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Титов верит в победу «Динамо» в матче с «Уфой»

сегодня, 13:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа20:00 Не начался

Экс-полузащитник российской сборной Егор Титов дал прогноз перед матчем девятого тура РПЛ между московским «Динамо» и «Уфой».

«Динамо» забрало у «Уфы» самого ликвидного футболиста. Игбун теперь будет играть в Москве. Даже не знаю, как в «Уфе» будут его заменять. Нет футболиста такого функционала, да и класса тоже. Нужно будет Евсееву что-то придумывать. Ну и когда лидер уходит, команда сплачивается. Думаю, провала у уфимцев не будет. «Уфа» умеет отбиваться, играть на характере, умирать на поле. «Динамо» легко победа не дастся. Но все-таки, учитывая все приобретения динамовские, амбиции клуба, мы можем говорить, что бело-голубые будут намного выше, чем в прошлых сезонах. Говорят, что и зимой будет укрепляться команда. В таких играх надо дожимать или побеждать на классе, как это было, когда «Динамо» победило «Урал». Желательно забить пораньше, дальше будет проще. Игбуна нет, я не знаю, как будет забивать «Уфа» в этом матче. Да и «Динамо» в двух последних играх не пропускало.

В прошлом туре  «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   232 / 798
сегодня в 14:54
Удачи Динамо. Самому знаменитому клубу России пора выходить из тени.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   193 / 798
сегодня в 14:50
ДИНАМО ПОБЕДИТ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:41
если титов возглавит спартак после пиджака, то я буду верить в егора !

гы-гы
cska plus
cska plus
   3 / 798
сегодня в 14:18
С чего это он верит, может подкормил своим зельем.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 798
сегодня в 14:16
Ничья будет .
Adepta
Adepta
   26 / 798
сегодня в 14:08
Егорка наркоман тоже в эксперты подался, помогать брехунам мостовому и ловчеву?
ДСА
ДСА
   138 / 798
сегодня в 14:07
Победа над Уфой не выглядит чем-то невероятным.
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