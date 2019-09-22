«Манчестер Юнайтед» не справился с «Вест Хэмом»

«Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» во встрече 6-го тура английской Премьер-Лиги. «Молотобойцы» (11 очков) поднялись на четвертое место в турнирной таблице, «дьяволы» (8 очков) - восьмые.
Лондон, стадион Лондон Стэдиум
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» 2:0 (1:0)
Голы: Ярмоленко 44, Крессуэлл 84
«Вест Хэм»: Фабьянски, Фредерикс (Сабалета 80), Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Райс, Ярмоленко (Снодграсс 89), Нобл, Форнальс, Андерсон (Уилшир 70), Аллер
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, МакТоминэй, Матич (Фред 71), Перейра, Мата (Гомес 81), Джеймс, Рэшфорд (Лингард 61)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Огбонна 14, Мата 48, Нобл 75, Янг 83
В прошлом туре МЮ обыграл «Лестер» с минимальным счетом.
а МЮ откровенно жаль...
а МЮ откровенно жаль...
кажется пора брать команду с тренером)) дешевле будит)) а этих на распродажу)))
кажется пора брать команду с тренером)) дешевле будит)) а этих на распродажу)))