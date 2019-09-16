Головин: «По игре мне больше нравится Неймар»

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Российский полузащитник «Монако» сравнил футболистов ПСЖ Неймара и .

По игре мне больше нравится Неймар, его действия, его игра захватывает. Игра Мбаппе - она тоже результативная. Здесь большинство мальчишек из-за него полюбили футбол.

Также он высказал свое мнение по поводу чемпионата России.

Смотрю, но не все матчи. Слежу, как играют «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА . Если не брать несколько последних матчей, то «Зенит» пока показывает хорошую игру.

В минувшие выходные «Монако» Головина проиграл Марселю» со счетом 3:4.