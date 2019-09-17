Силкин: «Уверен, что Дзюба захочет показать себя в Лиге чемпионов»

Бывший наставник московского «Динамо» в преддверии матча Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом» убеждён, что форвард «сине-бело-голубых» постарается проявить себя в главном клубном турнире Европы.

Когда Дзюба в хорошем, боевом настроении, он очень важен и полезен команде. Думаю, Лига чемпионов – отличная мотивация для него. Ведь это по сути второй-третий футбольный турнир в иерархии после чемпионатов мира и Европы. В этом соревновании собираются лучшие, и каждый игрок мечтает показать себя. Уверен, что Артём не исключение.