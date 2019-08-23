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Манчестер Сити выпустил форму в поддержку ЛГБТ-сообщества

23 августа 2019, 13:57

«Манчестер Сити» вместе со спонсором Puma выпустили специальную форму в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Спортивный комплект будет продаваться на официальном сайте клуба. Он создан к гей-параду, который пройдет сегодня в Манчестере.

Ранее ЛГБТ-движение поддержал другой гранд из Манчестера.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
24 августа 2019 в 08:23
Ппц... Это какой то сюр. В Европе толерантность носит какие то извращённые формы.
neomessi
neomessi ответ Deville (раскрыть)
23 августа 2019 в 23:56
    Migelito
    Migelito ответ mphuZ (раскрыть)
    23 августа 2019 в 20:00
    Заставили парней...Они и сами не рады наверняка. Но что поделать - имидж есть имидж. Мол, всех поймем, и всех примем. А иначе - плаха!)
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Шишанутый (раскрыть)
    23 августа 2019 в 19:56
    Да , нет! Просто читаю много.
    А тебе , судя по твоим предыдущим комментариям, подержать пришлось?!!?
    mphuZ
    mphuZ ответ NGYRZ (комментарий удален) (раскрыть)
    23 августа 2019 в 19:52
    До тебя ещё не дошло, что все "религии" - это просто прикрытие, чтобы выдавать себя в "хорошем" свете (в определённых кругах)? Бизнес стоит выше любой "религии". Не выше всех убеждений, конечно, но "религии" проглатывает не жуя.
    Apsny
    Apsny
    23 августа 2019 в 19:10
    Это 56ы.
    Igo0rek
    Igo0rek
    23 августа 2019 в 17:24
    Это позор! Откровенный позор! Какие парады? Какой ЛГБТ? Ну жарьте друг-друга в своей спальне, ваше дело! НО ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ЭТО ЗАЧЕМ? ЧТОБЫ ЧТО?! Какой в этом смысл?!
    Igo0rek
    Igo0rek ответ NGYRZ (комментарий удален) (раскрыть)
    23 августа 2019 в 17:22
    Ты думаешь шейху есть дело до того, какие футболки вышли в поддержку заднеприводных?
    Igo0rek
    Igo0rek
    23 августа 2019 в 17:19
    facepalm
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    23 августа 2019 в 16:56
    А ты откуда это знаеш? Что свечку держал?
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Шишанутый (раскрыть)
    23 августа 2019 в 16:38
    Критику наводишь??? А у самого на аватарке кто??? Самый популярный би - бишник!!!
    Deville
    Deville
    23 августа 2019 в 16:03
    голубятня!!!
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ DXTK (раскрыть)
    23 августа 2019 в 15:56
    Фанат Английских клубов должен знать, что сейчас все клубы в открытую их поддерживают, потому никто не хочет получить звание гомофобского клуба. А в Лондоне их поддерживают еще больше чем в Ливерпуле и Манчестере, таковы уж веяния в Европе.
    Deville
    Deville ответ allemz (раскрыть)
    23 августа 2019 в 15:54
      Deville
      Deville ответ allemz (раскрыть)
      23 августа 2019 в 15:54
        DXTK
        DXTK ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
        23 августа 2019 в 15:46, ред.
        фанат колбасы не по наслышке это знает, когда в городе Ливерпуль красные в открытую поддержали меньшинства, со своей надписью на эмблеме клуба YNWA - "Никогда не будешь один".
        Бакланский рубеж
        Бакланский рубеж ответ allemz (раскрыть)
        23 августа 2019 в 15:43
        Дада, бизнес. За деньги даже в опу дать можно наверно? Ничего личного же! аххах...
        Так Себе Аналитик 2
        Так Себе Аналитик 2 ответ zim289 (раскрыть)
        23 августа 2019 в 15:39
        Я читал, что среди футболисток чуть ли не половина лесбиянок часто, так что у них там, думаю, этот пункт уже исполнен, кстати, футбольная команда МС тоже одна из сильнейших в стране.
        Footbolista
        Footbolista
        23 августа 2019 в 15:36, ред.
        dzvinka
        dzvinka
        23 августа 2019 в 15:34
        сегодня гейпарад в манчестере? вот это новость! А ведь не спроста же, ведь в городе есть два больших клуба - голубой и розовый)))
        311
        311 ответ allemz (раскрыть)
        23 августа 2019 в 15:17
        С этой точки зрения и в зад долбиться за деньги для МС вполне приемлимый бизнес!)
        Шишанутый
        Шишанутый
        23 августа 2019 в 15:15
        Если в Лч выпадет матч Барселона-Ман Сити то они откажутся играть а будут занематся любовью на поле!!
        Шишанутый
        Шишанутый
        23 августа 2019 в 15:14
        У Барселоны появилась достойный конкурент!! Барселона - Манчестер битва за гей столицу!!!
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
        23 августа 2019 в 15:13
        Английские фанаты Мю и Мс вместе пройдут в этот замечательный день, даже разногласие между клубами забудут, главное единение города Манчестер под радужным флагом. ЛОЛ.
        311
        311
        23 августа 2019 в 15:10
        Как к этому относятся шейхи интересно?)
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
        23 августа 2019 в 15:04
        Кто чем воевал !!!!!!!....))))))))))))))))))))))))))
        KaiserRM
        KaiserRM
        23 августа 2019 в 15:04
        Подумаешь футболки,вон барса дальше пошла,купила лицо и защитника лгбт))гы
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        23 августа 2019 в 15:02
        Манчестер Сити - Зенит - близнецы братья !!!
        zim289
        zim289
        23 августа 2019 в 15:01, ред.
        За 3 года тренер из Барселоны сделал из манчестерских мужиков... радужных.
        • Теперь в приоритетах клуба - ЛГБТ (лесбиянки, гeи, бисексуалы и трансгендеры)

        MC в состав надо срочно взять гeя, бисексуала или трансгендера (или хотя бы лесбиянку) Раз уж подписались, будьте добры соответствовать))
        Так Себе Аналитик 2
        Так Себе Аналитик 2
        23 августа 2019 в 14:51, ред.
        Ну это не новости... Вон, у "Ливерпуля" вообще аватар в Ютьюбе ЛГБТшный, у "Арсенала" тоже висели плакаты. Но это хотя бы для маркетинга, а не как в "Роме", где Перотти на глазах у камер Фараону петтинг делает)) Вот там действительно разврат)
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