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Нигматуллин: «В Лиге чемпионов “Локомотив” выступит лучше»

сегодня, 12:05

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящее выступление московской команды в Лиге чемпионов.

Выступление «Локо» в предыдущем сезоне Лиги чемпионов было досадным недоразумением. Сейчас жду большего успеха. Но добиться его будет очень непросто. С одной стороны, не повезло со жребием. С другой стороны, чем круче соперники, тем интереснее играть, выше мотивация.

Есть внутреннее ощущение, что команда Семина будет набирать очки, выступит лучше, чем год назад. Юрий Палыч не ошибается дважды подряд. А шансы есть всегда. Приготовим попкорн и будем наблюдать за этим футбольным праздником!

«Локомотиву» предстоит сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Байером» и «Атлетико».

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Все комментарии
Accinit
Accinit
   104 / 798
сегодня в 14:46
Абсолютно необоснованное высказывание.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 798
сегодня в 14:31
Несомненно Нигматулин прав...

Ведь все понимают что Ювентус, Атлетико и Байер просто намного слабей Галатасарая, Шальке и Порту.....))))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   85 / 798
сегодня в 14:12
Никто из лидеров Локо не прибавил существенно за этот год, в лучшем случае остались при своих. Каких-то грандиозных приобретений не было, соответственно и будет примерно тоже самое, что в прошлой ЛЧ.
КЭТиК
КЭТиК
   96 / 798
сегодня в 14:09
Очко будет счастьем.
Caniggia
Caniggia
   28 / 798
сегодня в 14:00
Если удастся зацепить хотя бы пару ничеек, то это и будет для Локо очень успешным выступлением.
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   45 / 798
сегодня в 13:19
Смешно. Обделается алкоголик по-полной.
kotmyshka
kotmyshka
   620 / 798
сегодня в 12:57
удачи
VIPded
VIPded
   47 / 798
сегодня в 12:52
Хоть какие-то очки набрать, уже было бы неплохо...
Антон Куцый
Антон Куцый
сегодня в 12:52
Ну вы ж в том году показали, как можно дважды обыграть лучший клуб мира и остаться на последнем месте, проиграв каким то кривоногим чехополякам или румынословакам, не помню даже кому. Поэтому шансы есть и у нас - вдруг там Кристина с парнем расстанется или у Симеоне что то опять зачешется раньше времени а Эдер забьет по голу в каждом матче а Гиля поймает кураж и затащит нас в плей офф, отправив Роналду на пенсию)
cska plus
cska plus
   3 / 798
сегодня в 12:17
Взял и заключил, Локо этот раз в группе смерти.
swift stream
swift stream
   40 / 798
сегодня в 12:10
Если хоть пару очков возьмет, то будет прекрасно.
Don trambon
Don trambon
   64 / 798
сегодня в 12:09
Ахах. Кое-кто в еврокубках у локомотива бессилен) Опозорились в том году с более менее проходимой группой, а тут их в утиль отправят))0
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