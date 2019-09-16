Нигматуллин: «В Лиге чемпионов “Локомотив” выступит лучше»

Экс-игрок «Локомотива» прокомментировал предстоящее выступление московской команды в Лиге чемпионов.

Выступление «Локо» в предыдущем сезоне Лиги чемпионов было досадным недоразумением. Сейчас жду большего успеха. Но добиться его будет очень непросто. С одной стороны, не повезло со жребием. С другой стороны, чем круче соперники, тем интереснее играть, выше мотивация.

Есть внутреннее ощущение, что команда Семина будет набирать очки, выступит лучше, чем год назад. Юрий Палыч не ошибается дважды подряд. А шансы есть всегда. Приготовим попкорн и будем наблюдать за этим футбольным праздником!