Эмери: «„Уотфорд“ воспользовался нашими ошибками во втором тайме»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал ничью с «Уотфордом».

Мы хорошо знаем, насколько сильной командой является «Уотфорд». Сегодня они это продемонстрировали. Мы здорово сыграли в первом тайме и, возможно, если бы забили третий мяч, то смогли бы довести встречу до победы. Но этого не случилось. Нам нелегко пришлось во втором тайме. У «Уотфорда» довольно сильная физически команда. Они заставили нас ошибаться и воспользовались этими ошибками.