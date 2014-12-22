Top.Mail.Ru
Бубнов: «Настоящим новогодним подарком для Якина стало бы увольнение из „Спартака“ с выплатой неустойки»

22 декабря 2014, 21:30
Известный спортивный эксперт Александр Бубнов в эфире «Спорт FM» выразил мнение, что Мурату Якину пора покинуть «Спартак».

«Новости о Фрае и Салахе говорят о том, что Дзюба, как и многие другие, может паковать чемоданы. Якин формирует команду так, как он ее видит.

Но настоящим новогодним подарком для Якина стало бы увольнение из „Спартака“ с выплатой неустойки. Тот же Эмери заработал большие деньги и спокойно работает с „Севильей“, лишь на словах сожалея об уходе из „Спартака“. Реализовываться надо в других чемпионатах, не в РФПЛ», — сказал Бубнов.
