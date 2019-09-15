Перес: «Я рад, что Хамес остался в „Реале“»

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что он доволен тем, что Хамес Родригес остался в мадридском клубе. Летом игрока активно сватали в другие команды.
Хамес вчера отыграл весь матч против «Леванте».
Я рад, что Хамес остался в «Реале». Это игрок с невероятным талантом, и мы счастливы, что он с нами.
ВЫИГРАНО СЕГОДНЯ
Пользователь Выигрыш
1. Зейский 40000
2. Anisovich 40000
3. Зенит FROLL 001 40000
4. Крылья Советов Binger 40000
5. Атлетико Colchoneros 40000
6. Фулхэм Fulham 30000
7. Игорь Погорелов 20000
8. Амкар handreb 12900
9. Манчестер Сити Эльмот 11180
10. airport 8650
Спасибо матчу Динамо К - Десна 1:2 кф.20.0 и отсутствию ограничения на сумму ставки при больших коэффициентах!!!
ВЫИГРАНО СЕГОДНЯ
Пользователь Выигрыш
1. Зейский 40000
2. Anisovich 40000
3. Зенит FROLL 001 40000
4. Крылья Советов Binger 40000
5. Атлетико Colchoneros 40000
6. Фулхэм Fulham 30000
7. Игорь Погорелов 20000
8. Амкар handreb 12900
9. Манчестер Сити Эльмот 11180
10. airport 8650
Спасибо матчу Динамо К - Десна 1:2 кф.20.0 и отсутствию ограничения на сумму ставки при больших коэффициентах!!!