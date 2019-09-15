Эмери: «„Уотфорд“ воспользовался нашими ошибками во втором тайме»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал ничью с «Уотфордом».
Мы хорошо знаем, насколько сильной командой является «Уотфорд». Сегодня они это продемонстрировали. Мы здорово сыграли в первом тайме и, возможно, если бы забили третий мяч, то смогли бы довести встречу до победы. Но этого не случилось. Нам нелегко пришлось во втором тайме. У «Уотфорда» довольно сильная физически команда. Они заставили нас ошибаться и воспользовались этими ошибками.
Я уже не спрашиваю более сложные вопросы, как то почему любой "Уотфорд" нас метелит.
Или почему ты отправил в резерв лучшего защитника прошлого сезона.
Я уже не спрашиваю более сложные вопросы, как то почему любой "Уотфорд" нас метелит.
Или почему ты отправил в резерв лучшего защитника прошлого сезона.