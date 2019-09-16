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Булыкин: «Игроки “Локомотива” могут попасть на карандаш топ-командам»

сегодня, 12:25

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал свое мнение в преддверии матчей московского «Локомотива» в Лиге чемпионов.

Соперники у «Локомотива», как всегда, сильные. И речь не только о «Ювентусе» и «Атлетико». С Леверкузеном тоже придется непросто. Но шансы есть, со всеми можно играть. ЦСКА год назад нам показал, что и «Реал» по силам побеждать. Главное - правильно настроиться и верить в то, что невозможное возможно. Успешное выступление - это и очки в копилку России, и премиальные клубу. Да и сами футболисты проверят себя на высочайшем уровне и, сыграв ярко, могут попасть на карандаш топ-командам.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   28 / 798
сегодня в 15:00
Опять Булкин нажрался!
kolpankolpan
kolpankolpan
   201 / 798
сегодня в 13:43
такое же г как и Булыкин в свое время.
Cruis
Cruis
   142 / 798
сегодня в 13:25
Разве что только на карандаш.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 798
сегодня в 13:11
Скоро узнаем.
cska plus
cska plus
   3 / 798
сегодня в 13:09
Любят у нас разукрашивать то чего ещё нет, для начала надо достойно выступить.
ДСА
ДСА
   138 / 798
сегодня в 13:06
Только победа поможет попасть на карандаш.
STVA 1
STVA 1
   76 / 798
сегодня в 12:59
Дима бредит ...их и здесь неплохо кормят!!))
112910415
112910415
   74 / 798
сегодня в 12:45
на карандаш ...да на что угодно могут попасть
Антон Куцый
Антон Куцый
сегодня в 12:45
Надеюсь в этом году у Палыча есть план! А о в прошолм году такое ощущение что играли чисто наотбой со всеми соперниками. Надо бы изобразить что то типа Ростова или Атлетико - грамотная оборона и кижальные контратаки
Alex-96
Alex-96
   643 / 798
сегодня в 12:37
С кикнадзой во главе клуба и при советнике димке булыжнике надеется не на что. Надежда у нас одна, на Юрия Палыча!
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