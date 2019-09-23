Миланское дерби, уверенная победа «Наполи». Итоги 4-го тура Серии А

Завершились матчи 4-го тура чемпионата Италии.
«Милан» - «Интернационале» 0:2
Голы: Брозович 49, Лукаку 78
«Лечче» - «Наполи» 1:4
Голы: Манкосу 61 (пенальти) - Льоренте 28, Инсинье 40 (пенальти), Руис 52, Льоренте 82
«Болонья» - «Рома» 1:2
Голы: Сансоне 54 (пенальти) - Коларов 49, Джеко 90+3
«Ювентус» - «Верона» 2:1
Голы: Рэмзи 31, Криштиану Роналду 49 (пенальти) - Велозу 21
«Сассуоло» - СПАЛ 3:0
Голы: Капуто 26, Капуто 45+2, Данкан 47
«Лацио» - «Парма» 2:0
Голы: Иммобиле 8, Марушич 67
«Сампдория» - «Торино» 1:0
Гол: Габбьядини 56
«Аталанта» - «Фиорентина» 2:2
Голы: Иличич 84, Кастань 90 - Паломино 24 (автогол), Рибери 65
«Кальяри» - «Дженоа» 3:1
Голы: Симеоне 46, Сапата 84 (автогол), Жоао Педро 87 - Куаме 83,
«Удинезе» - «Брешиа» 0:1
Гол: Ромуло 57