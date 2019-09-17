Черевченко: «У Ломовицкого есть всё, чтобы вернуться в „Спартак“ основным»

Главный тренер «Арсенала» в эфире программы «Футбол России» высказался о своём подопечном , которого тульский клуб арендовал у «Спартака».

Ломовицкий к нам пришёл, потренировался один день, сразу вышел в основном составе.

Может, не всё у него получается, но он отдаётся игре, бьётся за новую команду, в этом вопросов не может быть. Вижу, глаза горят, ему есть что доказать, есть кому доказать. Может вернуться в «Спартак» основным игроком, у него всё есть для этого.