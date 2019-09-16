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Каррера рассказал о работе со спортивным директором «Спартака»

сегодня, 12:38

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как он работал в московском клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.

Не могу сказать, что Родионов присутствовал, он больше находился в академии, с молодежью. Это можно понять. Но у меня не было прямого контакта с ним, я не получал помощи в той или иной ситуации.

Ранее Каррера прокомментировал работу нынешнего главного тренера «Спартака» Олега Кононова. 

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
   19 / 798
сегодня в 15:10
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера за время своего пребывания в Москве повторно предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ от российского клуба.

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Даже тут понимают, что Каррера - посредственный физрук
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   41 / 798
сегодня в 15:08
Зачастили поминать Карреру.
Aris
Aris
   668 / 798
сегодня в 14:43
Еще не все развалили с господином Карпиным! Приехал доразваливать! Гнать его …...
Cruis
Cruis
   142 / 798
сегодня в 14:43
Карера еще не до конца свиней опозопил, хочет завершить начатое.
Армейская душа
Армейская душа ответил Т34
   19 / 798
сегодня в 14:32
У Гинера, как бабло закончилось, перестали на порог пускать. И куда сразу чемпионство коней делось?
На какой порог? ЦСКА стабильно играет в ЕК в отличии от федунпроекта, а чемпионат до 2022 должны выиграть. А вы ждите очередного юбилея Симоняна
Т34
Т34 ответил Армейская душа
   69 / 798
сегодня в 14:24
Будет забавно, если физрук вернётся. Ведь чего он по сути добился? Ничего. Чемпионство? Симонян все пороги оббил чтобы на юбилей был подарок, ибо до самостоятельной победы боялся не дожить. Суперкубок? Безбородов украл его у паравозов. Ну а что с ЕК? Аленичев - вылет из квалификации. После юбилея Симоняна физрук выдал 0:7 и на следующий сезон вылетел из квалификации. Спартаковский макинтош - вылет из квалификации в лучших традициях свиней. Просто физруку повезло возглавить спартак в год юбилея Симоняна - вот и весь секрет чемпионского года федунпроекта
У Гинера, как бабло закончилось, перестали на порог пускать. И куда сразу чемпионство коней делось?
LOpp
LOpp ответил Армейская душа
   21 / 798
сегодня в 14:14
Будет забавно, если физрук вернётся. Ведь чего он по сути добился? Ничего. Чемпионство? Симонян все пороги оббил чтобы на юбилей был подарок, ибо до самостоятельной победы боялся не дожить. Суперкубок? Безбородов украл его у паравозов. Ну а что с ЕК? Аленичев - вылет из квалификации. После юбилея Симоняна физрук выдал 0:7 и на следующий сезон вылетел из квалификации. Спартаковский макинтош - вылет из квалификации в лучших традициях свиней. Просто физруку повезло возглавить спартак в год юбилея Симоняна - вот и весь секрет чемпионского года федунпроекта
    FROLL 001
    FROLL 001
       237 / 798
    сегодня в 14:13
    Мается физрук. После свиней ни один клуб не берёт. Даже в Албании второй дивизион отказал.
    Aniva
    Aniva
       30 / 798
    сегодня в 14:12
    Опять физрук лезет в тарасовку, к юбилею коррупционера возьмут.
    Армейская душа
    Армейская душа
       19 / 798
    сегодня в 13:48
    Будет забавно, если физрук вернётся. Ведь чего он по сути добился? Ничего. Чемпионство? Симонян все пороги оббил чтобы на юбилей был подарок, ибо до самостоятельной победы боялся не дожить. Суперкубок? Безбородов украл его у паравозов.
    Ну а что с ЕК? Аленичев - вылет из квалификации. После юбилея Симоняна физрук выдал 0:7 и на следующий сезон вылетел из квалификации. Спартаковский макинтош - вылет из квалификации в лучших традициях свиней.
    Просто физруку повезло возглавить спартак в год юбилея Симоняна - вот и весь секрет чемпионского года федунпроекта
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       61 / 798
    сегодня в 13:40
    Помню как Радионов обманул Карреру, сказав, что приглашение на церемонию награждения для него нет, а потом сам получил за него приз.
    О какой помощи может идти речь, когда там все друг друга ненавидят, там только бабло стричь умеют, подставляя друг друга.
    В еврокубках бессилен
    В еврокубках бессилен ответил FROLL 001
       45 / 798
    сегодня в 13:39
    Туркменский жулик бы неплохо у Федуна поживился.
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил В еврокубках бессилен
       237 / 798
    сегодня в 13:35
    Физрук все ждет, когда его назад к нефтяной кормушке позовут. Больше нигде не нужен.
    Там туркмен нацелился на мазутный проект. Боливар двоих не вынесет. Гыгыгы
    FROLL 001
    FROLL 001
       237 / 798
    сегодня в 13:33
    А он не рассказал как работали с судьями на юбилей Симоняна? Гыгыгы
    Accinit
    Accinit
       104 / 798
    сегодня в 13:29
    Лучше бы суперфизрук рассказал как они с фердуном подарок симоняну покупали ввиде чемпионства?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 798
    сегодня в 13:26
    Родионов - вообще был как человек - невидимка! Все директора на слуху всегда, а этого не слышно было и не видно!!!
    морозз
    морозз
       36 / 798
    сегодня в 13:24
      В еврокубках бессилен
      В еврокубках бессилен
         45 / 798
      сегодня в 13:22
      Физрук все ждет, когда его назад к нефтяной кормушке позовут. Больше нигде не нужен.
      handreb
      handreb
         394 / 798
      сегодня в 13:21
      Кому интересны свиные отношения, которые привели к краху?
      Aniva
      Aniva
         30 / 798
      сегодня в 13:12
      Сколько можно писать о середняке, стремящемся в пердив?
      cska plus
      cska plus
         3 / 798
      сегодня в 13:07
      Все хотят присосаться к нефтяной трубе.
      cska plus
      cska plus
         3 / 798
      сегодня в 13:07
      Клоунада продолжается.
      LOpp
      LOpp
         21 / 798
      сегодня в 12:57
      какая информативная новость. Степка даже не удосужился зайти.
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