ГлавнаяНовости

«Зенит» ушел от поражения в матче с «Краснодаром»

вчера, 23:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 4-го тура чемпионата России.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» - «Краснодар» 1:1 (0:0)
Голы: Дзюба 90+1 - Дуглас Сантос 80 (автогол)

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Кузяев 86), Оздоев, Сутормин (Малком 72), Вильмар Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси (Ерохин 68)
Главный тренер: Семак Сергей.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Петров (Стоцкий 77), Рамирес, Спайич, Камболов, Кабелья (Сулейманов 57), Вильена, Олссон, Намли (Игнатьев 60), Ари
Главный тренер: Мусаев Мурад.

Предупреждения: Жирков 2, Вильмар Барриос 28, Вильена 36, Кабелья 53, Рамирес 61

Судья: Еськов Алексей.

Ранее «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Боруссия Д» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Вчера, 23:24 ВидеоКомментарии16
«Атлетико» переиграл мексиканский клуб в товарищеском матче
Вчера, 22:27 Комментарии0
«Витесс» Слуцкого упустил победу над «Аяксом». Промес сыграл 20 минут
Вчера, 22:22 ВидеоКомментарии8
МЮ обыграл «Милан» в серии послематчевых пенальти
Вчера, 21:47 Комментарии8
«Спартак» и «Динамо» победителя не выявили
Вчера, 20:57 Комментарии207
«Краснодар-2» проиграл «Ротору»
Вчера, 20:37 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:22
Зенит выглядел предпочтительней. Результат адекватный.Удачи обеим командам в еврокубках!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Faustello
   4 / 848
сегодня в 00:20
А ну да забыл сказать - Спартак - овно ))
А это не надо говорить, это по-умолчанию))
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Faustello
   154 / 848
сегодня в 00:20
На мой взгляд топовый матч команд второй четвёрки АПЛ, масса умных действий игрков, игра в пас, умные передачи, классные прерывания, отлично евладение мячом. Я как гурман наслаждался
Я сегодня был в компании болельщиков нескольких команд!
Все во мнении сошлись, что с такой игрой в Европе делать нечего.
Матч топовых команд был только на бумаге.
Я лично болел за Краснодар, но команда была нулевой.
Если ты после этого будишь, что это был топ матч, то я игру Анжи во ПФЛ назову мировым событием!
Признай очевидное, это был худший матч чемпионата!!!!
Faustello
Faustello
   2 / 848
сегодня в 00:20
А ну да забыл сказать - Спартак - овно ))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ПерекатиПоле
   4 / 848
сегодня в 00:20
Смотрел игру на стаде. Зенит выглядел сильнее, вёл игру. Краснодар больше оборонялся, забить самостоятельно не смог. ПыСы: стыдно за спартак.
Зачет тебе... Я второй сезон с Семаком не могу уже... Вата надоела)
wingback
wingback
   75 / 848
сегодня в 00:19
Позор хрякам,неграм и хрякам-неграм!
Faustello
Faustello
   2 / 848
сегодня в 00:19
Ладно вы тут спорьте, а я пойду гляну что там наши на оф форуме говорят ))
LOpp
LOpp
   20 / 848
сегодня в 00:19
Зенит снова отскочил. Ну ничего, старушка-фортуна скоро повернется к Зениту задом.
plusnindimon
plusnindimon ответил Nikola45
   215 / 848
сегодня в 00:19
Хотелось бы ответить да ведь из за таких банят! А хороших слов я подобрать не могу!
Администрация соккера, не понимает что такое хорошо и что такое плохо.
scikuni
scikuni
   650 / 848
сегодня в 00:18
логика газовых раз повезло с автоголом то нам можно и за счет нарушения забить
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Ген Геныч
   4 / 848
сегодня в 00:18
Ну если только как гурман-они ведь и в блюдах мягко говоря ни сьедобных,видят что то хорошее!
Вы правы в том, что гурман по французски на самом деле - обжора, едят все, что ни попадя. Гурмэ же это люди, которые изысканно наслаждаются едой.))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   21 / 848
сегодня в 00:16
Смотрел игру на стаде.
Зенит выглядел сильнее, вёл игру.
Краснодар больше оборонялся, забить самостоятельно не смог.

ПыСы: стыдно за спартак.
Faustello
Faustello ответил Ген Геныч
   2 / 848
сегодня в 00:16
Без обид,но мы по моему разные матчи смотрели!!!!!
Ну это не мои проблемы, я доволен игрой свой команды ))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Jeck Denielse
   4 / 848
сегодня в 00:15
Дома Зенит просто обязан забирать "своё"..... При таком обилии моментов проигрывать к 80-й минуте - это несерьёзно..... Судья Еськов не очень хорошо отсудил..... Жёлтая новичку Краснодара реально незаслуженно...я так и не понял за что.... Надо признать судья в некоторых моментах был излишне строг с Краснодаром.... Зенит был сильней....но подвела реализауция и .....Спаич...)) Барриос...топ...выгрызает всё до чего дотягивается.... Малкома с дебютом...Сантоса с почином...Далера с возвращением.... Касаемо Краснодара...ожидал бОльшего... Может пока несыгранность...отсутствие Вандерсона и Классона....но с Порту надеятся на автоголы излишне...пока Краснодар не впечатляет.... Интересный матч...полный стадион....неожиданное развитие событий... Но....Не буду скрывать что разочарован результатом.... Соглашусь с Семаком..."Должны были выигрывать".
Дзюба антигерой) Два первых момента он обязан был решать... И проблем бы не было и вопросов у подсвинок насчет гола))
Faustello
Faustello ответил Так Себе Аналитик
   2 / 848
сегодня в 00:15
Я был недоволен, честно говоря. Да, конечно, это не хрюшки с ментами, класс на голову выше, но Сутормина с Дриусси игроками тоже сложно назвать) Был некоторый пас игры, но в созидании были проблемы.
Потому что команды решали свои задачи, в т.ч. мы по Порту, а вы к подготовке к группе.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Faustello
   22 / 848
сегодня в 00:15
На мой взгляд топовый матч команд второй четвёрки АПЛ, масса умных действий игрков, игра в пас, умные передачи, классные прерывания, отлично евладение мячом. Я как гурман наслаждался
Ну если только как гурман-они ведь и в блюдах мягко говоря ни сьедобных,видят что то хорошее!
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил wingback
   188 / 848
сегодня в 00:15
Я б ему и мексиканских собрал, но они на болотах почти не растут...
у нас на северах и на болотах растут
papic337
papic337 ответил halfbeek
   164 / 848
сегодня в 00:15
Судье всегда трудно судить хозяев, которых поддерживают трибуны. Давление трибун сильно влияет.
В таком случае вообще судить не надо.
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
   2 / 848
сегодня в 00:14
Дома Зенит просто обязан забирать "своё"..... При таком обилии моментов проигрывать к 80-й минуте - это несерьёзно..... Судья Еськов не очень хорошо отсудил..... Жёлтая новичку Краснодара реально незаслуженно...я так и не понял за что.... Надо признать судья в некоторых моментах был излишне строг с Краснодаром.... Зенит был сильней....но подвела реализауция и .....Спаич...)) Барриос...топ...выгрызает всё до чего дотягивается.... Малкома с дебютом...Сантоса с почином...Далера с возвращением.... Касаемо Краснодара...ожидал бОльшего... Может пока несыгранность...отсутствие Вандерсона и Классона....но с Порту надеятся на автоголы излишне...пока Краснодар не впечатляет.... Интересный матч...полный стадион....неожиданное развитие событий... Но....Не буду скрывать что разочарован результатом.... Соглашусь с Семаком..."Должны были выигрывать".
У меня не столь радикально но обратная позиция - Краснодар вёл игру и лучше держал мяч, но признаю вы были острее в подходах, но не на столдько чтобы отдать предпочтение кому то
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Faustello
   4 / 848
сегодня в 00:14
На мой взгляд топовый матч команд второй четвёрки АПЛ, масса умных действий игрков, игра в пас, умные передачи, классные прерывания, отлично евладение мячом. Я как гурман наслаждался
Я был недоволен, честно говоря. Да, конечно, это не хрюшки с ментами, класс на голову выше, но Сутормина с Дриусси игроками тоже сложно назвать) Был некоторый пас игры, но в созидании были проблемы.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Faustello
   22 / 848
сегодня в 00:13
На мой взгляд топовый матч команд второй четвёрки АПЛ, масса умных действий игрков, игра в пас, умные передачи, классные прерывания, отлично евладение мячом. Я как гурман наслаждался
Без обид,но мы по моему разные матчи смотрели!!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил вoлгoдoн
   4 / 848
сегодня в 00:12
Тобою ненавидимый "гном" в товарищеских матчах тоже бывало блистал трешками. Твой португальский гей ж..пой чует где надо выпендриться,чтобы стадо замычало.Всего делов.
А гном так что-то не чует уже))) Всего делов))
Faustello
Faustello ответил Байкал-38.
   2 / 848
сегодня в 00:12
А ты матч точно смотрел? По сути игра без ворот с обоюдными ошибками. За весь матч запомнился только промах Дзюбы с убойной позиции. С такой игрой Порто просто растопчет команду Мусаева. Хочу ошибиться, но где то 90 на 10!
На мой взгляд топовый матч команд второй четвёрки АПЛ, масса умных действий игрков, игра в пас, умные передачи, классные прерывания, отлично евладение мячом. Я как гурман наслаждался
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 848
сегодня в 00:11
Дома Зенит просто обязан забирать "своё".....
При таком обилии моментов проигрывать к 80-й минуте - это несерьёзно.....

Судья Еськов не очень хорошо отсудил.....
Жёлтая новичку Краснодара реально незаслуженно...я так и не понял за что....
Надо признать судья в некоторых моментах был излишне строг с Краснодаром....

Зенит был сильней....но подвела реализауция и .....Спаич...))
Барриос...топ...выгрызает всё до чего дотягивается....
Малкома с дебютом...Сантоса с почином...Далера с возвращением....

Касаемо Краснодара...ожидал бОльшего...
Может пока несыгранность...отсутствие Вандерсона и Классона....но с Порту надеятся на автоголы излишне...пока Краснодар не впечатляет....

Интересный матч...полный стадион....неожиданное развитие событий...
Но....Не буду скрывать что разочарован результатом....
Соглашусь с Семаком..."Должны были выигрывать".
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Так Себе Аналитик
   147 / 848
сегодня в 00:11
Он же там хет-трик уложил
Тобою ненавидимый "гном" в товарищеских матчах тоже бывало блистал трешками. Твой португальский гей ж..пой чует где надо выпендриться,чтобы стадо замычало.Всего делов.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Байкал-38.
   4 / 848
сегодня в 00:10
А ты матч точно смотрел? По сути игра без ворот с обоюдными ошибками. За весь матч запомнился только промах Дзюбы с убойной позиции. С такой игрой Порто просто растопчет команду Мусаева. Хочу ошибиться, но где то 90 на 10!
Не знаю, мне Мусаев нравится, один из перспективных тренеров РПЛ. По матчу "Краснодар" в экономном режиме взял важное очко на выезде. И, да, конечно, повезло (Дзюба включил бревно), но у "Зенита" один игрок новый появился на замене, а в "Краснодаре" два в основе, по сути, это перестройка. Я надеюсь, быки затопчут португезов. Хотя это и сложно будет)
Nikola45
Nikola45 ответил старина
   54 / 848
сегодня в 00:09
СССР это страна победившая фашизм и спасшая Ленинград от блокады.Ленинград это город,победивший ВАР
Хотелось бы ответить да ведь из за таких банят! А хороших слов я подобрать не могу!
Faustello
Faustello ответил Байкал-38.
   2 / 848
сегодня в 00:07
Я надеелся на феерию, но ....... Болел за Динамо и Краснодар, но все 4 команды полное дно!
Не истери, всё хорошо ))
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Байкал-38.
   22 / 848
сегодня в 00:07
А ты матч точно смотрел? По сути игра без ворот с обоюдными ошибками. За весь матч запомнился только промах Дзюбы с убойной позиции. С такой игрой Порто просто растопчет команду Мусаева. Хочу ошибиться, но где то 90 на 10!
Я бы все таки 70 на 30 поставил!!!
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   124 / 848
сегодня в 00:07
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100