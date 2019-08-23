Манчестер Сити выпустил форму в поддержку ЛГБТ-сообщества

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23 августа 2019, 13:57

«Манчестер Сити» вместе со спонсором Puma выпустили специальную форму в поддержку ЛГБТ -сообщества.

Спортивный комплект будет продаваться на официальном сайте клуба. Он создан к гей-параду, который пройдет сегодня в Манчестере.