ГлавнаяНовости

Обамеянг о ничье: «Мы не смогли с ними справиться»

сегодня, 10:33
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал результат матча 5-го тура АПЛ с «Уотфордом» (2:2).

Очевидно, что мы не ожидали камбэка «Уотфорда». Мы знали, что они попытаются вернуться с правильным настроем на второй тайм. К сожалению, не смогли с ними справиться. Такое чувство, будто мы дарим голы сопернику.

Я не хочу никого обвинять. Можно было бы сказать, что мы должны были забить третий гол и решить исход игры, поэтому я не буду винить кого-то конкретного. Стыдно пропускать такие голы.

Напомним, после первого тайма «канониры» вели со счетом 2-0, однако удержать преимущество им не удалось. Допустив более 30 ударов по своим воротам, «Арсенал» свел матч к ничьей. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Касильяс: «Потихоньку восстанавливаюсь»
Сегодня, 10:48 Комментарии2
Головин: «По игре мне больше нравится Неймар»
Сегодня, 08:26 Комментарии5
Джеко: «Должны всегда играть так, как в матче с „Сассуоло“»
Вчера, 22:39 Комментарии3
Фонсека: «Высокий прессинг - это то, чего я жду от своей команды»
Вчера, 22:31 Комментарии6
Эмери: «„Уотфорд“ воспользовался нашими ошибками во втором тайме»
Вчера, 21:10 Комментарии7
Перес: «Я рад, что Хамес остался в „Реале“»
Вчера, 20:35 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   22 / 796
сегодня в 11:41
О ничьеЙ.
КЭТиК
КЭТиК
   92 / 796
сегодня в 10:50
Вроде с аутсайдером играли - непонятно.
handreb
handreb
   753 / 796
сегодня в 10:44
Повезло, что не проиграли.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   639 / 796
сегодня в 10:40
Не расстраивайся, Обама, ты хорошо сделал свою работу, подвел тренеришка со своими любимчиками. Слабак уедет назад в Севилью, и вы заиграете.

ЭмериАУТ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100