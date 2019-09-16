Каррера рассказал о работе со спортивным директором «Спартака»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как он работал в московском клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Не могу сказать, что Родионов присутствовал, он больше находился в академии, с молодежью. Это можно понять. Но у меня не было прямого контакта с ним, я не получал помощи в той или иной ситуации.
Ранее Каррера прокомментировал работу нынешнего главного тренера «Спартака» Олега Кононова.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера за время своего пребывания в Москве повторно предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ от российского клуба.
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Даже тут понимают, что Каррера - посредственный физрук
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера за время своего пребывания в Москве повторно предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ от российского клуба.
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Даже тут понимают, что Каррера - посредственный физрук
да вы батенька извращюга))
https://www.youtube.com/watch?v=Aa1pDAtEJiA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=m6Vr1vE8MZk&t=51s
да вы батенька извращюга))
Ну а что с ЕК? Аленичев - вылет из квалификации. После юбилея Симоняна физрук выдал 0:7 и на следующий сезон вылетел из квалификации. Спартаковский макинтош - вылет из квалификации в лучших традициях свиней.
Просто физруку повезло возглавить спартак в год юбилея Симоняна - вот и весь секрет чемпионского года федунпроекта
Ну а что с ЕК? Аленичев - вылет из квалификации. После юбилея Симоняна физрук выдал 0:7 и на следующий сезон вылетел из квалификации. Спартаковский макинтош - вылет из квалификации в лучших традициях свиней.
Просто физруку повезло возглавить спартак в год юбилея Симоняна - вот и весь секрет чемпионского года федунпроекта
О какой помощи может идти речь, когда там все друг друга ненавидят, там только бабло стричь умеют, подставляя друг друга.
О какой помощи может идти речь, когда там все друг друга ненавидят, там только бабло стричь умеют, подставляя друг друга.