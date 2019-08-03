«Боруссия Д» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии

Дортмундская «Боруссия» оказалась сильнее «Баварии» в матче за Суперкубок Германии.
Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк
«Боруссия Д» - «Бавария» 2:0 (0:0)
Голы: Алькасер 48, Санчо 69
«Боруссия Д»: Хитц, Пишчек (Вольф 80), Топрак, Аканджи, Шульц, Витцель, Геррейру (Хакими 75), Санчо (Бруун Ларсен 81), Вайгль, Ройс, Пако Алькасер.
«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Алаба (Санчеш 70), Боатенг, Алькантара (Павар 80), Толиссо, Горецка, Коман, Мюллер (Дэвис 66), Левандовски.
Предупреждения: Левандовски 59, Киммих 77
Напомним, что сегодня ПСЖ обыграл «Ренн» в поединке за Суперкубок Франции.
На лавке его воспитывали,так и не обрел уверенность
На лавке его воспитывали,так и не обрел уверенность
Этот не тянет.
Этот не тянет.
Хотя показывают пальцем на других и ноют))
Хотя показывают пальцем на других и ноют))
Отлично, первая победа есть, первый трофей есть, но в игре ещё прибавлять и прибавлять.
Отлично, первая победа есть, первый трофей есть, но в игре ещё прибавлять и прибавлять.