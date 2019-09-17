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Силкин: «Уверен, что Дзюба захочет показать себя в Лиге чемпионов»

сегодня, 02:56
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:55 Не начался

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин в преддверии матча Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом» убеждён, что форвард «сине-бело-голубых» Артём Дзюба постарается проявить себя в главном клубном турнире Европы.

Когда Дзюба в хорошем, боевом настроении, он очень важен и полезен команде. Думаю, Лига чемпионов – отличная мотивация для него. Ведь это по сути второй-третий футбольный турнир в иерархии после чемпионатов мира и Европы. В этом соревновании собираются лучшие, и каждый игрок мечтает показать себя. Уверен, что Артём не исключение.

Напомним, Дзюбу перед матчем также похвалил главный тренер «Лиона» Силвиньо.

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