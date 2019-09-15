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Перес: «Я рад, что Хамес остался в „Реале“»

сегодня, 20:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что он доволен тем, что Хамес Родригес остался в мадридском клубе. Летом игрока активно сватали в другие команды.

Хамес вчера отыграл весь матч против «Леванте».

Я рад, что Хамес остался в «Реале». Это игрок с невероятным талантом, и мы счастливы, что он с нами.

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Все комментарии
Слайш
Слайш
   259 / 798
сегодня в 21:59
дай Бог чтобы и дальше продолжал так играть... Хамес красавец
Ruslan3132
Ruslan3132
   101 / 798
сегодня в 21:05
Такой Хамес нам нужен! Рвет жилы на поле парень и это есть Good.
Zenit_84
Zenit_84
   136 / 798
сегодня в 20:55
Кое-кому хватит и одной ставки, чтобы оказаться в призерах в сентябре:

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Пользователь Выигрыш
1. Зейский 40000
2. Anisovich 40000
3. Зенит FROLL 001 40000
4. Крылья Советов Binger 40000
5. Атлетико Colchoneros 40000
6. Фулхэм Fulham 30000
7. Игорь Погорелов 20000
8. Амкар handreb 12900
9. Манчестер Сити Эльмот 11180
10. airport 8650

Спасибо матчу Динамо К - Десна 1:2 кф.20.0 и отсутствию ограничения на сумму ставки при больших коэффициентах!!!
Рома Олейник
Рома Олейник
   310 / 798
сегодня в 20:44
Вряд ли этому счастлив Зинедин.
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