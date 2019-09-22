ГлавнаяНовости

«Реал» обыграл «Севилью» благодаря голу Бензема

вчера, 23:51
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Севильей» в матче 5-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (11 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Севилья» (10 очков) - пятая.

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Реал» 0:1 (0:0)
Гол: Бензема 64

«Севилья»: Вацлик, Навас, Диего, Карришу (Нолито 81), Регилон, Эвер Банега, Фернандо, Хордан (Чичарито 69), Окампос, Де Йонг, Васкес (Торрес 52)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Каземиро, Кроос, Бэйл, Хамес (Вальверде 76), Азар (Лукас 90), Бензема
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Карвахаль 20, Эвер Банега 26, Хордан 53, Рамос 62

Напомним, что вчера «Барселона» уступила «Гранаде».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Очередной гол Неймара, ничья «Монако». Итоги 6-го тура Лиги 1
Сегодня, 00:41 Комментарии2
Миланское дерби, уверенная победа «Наполи». Итоги 4-го тура Серии А
Сегодня, 00:23 Комментарии3
«Реал» выиграл, «Барселона» проиграла. Итоги 5-го тура Примеры
Сегодня, 00:13 Комментарии9
Неймар принес победу ПСЖ над «Лионом»
Вчера, 23:58 ВидеоКомментарии13
«Лацио» одержал победу над «Пармой»
Вчера, 23:39 ВидеоКомментарии3
«Сити» уничтожил «Уотфорд». «Ливерпуль» снова победил. Итоги 6-го тура АПЛ
Вчера, 21:17 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
da da da
da da da
   218 / 985
сегодня в 02:14
фаны Севильи свистели своему воспитаннику,вот что значит играть за судейский мешок.
Hamman
Hamman
   822 / 985
сегодня в 02:07
Очень необходимая победа. Команде нужны были положительные эмоции...
главный сектант туринско-мадридских балерин
главный сектант туринско-мадридских балерин ответил рус фан
   104 / 985
сегодня в 01:12
Впервые в этом сезоне мне понравилась игра Реала в обороне, все отрабатывали назад, Севилья дома сложный соперник, который вновь предложил довольно высокий прессинг, но наткнулся на такое же противодействие, жаль что Азар не забил после отбора Хамеса, это было бы показательно. Высокий прессинг это очень энергозатратная тактика и Севильцы подсели, а на 65 минуте Бензема после паса Карвахаля красиво забил в противоход головой мяч под перекладину, в этом матче опять была видна потеря Криштиану, некоторые моменты он непременно бы сыграл лучше в атаке. Реал как команда выглядел сегодня хорошо и собрано чего не было в предыдущих матчах, пожалуй все кроме Кросса отыграли на 4-ку, Хамесу повышу на пол бала оценку поставлю 4+ за старание, ну и Бенз на 5-, болел Реала с победой поздравляю.
а че кристина в запасе была что отсутствие почувствовалось?? )))))))) ты за футболом следишь вашу голубую продали еще позапрошлым летом)))) почувствовалось ему)))))))))
рус фан
рус фан
   264 / 985
сегодня в 01:10
Впервые в этом сезоне мне понравилась игра Реала в обороне, все отрабатывали назад, Севилья дома сложный соперник, который вновь предложил довольно высокий прессинг, но наткнулся на такое же противодействие, жаль что Азар не забил после отбора Хамеса, это было бы показательно. Высокий прессинг это очень энергозатратная тактика и Севильцы подсели, а на 65 минуте Бензема после паса Карвахаля красиво забил в противоход головой мяч под перекладину, в этом матче опять была видна потеря Криштиану, некоторые моменты он непременно бы сыграл лучше в атаке. Реал как команда выглядел сегодня хорошо и собрано чего не было в предыдущих матчах, пожалуй все кроме Кросса отыграли на 4-ку, Хамесу повышу на пол бала оценку поставлю 4+ за старание, ну и Бенз на 5-, болел Реала с победой поздравляю.
главный сектант туринско-мадридских балерин
главный сектант туринско-мадридских балерин
   104 / 985
сегодня в 01:09
    главный сектант туринско-мадридских балерин
    главный сектант туринско-мадридских балерин
       104 / 985
    сегодня в 01:00
      амурец
      амурец
         121 / 985
      сегодня в 00:48
      Более менее внятная игра и отсюда результат, Реал с победой
      Фара Миркасимов
      Фара Миркасимов
         456 / 985
      сегодня в 00:47
      Бензема радует
      главный сектант туринско-мадридских балерин
      главный сектант туринско-мадридских балерин ответил Шишанутый
         104 / 985
      сегодня в 00:47
      Отлично! С победой Реал, сложный выезд победили.
      ты тоже не шифруйся а на вопросы отвечай как там твой гелевый вчера красиво пендаль забил а то тыже по весне когда он пендаль забил кричал вауууу какая гола красывая)))))))
      главный сектант туринско-мадридских балерин
      главный сектант туринско-мадридских балерин ответил Incredulous
         104 / 985
      сегодня в 00:46
      Наконец-то первый внятный матч в сезоне. С победой! Хотя вопросы еще остаются. Кроос не выдерживает высокий темп все 90 минут, Менди пока что вызывает большие опасения: мяч передерживает и теряет постоянно, ввязывается в ненужную борьбу, длинный пас отсутствует вообще. Вот Хамес очень порадовал, если каждый матч будет так выкладываться, станет незаменимым игроком основы. Бэйл после всех этих летних трансферных непоняток начал нормально играть, в оборону стал часто возращаться и очень полезно.
        Шишанутый
        Шишанутый
           48 / 985
        сегодня в 00:45
        Отлично! С победой Реал, сложный выезд победили.
        главный сектант туринско-мадридских балерин
        главный сектант туринско-мадридских балерин
           104 / 985
        сегодня в 00:40
        зинаида стала у некоторых уже топ физруком видимо быстро забываются поездки в париж и отскоки в прошлыых турах)
        главный сектант туринско-мадридских балерин
        главный сектант туринско-мадридских балерин ответил Incredulous
           104 / 985
        сегодня в 00:37
        Истерика со стороны персофанов гнома делают эту победу еще слаще.
          Incredulous
          Incredulous ответил главный сектант туринско-мадридских балерин
             150 / 985
          сегодня в 00:29
          Истерика со стороны персофанов гнома делают эту победу еще слаще.
          главный сектант туринско-мадридских балерин
          главный сектант туринско-мадридских балерин
             104 / 985
          сегодня в 00:23
            главный сектант туринско-мадридских балерин
            главный сектант туринско-мадридских балерин ответил Incredulous
               104 / 985
            сегодня в 00:21
            Наконец-то первый внятный матч в сезоне. С победой! Хотя вопросы еще остаются. Кроос не выдерживает высокий темп все 90 минут, Менди пока что вызывает большие опасения: мяч передерживает и теряет постоянно, ввязывается в ненужную борьбу, длинный пас отсутствует вообще. Вот Хамес очень порадовал, если каждый матч будет так выкладываться, станет незаменимым игроком основы. Бэйл после всех этих летних трансферных непоняток начал нормально играть, в оборону стал часто возращаться и очень полезно.
            ТВОЁ ЫКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ НАС
            Binger
            Binger
               39 / 985
            сегодня в 00:14
            Реал с победой!
            RaulReal
            RaulReal
               460 / 985
            сегодня в 00:13
            Наконец то игроки Реала поняли как не пропускать, просто не давать шанс бить по воротам. Когда Рамос и Варан не бегут на атаку(кроме стандартов) то тогда оборона хорошая. Менди просто шикарно сыграл на своей половине,атаки не обострял как Марсело, но главное оборону держал хорошо. Хамес и Каземиро хорошо отработали ну и Модрича вместо Кросса и можно более стабильные результаты показывать.
            Incredulous
            Incredulous
               150 / 985
            сегодня в 00:13
            Наконец-то первый внятный матч в сезоне. С победой! Хотя вопросы еще остаются. Кроос не выдерживает высокий темп все 90 минут, Менди пока что вызывает большие опасения: мяч передерживает и теряет постоянно, ввязывается в ненужную борьбу, длинный пас отсутствует вообще. Вот Хамес очень порадовал, если каждый матч будет так выкладываться, станет незаменимым игроком основы. Бэйл после всех этих летних трансферных непоняток начал нормально играть, в оборону стал часто возращаться и очень полезно.
            Pancher_95
            Pancher_95 ответил Happyboy Barca
               659 / 985
            сегодня в 00:11
            Как там на 8-ом месте? Прохладно?
            АПЛ рулит
            АПЛ рулит
               270 / 985
            сегодня в 00:08
            Реал с победой!
            Желаю Реалу выиграть Ла Лигу.
            feris1
            feris1
               102 / 985
            сегодня в 00:06
            Реал с победой!
            Честно не ожидал позитивного результата в этой игре после безвольного поражения от лягушатников.
            YES_Yes_YES
            YES_Yes_YES
               781 / 985
            сегодня в 00:04
            Хейтеры Зидана, вы гдеее?
            cska plus
            cska plus
               11 / 985
            сегодня в 00:03
            Реал с победой!
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец.
               96 / 985
            сегодня в 00:02
            Да это же шутя было сказано)
            Не оскорблял никого..
            Ну да ладно
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец.
               96 / 985
            вчера в 23:59
              cevin cigan
              cevin cigan
                 271 / 985
              вчера в 23:59
              Всё таки не все ещё в кондициях( Кроос вообще на поле был?) Нужно было Хамеса оставлять,а вместо Крооса Вальверде в помощь к Каземиро.
              Зидан 1972
              Зидан 1972 ответил Happyboy Barca
                 232 / 985
              вчера в 23:57
              ну, 5 лет с последнего чемпионства еще не прошли так что отрыв особо не волнует)))
              твое мнение тоже никого особо не волнует
              Слайш
              Слайш
                 444 / 985
              вчера в 23:56
              Впервые за долгое время нормально сыграли с сильным соперником..

              Хамес красавчик вообще - все опасные моменты именно он создавал в первом тайме.

              С победой Мадрид
              ФанГалактикоса
              ФанГалактикоса
                 358 / 985
              вчера в 23:55
              Очень важная победа!
              А самое главное, наконец-то не пропустили :D
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               
              Rambler's Top100