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Радченко: «У “Зенита” сильный состав для Лиги чемпионов»

сегодня, 12:15

Бывший нападающий, а ныне тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился своим мнением по поводу предстоящего выступления питерской команды в Лиге чемпионов.

Все болельщики «Зенита» ждут, что команда успешно выступит в столь серьезном турнире. Для этого есть основания, прежде всего сильный состав. Хотя соперники не подарок. «Лейпциг» лидирует в чемпионате Германии. «Лион» тоже мощная команда, которой удалось преодолеть временные трудности.

«Бенфика» - завсегдатай еврокубков, для нее Лига чемпионов очень важна в материальном плане: клуб может заработать, а футболисты, блеснув, подписать более выгодный контракт. К слову, «Бенфика» уже дважды выбивала «Зенит» в плей-офф. Для начала нам надо выйти из группы. Если «Зенит» дойдет до полуфинала, это будет большой успех.

Ранее сообщалось, что «Зенит» вылетел во Францию на матч против «Лиона».

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Так Себе Аналитик 2
   14 / 798
сегодня в 14:23
Согласен...
Мы Лейпцигам то более чем в 2 раза уступаем в этом аспекте.....А некоторые про полуфиналы кричат...

Удастся выйти из группы и слегка пошуметь в плейофф-уже хорошо....
Команда новая...Азмун, Ракицкий,Барриос, Сантос ,Малком,Осорио,Караваев пришли только в этом году....
Семак дебютант ЛЧ как тренер.....
Пока никто не знает потенциал этой команды...Этого состава...
Завсегда лучше быть реалистом - и потом быть приятно удивленным...........Чем кидать шапки - и быть в последствии печально огорченным....
FROLL 001
FROLL 001
   237 / 798
сегодня в 14:05
Не скажите в каком турнире участвует мазутный проект? Пока в чемпионате после введения Вар их сразу любой клуб стал возить. Гыгыгы
Garrincha58
Garrincha58
   166 / 798
сегодня в 13:55
завтра все всё увидят и Радчеко и Игонин и Чухлов с Орловым ну и мы естественно тоже
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил FROLL 001
   101 / 798
сегодня в 13:54
У фанатиков питерского проекта только Спартак на уме
Garrincha58
Garrincha58 ответил тумба-юмба
   166 / 798
сегодня в 13:53
Боже,какой полуфинал!!!! Если бомжи проиграют 6 матчей из 6,это будет успех.И заслуженное 4 место в группе.
это не заслуженный,а закономерный, две большие разницы господин тумба-юмба
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил FROLL 001
   101 / 798
сегодня в 13:53
Питерский проект без истории прославился в матчах с Минском 0:4, Твенте 0:3, Осером 0:2 и Удинезе 0:2
FROLL 001
FROLL 001
   237 / 798
сегодня в 13:51
В то время как одни зарабатывают очки в российскую копилку, свиньи их только разбазаривают, попутно обновляя антирекорды. Гыгыгы
Garrincha58
Garrincha58
   166 / 798
сегодня в 13:51
этот сильный состав не может обыграть УФУ или еле еле забил Арсеналу который в чистую проиграл Нефтчи,может лучше в ЛЕ
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил Jeck Denielse
   653 / 798
сегодня в 13:43
Состав на 207 млн сильный для ЛЧ ??? Да Зенит и в 20-ку не входит по стоимости состава в этом турнире.... Удачи парням!!
Самое смешное, что именно люди, которые должны трезво оценить возможности "Зенита" (Игонин, Радченко), пишут фантазии о полуфиналах (попасть в четвертьфинал реально будет подвигом, а, чтобы в полуфинал, придется МС какой-нибудь миллиардный вынести, что они курят?). Самому же клубу мину подкладывают, будут потом писать, что "Зенит" шапкозакидательски отнесся или опозорился на основе их неадекватных вью.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 798
сегодня в 13:37
Состав на 207 млн сильный для ЛЧ ???
Да Зенит и в 20-ку не входит по стоимости состава в этом турнире....

Удачи парням!!
тумба-юмба
тумба-юмба
   623 / 798
сегодня в 13:35
    тумба-юмба
    тумба-юмба ответил FROLL 001
       623 / 798
    сегодня в 13:32
    Арбитры харчуются у Федуна. Ты попутал князёк. Гыгыгы
    Забыл про кукуянову победу?Гы-гы-гы.
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       623 / 798
    сегодня в 13:30
    Боже,какой полуфинал!!!! Если бомжи проиграют 6 матчей из 6,это будет успех.И заслуженное 4 место в группе.
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил тумба-юмба
       237 / 798
    сегодня в 13:24
    Давай Лион не подведи.Отвози как следует бомжей мордой об поле.
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
         237 / 798
      сегодня в 13:23
      А что, Зениту разрешили заявить на ЛЧ газпромовских арбитров?
      Арбитры харчуются у Федуна. Ты попутал князёк. Гыгыгы
      тумба-юмба
      тумба-юмба
         623 / 798
      сегодня в 13:22
        FROLL 001
        FROLL 001 ответил Конунг Рагнар
           237 / 798
        сегодня в 13:21
        У питерского проекта в ЛЧ не будет главного козыря - купленных судей
        Мазутный проект имеет в арсенале весь судейский корпус, который тащил их все 7 туров. И только Вар останавливает их от судейского беспредела. Гыгыгы
        FROLL 001
        FROLL 001 ответил Конунг Рагнар
           237 / 798
        сегодня в 13:18
        Ждем позора Зенита в ЛЧ
        Только свиньи привозят позор, после редких и коротких рекордных выступлений в Лиге Европы
        Aerobniy
        Aerobniy
           157 / 798
        сегодня в 13:18
        Зениту победы над Лионом в стиле победы над свиньями, не напрягаясь.
        Adepta
        Adepta
           26 / 798
        сегодня в 13:08
        Иногда лучше считать клонов, чем писать бред о футболе.
        КЭТиК
        КЭТиК
           96 / 798
        сегодня в 13:08
        Это для чемпионат России он сильный, не более.
        Конунг Рагнар
        Конунг Рагнар
           101 / 798
        сегодня в 13:04
        У питерского проекта в ЛЧ не будет главного козыря - купленных судей
        112910415
        112910415
           74 / 798
        сегодня в 13:00
        неужели без финала в этом году ?!
        Леон Бугаев
        Леон Бугаев
           41 / 798
        сегодня в 13:00
        Победы Зениту
        сулейман шлагбаум 1
        сулейман шлагбаум 1
           114 / 798
        сегодня в 12:52
        Можно уточнить, кого он имеет в виду, когда говорит " СИЛЬНЫЙ СОСТАВ" ? Владик Радимов бухает явно не в одиночку.
        vipanalitik
        vipanalitik
           777 / 798
        сегодня в 12:47
        До полуфинала. Фантазии парню не занимать.
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответил Caniggia
           276 / 798
        сегодня в 12:41
        О каком полуфинале речь? Может с полуфиналом кубка России перепутал? Туда может быть Зеня и доползёт, если судьишки помогут. Ну а полуфинал ЛЧ - это фантастика! Сильный состав? Каким бы не был состав у Зеньки, ясно одно - позора не избежать и 4-е место в группе обеспечено!
        4е место будет не позором для "Зенита", а логичным исходом, исходя из соотношения сил. 3-е будет выдающимся результатом, а 1-2 подвигом.
        Caniggia
        Caniggia
           28 / 798
        сегодня в 12:40
        О каком полуфинале речь? Может с полуфиналом кубка России перепутал? Туда может быть Зеня и доползёт, если судьишки помогут. Ну а полуфинал ЛЧ - это фантастика! Сильный состав? Каким бы не был состав у Зеньки, ясно одно - позора не избежать и 4-е место в группе обеспечено!
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответил LOpp
           276 / 798
        сегодня в 12:30
        не Бенфика, а Брага))
        Ну да, это описка, не оговорка, хотел написать "Брага", но "Бенфику" еще в уме держал)
        Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
        Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Groove000
           56 / 798
        сегодня в 12:29
        Ну наверочку можно сказать, что у судей, творящих своими руками кабинетную историю газового мешка, точно сбываются. Аха-ха)
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