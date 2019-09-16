Радченко: «У “Зенита” сильный состав для Лиги чемпионов»

Бывший нападающий, а ныне тренер академии «Зенита» поделился своим мнением по поводу предстоящего выступления питерской команды в Лиге чемпионов.

Все болельщики «Зенита» ждут, что команда успешно выступит в столь серьезном турнире. Для этого есть основания, прежде всего сильный состав. Хотя соперники не подарок. «Лейпциг» лидирует в чемпионате Германии. «Лион» тоже мощная команда, которой удалось преодолеть временные трудности.

«Бенфика» - завсегдатай еврокубков, для нее Лига чемпионов очень важна в материальном плане: клуб может заработать, а футболисты, блеснув, подписать более выгодный контракт. К слову, «Бенфика» уже дважды выбивала «Зенит» в плей-офф. Для начала нам надо выйти из группы. Если «Зенит» дойдет до полуфинала, это будет большой успех.