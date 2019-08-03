«Зенит» ушел от поражения в матче с «Краснодаром»

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 4-го тура чемпионата России.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» - «Краснодар» 1:1 (0:0)
Голы: Дзюба 90+1 - Дуглас Сантос 80 (автогол)
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Кузяев 86), Оздоев, Сутормин (Малком 72), Вильмар Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси (Ерохин 68)
Главный тренер: Семак Сергей.
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Петров (Стоцкий 77), Рамирес, Спайич, Камболов, Кабелья (Сулейманов 57), Вильена, Олссон, Намли (Игнатьев 60), Ари
Главный тренер: Мусаев Мурад.
Предупреждения: Жирков 2, Вильмар Барриос 28, Вильена 36, Кабелья 53, Рамирес 61
Судья: Еськов Алексей.
Ранее «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью.
Все во мнении сошлись, что с такой игрой в Европе делать нечего.
Матч топовых команд был только на бумаге.
Я лично болел за Краснодар, но команда была нулевой.
Если ты после этого будишь, что это был топ матч, то я игру Анжи во ПФЛ назову мировым событием!
Признай очевидное, это был худший матч чемпионата!!!!
Все во мнении сошлись, что с такой игрой в Европе делать нечего.
Матч топовых команд был только на бумаге.
Я лично болел за Краснодар, но команда была нулевой.
Если ты после этого будишь, что это был топ матч, то я игру Анжи во ПФЛ назову мировым событием!
Признай очевидное, это был худший матч чемпионата!!!!
Зенит выглядел сильнее, вёл игру.
Краснодар больше оборонялся, забить самостоятельно не смог.
ПыСы: стыдно за спартак.
Зенит выглядел сильнее, вёл игру.
Краснодар больше оборонялся, забить самостоятельно не смог.
ПыСы: стыдно за спартак.
При таком обилии моментов проигрывать к 80-й минуте - это несерьёзно.....
Судья Еськов не очень хорошо отсудил.....
Жёлтая новичку Краснодара реально незаслуженно...я так и не понял за что....
Надо признать судья в некоторых моментах был излишне строг с Краснодаром....
Зенит был сильней....но подвела реализауция и .....Спаич...))
Барриос...топ...выгрызает всё до чего дотягивается....
Малкома с дебютом...Сантоса с почином...Далера с возвращением....
Касаемо Краснодара...ожидал бОльшего...
Может пока несыгранность...отсутствие Вандерсона и Классона....но с Порту надеятся на автоголы излишне...пока Краснодар не впечатляет....
Интересный матч...полный стадион....неожиданное развитие событий...
Но....Не буду скрывать что разочарован результатом....
Соглашусь с Семаком..."Должны были выигрывать".
При таком обилии моментов проигрывать к 80-й минуте - это несерьёзно.....
Судья Еськов не очень хорошо отсудил.....
Жёлтая новичку Краснодара реально незаслуженно...я так и не понял за что....
Надо признать судья в некоторых моментах был излишне строг с Краснодаром....
Зенит был сильней....но подвела реализауция и .....Спаич...))
Барриос...топ...выгрызает всё до чего дотягивается....
Малкома с дебютом...Сантоса с почином...Далера с возвращением....
Касаемо Краснодара...ожидал бОльшего...
Может пока несыгранность...отсутствие Вандерсона и Классона....но с Порту надеятся на автоголы излишне...пока Краснодар не впечатляет....
Интересный матч...полный стадион....неожиданное развитие событий...
Но....Не буду скрывать что разочарован результатом....
Соглашусь с Семаком..."Должны были выигрывать".