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«Манчестер Юнайтед» не справился с «Вест Хэмом»

вчера, 17:50
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«Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» во встрече 6-го тура английской Премьер-Лиги. «Молотобойцы» (11 очков) поднялись на четвертое место в турнирной таблице, «дьяволы» (8 очков) - восьмые.

Лондон, стадион Лондон Стэдиум

«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» 2:0 (1:0)
Голы: Ярмоленко 44, Крессуэлл 84

«Вест Хэм»: Фабьянски, Фредерикс (Сабалета 80), Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Райс, Ярмоленко (Снодграсс 89), Нобл, Форнальс, Андерсон (Уилшир 70), Аллер
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, МакТоминэй, Матич (Фред 71), Перейра, Мата (Гомес 81), Джеймс, Рэшфорд (Лингард 61)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар. 

Предупреждения: Огбонна 14, Мата 48, Нобл 75, Янг 83

В прошлом туре МЮ обыграл «Лестер» с минимальным счетом.

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Все комментарии
Mr_Tim
Mr_Tim
   470 / 985
сегодня в 03:06
Печаль полная и нет просвета! игры нет никакой просто! Не тренер, не само руководства просто не знают что делать и как быть! беда во всей системе клуба копившаяся годами .. тут только если и будет результат то первая десятка в лучшем случае))
drug01
drug01
   189 / 985
вчера в 23:26
Не ждали такого результата!!!!!
St David
St David
   719 / 985
вчера в 23:14
Ярмоленко молодец
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   357 / 985
вчера в 21:54
что могу посоветовать МЮ в данной ситуации... решать вопрос с Сульшером, может он не будет требовать всё до пенса и из свободных вакансий подписать Аллегрову, уж хуже точно не будет и возможно попадЁТЕ в ЛЕ,хотя если не сильно будете тянуть,то и ЛЧ может быть на горизонте. Сейчас у МЮ задача не стать чемпионами,а хотя бы закрепиться в бигфо и в ЛЧ зарабатывать. Сульшер и Гиггз не годятся для такого экс-топ-клуба. с такой постановкой игры 10 место,будет ещё не совсем провалом.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Martini_1987
   677 / 985
вчера в 21:39
Заголовок должен быть таковым: "Манчестер юнайтед предсказуемо не справился с Вест Хемом"
более точно так : ВХ традиционно отгрузил МЮ и не пропустил в свои. Молотки это уже бигфо,а МЮ биг Тэн.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   532 / 985
вчера в 21:36
Прям плакать хочется... Сколько злости во мне скопилось за все эти годы после 2013 года. Так скатиться, так развалить клуб... И никаких наказаний.. Тренеров терпят до последнего, а Вудворд и вовсе наверно личная шавка хозяев.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   677 / 985
вчера в 21:32
команда находится на 7-12 месте, для МЮ это уже,как то не кокосово. пару промахов и могут даже без ЛЕ остаться,а это может повлечь не приток,а отток футболистов. ВХ- не плохая команда,но МЮ должны играть с такими клубами,как минимум в ничью на выезде.
ZA POROGA
ZA POROGA
   900 / 985
вчера в 21:01
Ярмола красивій гол забил , возвращается в футбол, рад за него
а МЮ откровенно жаль...
benderivan
benderivan
   733 / 985
вчера в 20:48
Собственно как и говорил, зачем Моуриньо увольнять было? Дали бы уж человеку поработать. Сульшер просто ужас, прошлый сезон игроки без тренера и то лучше играли.
Red_team
Red_team
   599 / 985
вчера в 20:21
Позорники... Оле, похоже, уже скоро на чемоданах сидеть будет, не тянет он совсем, ни тактически, ни мотивационно, да никак не тянет, да и при провальном летнем ТО только поддакивал руководству вместо того чтобы ткнуть пальцем на проблемы состава. Как болонка кивал и тявкал:"Да хозяин, все зашибись" А теперь оказывается, что у МЮ не то что в полузащите дыры зияют, так нападения ВООБЩЕ нет! Поделом ему, даже не жалко, пусть теперь сам на поле выходит и забивает коль его все устраивало перед сезоном
Ron09
Ron09
   784 / 985
вчера в 20:18
Так аккуратно написано, чтобы не пугать школьников...
Pervomaez
Pervomaez ответил Martini_1987
   545 / 985
вчера в 20:12
Жозик нормально работал где видано чтобы игроки тренером командуют, убрали бы бревно погба все притихли бы и самоотдача была бы хуже точно бы не было
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил manutd navsegda
   75 / 985
вчера в 20:09
Нет здесь людей которые могли застать 70-80, они все в одноклассниках!)
Я засиделся, выходит ?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   75 / 985
вчера в 20:07
Кто вы?
А и правда , кто ?
lobsterdam
lobsterdam ответил Заур-ЗВЕРЬ
   183 / 985
вчера в 19:45
опять тренера менять? )) кажется пора брать команду с тренером)) дешевле будит)) а этих на распродажу)))
да уж менять... но на кого? Уле-Гунар, конечно, не справляется, это очевидно. Маловато у него силы и воли да и авторитета не чувствуется совсем.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   191 / 985
вчера в 19:45
Поздравляю с победой Вест Хэм
lobsterdam
lobsterdam
   183 / 985
вчера в 19:43
Матич - лапотник, Магвайр - бревно и колхозник, ну а Фред просто дупло пустое. Мата - на пенсию, хватит уже притворяться футболистом. Все очень печально и выхода не вижу.
ЮЗИК
ЮЗИК
   304 / 985
вчера в 19:02
Жаль что у Оле-Гуннара что то сломалось, хорошо начал, осталось пожелать ему терпения и побед
Rizo1
Rizo1 ответил Steven Gerrard 008
   274 / 985
вчера в 18:49
Я бы сказал где они да забанят, уверен.... Они щас на всех полу жалобу кидают(((
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Lewa2708
   302 / 985
вчера в 18:43
Время меняется, пришло время когда МЮ ниже Ливерпуля и МС, болелам МЮ терпения, мы тоже терпели и молча смотрели. Кто застал 70-е 80-е поймут
Кто вы?
Санчо Панса
Санчо Панса
   194 / 985
вчера в 18:42
Увы, да ах...Второй сезон подряд молотобойцы не по зубам красным дъяволам, мда! Во времена Сэра Алекса такой фигни, конечно, не было.
yudin_duda
yudin_duda
   594 / 985
вчера в 18:41
Хех, с этим клубом не соскучаешься, жаль я уснул(
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 985
вчера в 18:39
Я даже не удивляюсь, МЮ это больше середняк, чем претендент на титул АПЛ.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   322 / 985
вчера в 18:36
опять тренера менять? ))
кажется пора брать команду с тренером)) дешевле будит)) а этих на распродажу)))
RomM84
RomM84
   257 / 985
вчера в 18:36
Что значит не справился? Молотобойцы уверенно раскатали середняка..
КЭТиК
КЭТиК
   175 / 985
вчера в 18:36
Сульшеру пора на родину
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 18:34
Оле пора в отставку. Больше не возможно терпеть...
youtomee
youtomee
   338 / 985
вчера в 18:34
"Вест Хэм не заметил жалкого сопротивления какой-то команды (забывается название уже), которая приехала к ним в 6 туре АПЛ" - вот так должен звучать заголовок, а не "Манчестер Юнайтед» не справился с «Вест Хэмом»"
112910415
112910415
   68 / 985
вчера в 18:34
... но не орёл !
cska1948
cska1948
   69 / 985
вчера в 18:31
Не справился, это когда не выиграл и не проиграл. А тут ...
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