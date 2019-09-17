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Селюк: «Сын Киркорова в будущем по популярности может затмить своего папу»

сегодня, 02:28

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что Мартин Киркоров, сын певца Филиппа Киркорова, стал заниматься в академии ЦСКА.

С Филиппом Киркоровым мы дружим уже много лет. Наши дети также дружат между собой. Его сын Мартин реально влюблён в футбол и кроме футбола ни о чём не хочет думать. Этим летом Филипп выступал в Монако, куда приезжал со своими детьми. Пока они были в Монако, я объяснил не только ему, но и всем родственникам, что ЦСКА – это реально серьёзный клуб, где могут воспитать не только хорошего футболиста, но и настоящего мужчину.

Тренером Мартина будет Олег Корнаухов. Помню его ещё как игрока и уверен, что Олег сумеет привить сыну Филиппа всё лучшее, чем славятся великие футболисты ЦСКА. Я рад, что Филипп прислушался ко мне и перевёл своего сына, к которому я отношусь с любовью, в академию ЦСКА из этого мыльного пузыря под названием академия «Барселоны» в Москве. Это правильный выбор.

Возможно, Мартин в будущем по популярности затмит своего папу. Будем надеяться, что когда все трибуны будут кричать «Киркоров», это будет связано не с выходом на сцену Филиппа и его песнями, а с появлением на футбольном поле Мартина и его голами.

Я готовлю своего сына к тому, чтобы в будущем он стал президентом футбольного клуба. Учитывая это, он, не теряя времени за столом в ресторане, готов подписать будущую звезду Мартина Киркорова в свой клуб, чтобы его не перехватили другие. И судя по всему, интересы суперфутболиста будут представлять я.

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Все комментарии
Террпсихора
Террпсихора
   443 / 793
сегодня в 03:03
Мда, если делами Киркорова занимается Селюк - пиши-пропало
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 793
сегодня в 02:58
Лучше расскажи куда делся разрекламированный тобой Бенито??? Уехал в сборную и пропал!!!
Faustello
Faustello
   3 / 793
сегодня в 02:46
Смотрел с ним инсайдеры Нобеля, Селюк либо на наркоте, либо клиент психиатрии.
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