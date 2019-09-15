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Эмери: «„Уотфорд“ воспользовался нашими ошибками во втором тайме»

сегодня, 21:10
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал ничью с «Уотфордом».

Мы хорошо знаем, насколько сильной командой является «Уотфорд». Сегодня они это продемонстрировали. Мы здорово сыграли в первом тайме и, возможно, если бы забили третий мяч, то смогли бы довести встречу до победы. Но этого не случилось. Нам нелегко пришлось во втором тайме. У «Уотфорда» довольно сильная физически команда. Они заставили нас ошибаться и воспользовались этими ошибками.

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Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик
   5 / 798
сегодня в 21:34
Почему ты не хочешь объяснить свою логику, по которой ты меняешь опорника Гендузи в тот момент, когда команда выигрывает 2-1 и ее метелят, и оставляешь вялого органа Озила ползать по полю?

Я уже не спрашиваю более сложные вопросы, как то почему любой "Уотфорд" нас метелит.

Или почему ты отправил в резерв лучшего защитника прошлого сезона.
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик
   5 / 798
сегодня в 21:32
Они воспользовались тем, что ты тренеришка. Чемодан - Хитроу - Севилья!
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