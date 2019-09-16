Каррера рассказал о работе со спортивным директором «Спартака»

Экс-главный тренер «Спартака» рассказал, как он работал в московском клубе со спортивным директором .

Не могу сказать, что Родионов присутствовал, он больше находился в академии, с молодежью. Это можно понять. Но у меня не было прямого контакта с ним, я не получал помощи в той или иной ситуации.