Головин: «По игре мне больше нравится Неймар»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил футболистов ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе.
По игре мне больше нравится Неймар, его действия, его игра захватывает. Игра Мбаппе - она тоже результативная. Здесь большинство мальчишек из-за него полюбили футбол.
Также он высказал свое мнение по поводу чемпионата России.
Смотрю, но не все матчи. Слежу, как играют «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Если не брать несколько последних матчей, то «Зенит» пока показывает хорошую игру.
В минувшие выходные «Монако» Головина проиграл Марселю» со счетом 3:4.
сам Головин почти похвалил..
сам Головин почти похвалил..