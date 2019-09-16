Радченко: «У “Зенита” сильный состав для Лиги чемпионов»

Бывший нападающий, а ныне тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился своим мнением по поводу предстоящего выступления питерской команды в Лиге чемпионов.
Все болельщики «Зенита» ждут, что команда успешно выступит в столь серьезном турнире. Для этого есть основания, прежде всего сильный состав. Хотя соперники не подарок. «Лейпциг» лидирует в чемпионате Германии. «Лион» тоже мощная команда, которой удалось преодолеть временные трудности.
«Бенфика» - завсегдатай еврокубков, для нее Лига чемпионов очень важна в материальном плане: клуб может заработать, а футболисты, блеснув, подписать более выгодный контракт. К слову, «Бенфика» уже дважды выбивала «Зенит» в плей-офф. Для начала нам надо выйти из группы. Если «Зенит» дойдет до полуфинала, это будет большой успех.
Ранее сообщалось, что «Зенит» вылетел во Францию на матч против «Лиона».
Мы Лейпцигам то более чем в 2 раза уступаем в этом аспекте.....А некоторые про полуфиналы кричат...
Удастся выйти из группы и слегка пошуметь в плейофф-уже хорошо....
Команда новая...Азмун, Ракицкий,Барриос, Сантос ,Малком,Осорио,Караваев пришли только в этом году....
Семак дебютант ЛЧ как тренер.....
Пока никто не знает потенциал этой команды...Этого состава...
Завсегда лучше быть реалистом - и потом быть приятно удивленным...........Чем кидать шапки - и быть в последствии печально огорченным....
Мы Лейпцигам то более чем в 2 раза уступаем в этом аспекте.....А некоторые про полуфиналы кричат...
Удастся выйти из группы и слегка пошуметь в плейофф-уже хорошо....
Команда новая...Азмун, Ракицкий,Барриос, Сантос ,Малком,Осорио,Караваев пришли только в этом году....
Семак дебютант ЛЧ как тренер.....
Пока никто не знает потенциал этой команды...Этого состава...
Завсегда лучше быть реалистом - и потом быть приятно удивленным...........Чем кидать шапки - и быть в последствии печально огорченным....
Да Зенит и в 20-ку не входит по стоимости состава в этом турнире....
Удачи парням!!
Да Зенит и в 20-ку не входит по стоимости состава в этом турнире....
Удачи парням!!