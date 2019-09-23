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Миланское дерби, уверенная победа «Наполи». Итоги 4-го тура Серии А

сегодня, 00:23

Завершились матчи 4-го тура чемпионата Италии.

«Милан» - «Интернационале» 0:2
Голы: Брозович 49, Лукаку 78

«Лечче» - «Наполи» 1:4
Голы: Манкосу 61 (пенальти) - Льоренте 28, Инсинье 40 (пенальти), Руис 52, Льоренте 82

«Болонья» - «Рома» 1:2
Голы: Сансоне 54 (пенальти) - Коларов 49, Джеко 90+3

«Ювентус» - «Верона» 2:1
Голы: Рэмзи 31, Криштиану Роналду 49 (пенальти) - Велозу 21

«Сассуоло» - СПАЛ 3:0
Голы: Капуто 26, Капуто 45+2, Данкан 47

«Лацио» - «Парма» 2:0
Голы: Иммобиле 8, Марушич 67

«Сампдория» - «Торино» 1:0
Гол: Габбьядини 56

«Аталанта» - «Фиорентина» 2:2
Голы: Иличич 84, Кастань 90 - Паломино 24 (автогол), Рибери 65

«Кальяри» - «Дженоа» 3:1
Голы: Симеоне 46, Сапата 84 (автогол), Жоао Педро 87 - Куаме 83,

«Удинезе» - «Брешиа» 0:1
Гол: Ромуло 57

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 985
сегодня в 03:57
Победили те кто должен был победить.
Шуnя771
Шуnя771
   20 / 985
сегодня в 03:03
Неплохой тур - пару автоголешников..., пенальти масса...!))
LiveAdamsonM
LiveAdamsonM
   907 / 985
сегодня в 02:44
Интер должен взять серию
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