучшему... Хоть зашевелятся на трансферном рынке (надеюсь). Игра и скамейка ни о чем.
Dudikoff
Dudikoff
   802 / 848
вчера в 23:55
Санчо красавчик, в обоих голах бесподобен.
Rheinfall
Rheinfall
   338 / 848
вчера в 23:50
отлично Дортмунд , с победой.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   147 / 848
вчера в 23:46
Победный гол забил Алькасер,воспитанник Барселоны кстати)
На лавке его воспитывали,так и не обрел уверенность
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   147 / 848
вчера в 23:44
маруська чпекнула сосиску не по понятиям,в натуре)
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Karkaz
   92 / 848
вчера в 23:38
Срочно нужен Сане, в атаке играть некому)
Как по мне то срочно нужен новый тренер.
Этот не тянет.
KaiserRM
KaiserRM ответил allemz
   347 / 848
вчера в 23:36
Уж теперь лысый уголовник точно выложит 150 лямов за Сане))
Конеш выложит,баварка это же скрытый мешок)гыгы)
Хотя показывают пальцем на других и ноют))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   143 / 848
вчера в 23:32
Симпатичная команда у Дортмунда.
NGYRZ
NGYRZ
   42 / 848
вчера в 23:31
Бавария в этом сезоне без должных трансферов, ожидают не лучшие времена.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   586 / 848
вчера в 23:31
Второй тайм провели куда лучше. По крайней мере, удалось Баварию наказать за её ошибки.
Отлично, первая победа есть, первый трофей есть, но в игре ещё прибавлять и прибавлять.
sihafazatron
sihafazatron ответил Karkaz
   676 / 848
вчера в 23:30
Срочно нужен Сане, в атаке играть некому)
Лямов 150 приготовьте))
allemz
allemz
   106 / 848
вчера в 23:30
Уж теперь лысый уголовник точно выложит 150 лямов за Сане))
Karkaz
Karkaz
   332 / 848
вчера в 23:28
Срочно нужен Сане, в атаке играть некому)
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