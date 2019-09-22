«Реал» обыграл «Севилью» благодаря голу Бензема

«Реал» одержал победу над «Севильей» в матче 5-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (11 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Севилья» (10 очков) - пятая.
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Реал» 0:1 (0:0)
Гол: Бензема 64
«Севилья»: Вацлик, Навас, Диего, Карришу (Нолито 81), Регилон, Эвер Банега, Фернандо, Хордан (Чичарито 69), Окампос, Де Йонг, Васкес (Торрес 52)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Каземиро, Кроос, Бэйл, Хамес (Вальверде 76), Азар (Лукас 90), Бензема
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Карвахаль 20, Эвер Банега 26, Хордан 53, Рамос 62
Напомним, что вчера «Барселона» уступила «Гранаде».
Желаю Реалу выиграть Ла Лигу.
Желаю Реалу выиграть Ла Лигу.
Честно не ожидал позитивного результата в этой игре после безвольного поражения от лягушатников.
Честно не ожидал позитивного результата в этой игре после безвольного поражения от лягушатников.
Не оскорблял никого..
Ну да ладно
Не оскорблял никого..
Ну да ладно
Вчера болелы Реала убедили, что сливочные тоже продуют и чуть настроение подняли)) а они взяли и выиграли у неудобного соперника.
С победой что ли.)
Вчера болелы Реала убедили, что сливочные тоже продуют и чуть настроение подняли)) а они взяли и выиграли у неудобного соперника.
С победой что ли.)
Хамес красавчик вообще - все опасные моменты именно он создавал в первом тайме.
С победой Мадрид
Хамес красавчик вообще - все опасные моменты именно он создавал в первом тайме.
С победой Мадрид
А самое главное, наконец-то не пропустили :D
А самое главное, наконец-то не пропустили :D