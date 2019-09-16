Булыкин: «Игроки “Локомотива” могут попасть на карандаш топ-командам»

Экс-футболист сборной России высказал свое мнение в преддверии матчей московского «Локомотива» в Лиге чемпионов.

Соперники у «Локомотива», как всегда, сильные. И речь не только о «Ювентусе» и «Атлетико». С Леверкузеном тоже придется непросто. Но шансы есть, со всеми можно играть. ЦСКА год назад нам показал, что и «Реал» по силам побеждать. Главное - правильно настроиться и верить в то, что невозможное возможно. Успешное выступление - это и очки в копилку России, и премиальные клубу. Да и сами футболисты проверят себя на высочайшем уровне и, сыграв ярко, могут попасть на карандаш топ-командам.