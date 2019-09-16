ГлавнаяНовости

Головин: «По игре мне больше нравится Неймар»

сегодня, 08:26

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил футболистов ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе.

По игре мне больше нравится Неймар, его действия, его игра захватывает. Игра Мбаппе - она тоже результативная. Здесь большинство мальчишек из-за него полюбили футбол.

Также он высказал свое мнение по поводу чемпионата России.

 Смотрю, но не все матчи. Слежу, как играют «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Если не брать несколько последних матчей, то «Зенит» пока показывает хорошую игру.

В минувшие выходные «Монако» Головина проиграл Марселю» со счетом 3:4.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Касильяс: «Потихоньку восстанавливаюсь»
Сегодня, 10:48 Комментарии2
Обамеянг о ничье: «Мы не смогли с ними справиться»
Сегодня, 10:33 Комментарии4
Джеко: «Должны всегда играть так, как в матче с „Сассуоло“»
Вчера, 22:39 Комментарии3
Фонсека: «Высокий прессинг - это то, чего я жду от своей команды»
Вчера, 22:31 Комментарии6
Эмери: «„Уотфорд“ воспользовался нашими ошибками во втором тайме»
Вчера, 21:10 Комментарии7
Перес: «Я рад, что Хамес остался в „Реале“»
Вчера, 20:35 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
   106 / 796
сегодня в 10:52
Меньше слов лучше играть! На поле!!!
Binger
Binger
   653 / 796
сегодня в 10:11
Даже в Монако знают, что Зенит лучший.
112910415
112910415
   72 / 796
сегодня в 09:20
лазурным повезло !
сам Головин почти похвалил..
VIPded
VIPded
   48 / 796
сегодня в 08:37
А в Марселе вчера никто не понравился?)))
ДСА
ДСА
   139 / 796
сегодня в 08:35
За своей игрой лучше следить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100