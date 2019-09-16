Обамеянг о ничье: «Мы не смогли с ними справиться»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал результат матча 5-го тура АПЛ с «Уотфордом» (2:2).
Очевидно, что мы не ожидали камбэка «Уотфорда». Мы знали, что они попытаются вернуться с правильным настроем на второй тайм. К сожалению, не смогли с ними справиться. Такое чувство, будто мы дарим голы сопернику.
Я не хочу никого обвинять. Можно было бы сказать, что мы должны были забить третий гол и решить исход игры, поэтому я не буду винить кого-то конкретного. Стыдно пропускать такие голы.
Напомним, после первого тайма «канониры» вели со счетом 2-0, однако удержать преимущество им не удалось. Допустив более 30 ударов по своим воротам, «Арсенал» свел матч к ничьей.
ЭмериАУТ
ЭмериАУТ