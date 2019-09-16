Титов верит в победу «Динамо» в матче с «Уфой»

Экс-полузащитник российской сборной дал прогноз перед матчем девятого тура РПЛ между московским «Динамо» и «Уфой».

«Динамо» забрало у «Уфы» самого ликвидного футболиста. Игбун теперь будет играть в Москве. Даже не знаю, как в «Уфе» будут его заменять. Нет футболиста такого функционала, да и класса тоже. Нужно будет Евсееву что-то придумывать. Ну и когда лидер уходит, команда сплачивается. Думаю, провала у уфимцев не будет. «Уфа» умеет отбиваться, играть на характере, умирать на поле. «Динамо» легко победа не дастся. Но все-таки, учитывая все приобретения динамовские, амбиции клуба, мы можем говорить, что бело-голубые будут намного выше, чем в прошлых сезонах. Говорят, что и зимой будет укрепляться команда. В таких играх надо дожимать или побеждать на классе, как это было, когда «Динамо» победило «Урал». Желательно забить пораньше, дальше будет проще. Игбуна нет, я не знаю, как будет забивать «Уфа» в этом матче. Да и «Динамо» в двух последних играх не пропускало.