Манчестер Сити выпустил форму в поддержку ЛГБТ-сообщества

«Манчестер Сити» вместе со спонсором Puma выпустили специальную форму в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Спортивный комплект будет продаваться на официальном сайте клуба. Он создан к гей-параду, который пройдет сегодня в Манчестере.
Ранее ЛГБТ-движение поддержал другой гранд из Манчестера.
А тебе , судя по твоим предыдущим комментариям, подержать пришлось?!!?
А тебе , судя по твоим предыдущим комментариям, подержать пришлось?!!?
• Теперь в приоритетах клуба - ЛГБТ (лесбиянки, гeи, бисексуалы и трансгендеры)
MC в состав надо срочно взять гeя, бисексуала или трансгендера (или хотя бы лесбиянку) Раз уж подписались, будьте добры соответствовать))
• Теперь в приоритетах клуба - ЛГБТ (лесбиянки, гeи, бисексуалы и трансгендеры)
MC в состав надо срочно взять гeя, бисексуала или трансгендера (или хотя бы лесбиянку) Раз уж подписались, будьте добры соответствовать))